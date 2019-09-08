"Меркель відтіснили". Експерт про розмову Макрона і Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін обговорили обмін утримуваними між Кремлем і Києвом і зійшлися на думці, що він надає поштовху переговорам з «врегулювання конфлікту на сході Україні». Таких висновків вони дійшли у телефонній розмові 8 вересня.

«Двоє президентів підтвердили, що поточна ситуація дозволяє провести в найближчі кілька тижнів саміт у Нормандському форматі в Парижі», – йдеться в заяві пресслужби президента Франції.

У Кремлі, своєю чергою, підкреслили, що співрозмовники в розмові зійшлися на безальтернативності Мінських угод для «врегулювання конфлікту».

На думку експерта американського аналітичного центру German Marshall Fund Ульріха Шпека, дії Макрона відтісняють з переговорів з Росією канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Розпочавши переговори з Путіним, Макрон відтісняє Меркель, яка вільно володіє російською мовою, виступала провідною силою санкцій щодо Росії за її напад на Україну, і ветераном переговорів з Путіним", - відзначив експерт у Twitter.

Між тим видання Bloomberg повідомляє про заплановану на понеділок зустріч міністрів закордонних справ та оборони Франції та Росії у Москві. Зустріч стане першою за 5 років. У виданні це назвали "подальшим кроком у зусиллях президента Макрона спрямованих на те, щоб освіжити відносини з Росією".

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