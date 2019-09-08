Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Світ

"Меркель відтіснили". Експерт про розмову Макрона і Путіна

Показати коментарі

Президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін обговорили обмін утримуваними між Кремлем і Києвом і зійшлися на думці, що він надає поштовху переговорам з «врегулювання конфлікту на сході Україні». Таких висновків вони дійшли у телефонній розмові 8 вересня.

«Двоє президентів підтвердили, що поточна ситуація дозволяє провести в найближчі кілька тижнів саміт у Нормандському форматі в Парижі», – йдеться в заяві пресслужби президента Франції.

У Кремлі, своєю чергою, підкреслили, що співрозмовники в розмові зійшлися на безальтернативності Мінських угод для «врегулювання конфлікту».

На думку експерта американського аналітичного центру German Marshall Fund Ульріха Шпека, дії Макрона відтісняють з переговорів з Росією канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Розпочавши переговори з Путіним, Макрон відтісняє Меркель, яка вільно володіє російською мовою, виступала провідною силою санкцій щодо Росії за її напад на Україну, і ветераном переговорів з Путіним", - відзначив експерт у Twitter.

Між тим видання Bloomberg повідомляє про заплановану на понеділок зустріч міністрів закордонних справ та оборони Франції та Росії у Москві. Зустріч стане першою за 5 років. У виданні це назвали "подальшим кроком у зусиллях президента Макрона спрямованих на те, щоб освіжити відносини з Росією".

Дивіться також: За допомогою США під Одесою відкрили зерновий термінал

За допомогою США під Одесою відкрили зерновий термінал. Відео
Embed
За допомогою США під Одесою відкрили зерновий термінал. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:04 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG