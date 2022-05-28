Вторгнення Путіна до України об'єднує Європу, говорить посол США

На початку травня Голос Америки поспілкувався з послом США у Польщі Мареком Бржезінскі. Інтерв'ю відредаговано для чіткості та за обсягом.

ГА: Пане посол, Польща активно допомагає Україні.

Бржезінскі: Саме так.

ГА: Як на вашу думку, чи поділяють Європейський Союз та інші країни ЄС таку ж відданість допомозі Україні?

Бржезінскі​: Польща - на передовій НАТО, коли йдеться про кризу в Україні і тому вона багато робить в плані безпеки а також в плані гуманітарних зусиль із допомоги біженцям.

Події в Україні турбують всіх - там відбувається геноцид, напади на цивільних, масштабні руйнування селищ, квартир, будинків для літніх людей, лікарень - це суперечить людяності. Гадаю, європейські союзники єдині щодо того, що ситуація є поганою і щось потрібно робити. Я не хочу оцінювати, хто має найбильш серйозне ставлення, бо не знаю жодного, хто б не сприймав це серйозно.

Є різна тактика і різна стратегія. Мене вразило, що президент Байден справді тримає єдність і консенсус альянсу, бо, думаю, Путін цього боїться найбільше. Йому би хотілось бачити розбіжності між Польщею та США, або Польщею та іншими частинами Європи, але йому це не вдасться. Власними діями він об'єднав країни Європи та трансатлантичну громаду у відповідб на його дії в Україні.

ГА: Все ж Польща в цій кризі стала одним із найголовниших союзників.

Бржезінскі​: Беззаперечно.

ГА: Для Сполучених Штатів раніше виникали питання щодо внутрішньої політики Польщі. Як тепер? Чи об'єднала дві країни підтримка України?

Бржезінскі: Однозначно, ця криза збільшила співпрацю, через свій масштаб. Америка завжди мала гарні відносини з Польщею. Ми маємо спільні інтереси і маємо розбіжности в інтересах, як и у відносинах Америки з будь-якою іншою країною.

Ця криза надала єдність цілі і спільне визначення викликів, які стоять перед Америкою та Польщею та іншими європейськими країнами. Тому ми співпрацюємо з Польщею, яка є близьким сусідом України а також робить багато, щоб прийняти людей з України і допомогти Україні у війні. Співпраця активна і вона зростає.

Інші країни визнають, що це не лише польська проблема. Це не лише американська проблема. Важливо, щоб всі брали участь в подоланні цієї кризи. Це розуміють не лише країни Європи, але і світу. Якщо піти в Жешуві на Арену G2A на засідання зацікавлених громад, то там будуть представники Японії, Австралії, далеких країн, які надають ресурси і беруть на себе зобов'язання діяти.

ГА: Ви говорите про лідерство Польщі. Очевидно, що ця криза і їхня позиція зробили їх ціллю для російських сил, російської агресії. Про це говорять і в керівництві Росії. Як, на вашу думку, польський уряд ставиться до такої загрози?

Бржезінскі: Я чув такі погрози від деяких російських "лідерів", і тому я йду на польське телебачення і говорю [фраза польською]: "Польща - в безпеці". І це не моя заява, це від президента Сполучених Штатів, який заявив, що захищатиме кожен дюйм території НАТО. Це він сказав у Польщі.

Тому кожен дюйм польської території буде захищено. Маємо 12 500 військових, щоб це виконати це зобов'язання. Воно базується на статті 5 НАТО. Це чітке зобов'язання. Ми пліч-о-пліч з поляками щодо військових дій, у підтримці військових України і допомозі Польщі з питання біженців.

Це однозначно визначальний момент для польського уряду. І вони відповідають на цей виклик. Ми з гордістю працюємо з польським керівництвом щодо України. І сьогодні третій за рангом посадовець США відвідав Польщу. Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників вже була в Україні, в Києві. Вона прибула сюди насамперед, за її словами, щоб подякувати польському народові та урядові Польщі за зусилля щодо біженців.

Жодна країна у світовій історії не мала національної політики, яка б розмістила біженців у квартирах, оселях людей. Нас вражає це і ми вдячні польському народові та урядові за їхні дії.

ГА: Польща просить більше військових НАТО, більше військової підтримки. Чи є плани розвитку такої підтримки?

Бржезінскі: Мирославо, як ви знаєте, ми маємо тут 12 500 військових, F-35, системи "Патріот". Ми робимо велику передачу танків для Польщі, які вони придбали. Танки "Абрамс" найкращі в своєму класі для сухопутної війни.

Немає сумнівів, що ці військові та обладнання розміщені по всій території Польщі. Вони не лише в одному місці, а навмисно розміщені по всій країні, щоб її захистити. І так ми і зробимо.

ГА: Які загрози ви вбачаєте щодо регіональної безпеки?

Бржезінскі: Весь регіон перебуває під загрозою Росії і ми тяжко працюємо, щоб регіон було захищено. Ніхто не хоче дестабілізації регіону... Гадаю це має бажаний вплив, надає впевненість, просуває союзи і допомагає українцям, які сюди прибувають.

ГА: Що є ключовим у тому, щоб Україна перемогла у війні? Що є ключом до безпеки регіону?

Бржезінскі: По-перше, Мирославо, ми знаємо, що українці виграють цю війну. Ми знаємо, що вони прагнуть цього. Нас вразили слова президента України Зеленського, який розповідає про те, що відбувається в Україні. Це має місцеве коріння і сягає світу.

Всі ми відчуваємо страх матері та доньки в селі, яке можуть захопити російські військові і ми робимо все, щоб підтримати український спротив. І знаєте? Це працює.

Просування росіян зупинилось. Російське військо - серед найбільших в світі і вони зупинились. Багато мертвих росіян відправлено. Як це трагічно?

Молоді росіяни також заслуговують на гарне життя. Який лідер посилає їх на бійню? Це трагедія, те що робить Путін. Українці виграють і ми продовжуємо їх підтримувати. Світ об'єднується заради підтримки народу та керівництва України і це лише зростатиме...

ГА: Яким ви бачите кінець цієї війни?

Бржезінскі: Я бачу перемогу українців. Українці мають історію спротиву і російське військо це відчує і побачить. Справді це шкода, бо такого кровопролиття та руйнувань можна було уникнути.

Я знаю, що народ Польщі підтримує українських братів, адже багато в чому повторюється 1939 рік для людей в цій частині світу. І ми продовжимо підтримку боротьби, підтримку біженців. З кожнем днем ми все більш організовані, маємо більше ресурсів.

ГА: Чи завершиться ця війна в Кремлі, чи зі звільненням українських територій?

Бржезінскі: Вважаю, що українці виженуть росіян з України. Дякую