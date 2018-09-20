Активна позиція США в Сирії змінила політику Путіна - Bloomberg

Готовність Трампа протистояти режиму Асада змінила баланс сил в регіоні. Про це пише американський аналітик Леонід Бершидський в статті для Bloomberg.

Путін проводив ризикову політику в Сирії, що було одним з факторів формування війни в регіоні, однак, на останніх стадіях конфлікту, він почав обмежувати силові акції, зазначає аналітик.

17 вересня Путін та президент Туреччини Таїп Ердоган оголосили про домовленість про створення демілітаризованої зони в сирійській провінції Ідліб, яку будуть спільно патрулювати російські та турецькі військові. Це змінює попередні наміри Москви підтримати сирійського президента Башара Асада в намірах атакувати сирійську опозицію в Ідлібі.

Путін також вирішив не збільшувати напруженість у відносинах з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенджаміном Нетаньягу через збиття російського літака.

Через лічені години після оголошення про досягнення угоди стосовно Ідлібу, російський літак електронної розвідки Іл-20 з 14 службовцями на борту зник з радарів над Середземним морем.

Літак було ненавмисно збито ракетами сирійського режиму в понеділок, після того, як на сирійців було вчинено напад з боку Ізраїлю, повідомляє CNN з посиланням на інформацію від американського посадовця.

Коментуючи збиття літака, президент Трамп на прес-конференції у вівторок зазначив, що, на його думку, Сирія відповідає за інцидент. Він назвав інцидент "дуже сумним".

За інформацією неназваного посадовця США, яку цитує CNN, режим намагався зупинити ізраїльський ракетний обстріл. Другий посадовець підтвердив пресі, що Ізраїль є відповідальним за ракетні удари по сирійському режиму.

Російське оборонне відомство визнало, що сирійці запустили ракету, але все ж наголосило на провині ізраїльських пілотів, які, немов би "підвели" російський літак під напад, зазначає Бершидський.

Міністр оборони Росії Шойгу в спілкуванні з ізраїльським колегою наголосив на своєму праві "адекватної відповіді". Однак, наслідків не буде. У вівторок Путін під час прес-конференції утримався від звинувачень на адресу Ізраїлю.

Баланс сил змінився з часу, коли Росія вступила у конфлікт в регіоні три роки тому і готовність Трампа грати більш активну роль в конфлікті призвела до таких змін.

США дізнались про інцидент через те, що сирійські сили почали надзвичайний пошук і вийшли на операцію порятунку на міжнародній частоті. США також отримали повідомлення від іншої країни про вид літака і обставини інциденту. Посадовець не визначив країну, але, ймовірно, Росія була єдиною країною, яка точно знала, який літак було збито.

Речник Пентагону зазначив CNN, що ракети не було випущено американськими військовими, але не оголосив, хто стояв за пострілами.

Ізраїльські військові відмовилися від пояснень, заявивши: “Ми не коментуємо закордонних повідомлень”.

Представник французьких військових заявив агентству AFP, що французька армія заперечує будь-яку причетність до обстрілу.

Офіційний речник Пентагона сказав: “Ті ракети не були запущені американськими військовими, і ми зараз не маємо нічого більше”.

Російські військові втратили кілька великих літаків від початку участі у війні в Сирії на боці президента Асада починаючи з 2015 р.

У березні цього року російський військовий транспортний літак розбився під час посадки на базі у Сирії, де загинули усі 39 людей на борту.

У грудні 2016 року у Чорне море упав літак, який віз до Сирії військових співаків і танцюристів - загинули 92 особи.

Москва офіційно повідомляє про окремі випадки загибелі своїх військових, але не подає загальні дані втрат.

Президент Путін проголосив державною таємницею інформацію про сучасні військові втрати Росії.

Дивіться також: ВПС США оснащуватимуть літаки-заправники лазерною зброєю