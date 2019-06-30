Путін заявив, що обговорив з президентом Трампом в Осаці питання українських моряків

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тривала півтора години – довше, ніж було заплановано. Лідери США та Росії описали переговори, як спробу відновити добрі відносини між двома країнами, зокрема в економіці та торгівлі. На запитання журналістів чи збирається президент сказати Росії, щоб вона не втручалась в американські вибори Дональд Трамп відповів: «Звичайно, скажу. Не втручайтеся у наші вибори».

Президент Трамп сказав, що на переговорах тема захоплених українських моряків не піднімалася. Президент же Путін пізніше заявив, що під час саміту таки обговорював з Дональдом Трампом ситуацію з моряками. «Президент США зробив цю тему однією з пріоритетних в ході нашого спілкування на "двадцятці"…. Ми пояснили, що там відбувається. Говорили на цю тему. Рішення поки немає», - заявив президент Путін.

Минулого року Трамп відмовився зустрічатися з Путіним через захоплення Росією українських моряків.

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