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- Голос Америки
"Путін - ходячий мрець", припускає колишній посадовець ЦРУ
В ексклюзивному інтерв'ю британському виданню The Sun Джеймс Олсон, колишній очільник контррозвідки ЦРУ, поділився оцінками щодо можливих сценаріїв для російського лідера Путіна.
"Я вважаю, що зараз Путін в безвиграшній ситуації, - каже Олсон. - Якщо Путін залишиться при владі, буде тривала війна, бо він не здасться, але я не думаю, що Путін залишиться при владі. Я переконаний, що його усунуть від влади".
Серед тих, хто бажає відставки Путіна, Олсон називає "опозиційні течії до Путіна у війську, в розвідслужбах та серед олігархів". "Путін - ходячий мрець", - додає експерт. Олсон не виключив, що Путіна вб'ють.
Усунення Путіна "стане кінцем війни", каже Олсон, бо "російський народ страждає, гинуть люди. Путін знекровлює Росію і він не може це робити нескінченно".
Як повідомляв Голос Америки, про те, що Путін не має "запасного варіанту" у питанні війни в Україні, що може ускладнити потенційні мирні переговори, говорила і Маргарет Петерлін, представниця Інституту національної безпеки США під час дискусії "Україна через міжнародний об'єктив" у Джорджтаунському університеті
Як і Олсон, Петерлін згадує долю лівійського диктатора Муаммара Каддафі, якого вбилинаприкінці громадянської війни в країні. Путін не має варіанту "я поїду в Сочі [на схилі віку - ред.], і це буде фантастично, і я житиму там своїм життям", каже Петерлін.
"Найбільший виклик для такого диктатора як Путін - це те, що він насправді не має "плану відходу" чи плану щодо закінчення власної влади та повноважень, тож це додає труднощів у переговорах з ним", - сказала Петерлін.
"Війна в Україні закінчиться "як усі війни" - припиненням вогню. Але небезпека триватиме", - сказала під час дискусії Пола Дойл, колишня керівниця спецоперацій ЦРУ, експертка Інституту національної безпеки університету Джорджа Мейсона. "Перемир'я буде порушено, порушено, і знову порушено. Тому що Росія не є надійним партнером", - сказала Дойл.
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"Війна в Україні стане ізраїльсько-палестинською ситуацією - безперервний конфлікт, але рішення немає". Екс-розвідник Тоні Шіна - інтерв'ю
У війні Росії в Україні "злочинець настільки очевидний", що ні для кого немає сумнівів у тому, хто правий, однак війна може затягнутись, адже жодна сторона не готова іти на поступки. Так говорить Тоні Шіна (Tony Schiena), міжнародний експерт із розвіддіяльності, боротьби проти тероризму, протидії торгівлі людьми та безпеки в зонах конфлікту.
Колишній представник розвідки Південно-Африканської Республіки та абсолютний чемпіон світу з карате у важкій вазі пізніше заснував приватну військову розвідувальну компанію MOSAIC. Шіна та його компанія консультують уряди, правоохоронні органи і розвідувальні служби, а також надають приватні охоронні послуги. Певні операції MOSAIC виконували, зокрема в Україні, каже експерт. Крім того, Шіна робить кар'єру у Голлівуді, знімаючись та режисуючи гостросюжетні стрічки.
В інтерв'ю Голосу Америки він розповів про те, чим війна в Україні може відрізнятись від інших конфліктів у світі й чому наслідки злочинів "вагнерівців" відчуватимуть й після закінчення війни.
Інтерв'ю відредаговане для ясності й плинності
Марія Прус, Голос Америки: Ви маєте значний досвід у галузі безпеки та воєнізованих угруповань, зокрема ваша компанія MOSAIC saic вела певну діяльність в Україні. Що ви можете розповісти про те, чим ви зараз займаєтесь у сфері безпеки і чи маєте ви якісь операції в Україні?
Тоні Шіна, керівник приватної безпекової компанії, актор: Загалом MOSAIC — це глобальна охоронна компанія, яка зосереджена більше на тому, що стосується розвідувальних операцій. Ми також виконуємо у разі потреби безпекові операції, залежно від ситуації, з нашими клієнтами чи в різних частинах світу, там, де є потреба.
на початку вторгнення Росії в Україну… приватні організації, такі як MOSAIC, могли виконати багато роботи та мати найбільшу цінність
Наприклад, на початку вторгнення Росії в Україну у багатьох урядів були зв'язані руки через бюрократію. І саме тут приватні організації, такі як MOSAIC, могли виконати багато роботи та мати найбільшу цінність.
Тому на початку до нас звернулися деякі клієнти-країни, щоб допомогти вивезти їхніх громадян з України, були операції з їхнім персоналом, тож ми були там на дуже ранніх стадіях [війни]. Коли уряди стали більш активними та почали повертати туди свої операції або вести переговори, я відчув, що прийшов час рухатися до інших речей.
У цьому питанні у нас був персонал, який перетнув кордон із Польщею, і там вони мали іншу службу безпеки. Тож моя компанія є некомерційною. Наша соціальна відповідальність полягає у боротьбі з торгівлею людьми. Тож мої хлопці на кордоні в основному дивилися на це, тому що, коли відбувається масовий рух людей, ви знаєте такі речі, цей вид злочинності зростає, тож вони стежили за цим.
Ми допомагаємо вести переговори у питаннях відбудови
Коли ми поступово припиняли нашу роботу із тим, як все більше країн надавали підтримку Україні, ми перенесли наші операції з безпеки з-за меж країни. Тож це був розвиток від евакуації до кордону, спостереження за кордоном, а потім систематично перейшли до інших проблем, з якими стикається моя компанія у роботі з нашими клієнтами.
Потім ми перейшли до більш м'яких операцій. Ми робили досить багато роботи, зокрема, у сприянні переговорним процесам між основними ключовими гравцяи в політичному плані та досягнення домовленостей щодо закулісних зустрічей, які дійсно є сильною стороною нашої компанії – це пошук шляхів вирішення конфліктів.
Що стосується України та Росії, злочинець настільки явний і очевидний. Росія вторглася в суверенну країну. Немає "якщо" і "але"
Звичайно, поки рішення не видно, але переговорам на справді високому рівні сприяла компанія MOSAIC.
Також це постійна допомога, яку ми намагаємося надати залежно від того, що ми чуємо, що потрібно. Поточні зустрічі відбуваються там, де знову ж таки йдеться про аспекти безпеки чи операції з підготовки в Польщі до розмінування. Ми допомагаємо вести переговори у питаннях відбудови. Тож із самого початку ми були залучені тим чи іншим чином.
М.П.: Ви працювали у різних небезпечних зонах, до прикладу, у Венесуелі. Як би ви могли порівняти свій досвід роботи з вашими клієнтами в інших країнах та в Україні? Чим відрізняється безпекова ситуація, в порівнянні з іншими місцями, де був високий ризик?
Т.Ш.: Я мав досить широкий досвід діяльності у різних зонах конфлікту, що сягає аж Камбоджі й Таїланду. Це дві країни, які сперечаються за священний храм. Пізніше це було вирішено ООН. Це дуже відрізнялось від Іраку чи Афганістану, а також боротьби проти терористів, таких як ІДІЛ, у Курдистані, Іраку.
Ми побачили, наскільки потужною є "Група Вагнера" у порівнянні з російською армією. [Пригожин – ред.] може дійсно виступати проти свого "замовника", Путіна
Що стосується України та Росії, злочинець настільки явний і очевидний. Росія вторглася в суверенну країну. Немає "якщо" і "але". Немає реальних аргументів проти того, що це було неправильно. Тож ворог у цьому випадку дуже чітко визначений. Часто в інших конфліктах це питання порядку денного, війни за участі посередників. Все це може трапитись в Україні, але набагато рідше, тому що порушника можна ідентифікувати та чітко визначити. Що, звичайно, дуже корисно, і незалежно від того, що ви робите в цій зоні, ніхто не сумнівається, чи причетний він до чогось, щодо чого не має чіткої позиції.
М.П.: Якщо ми можемо поговорити про "Групу Вагнера", чому, з вашого досвіду, вони стали такою потужною силою і як їх можна перемогти?
Т.Ш.: Ця група має історію в Африці, отже, вони брали участь у конфлікті і вони розуміють війну.
Цікаво, ви згадали Каракас, Венесуелу, очевидно, ви бачили документальне відео Vice Superpower for Hire: Rise of the Private Military (зняте у 2014 році – ред.). Те, про що говорили у фільмі тоді, стало дуже очевидним зараз. В документальному фільмі я насправді згадав, що ПВК стають настільки ж могутніми, як країни. Тепер ми побачили, наскільки потужною є "Група Вагнера" у порівнянні з російською армією. Тож це певним чином сталося, правда? Це відбувалось тоді, це відбувається зараз. І ось як він [Пригожин – ред.] може дійсно виступати проти свого "замовника", Путіна. Отже, докази цьому є. Тому я вважаю, що тоді я мав рацію.
Приватні військові компанії є настільки сильним, що вони справді сильніші за армію "клієнта"
Так, вони вербували засуджених тощо. Це викликає величезне занепокоєння. Але вони також зазнали багатьох втрат. Десятки тисяч втрат. Тож їхня продуктивність – не найвищої якості. Просто їм вдалося піти і завербувати таких осіб, які, якби вони не були завербовані, відбували б покарання. Тож вони борються. Що б робила російська армія без них – я не знаю. Але зараз ми спостерігаємо ту внутрішню боротьбу між російською армією та "Групою Вагнера". Тому дуже цікаво, що це сталося.
Ще один мій дорогий друг, який знімався в тому документальному фільмі, Саймон Манн – він поніс "виконавчі результати" (post-executive outcome) в Екваторіальній Гвінеї за намагання здійснити державний переворот у суверенній країні [Манн відбув засуджений і відбув 5 років ув'язнення – ред.]. Це не мало успіху, але у грі було багато інших елементів. Це схоже на те, що відбувається зараз, коли ми виявляємо, що приватні військові компанії є настільки сильним, що вони справді сильніші за армію "клієнта".
Наслідки будуть відчуватися… коли будуть оцінені злочини "вагнерівців", будуть надані докази
М.П.: Так, ви дійсно тоді бачили цю тенденцію. Куди вона прямує зараз? Чим вона загрожує?
Т.Ш.: Очевидна небезпека – це вербування засуджених, що майже напевно призводить до ескалації воєнних злочинів. Люди стають в'язнями не просто так. Я не знаю рівня правопорушень і того, як їх зараз завербували та звільнили, але оскільки вони такого штибу, що можуть вести війни, я вважаю, що їхні правопорушення – це не злочини "білих комірців". Це серйозніше. І це очевидна небезпека.
В Іраку компанія Blackwater отримала дуже погану репутацію. Це лише поодинокий випадок, коли була стрілянина за участі готових до насильницької відповіді представників ПВК.
Але це вже зовсім інший рівень. Я думаю, що наслідки будуть відчуватися й далі, коли одного дня цей конфлікт вирішиться. Або навіть до того, коли будуть оцінені злочини "вагнерівців", будуть надані докази. Я думаю, що країнам доведеться на це подивитися і сказати, що цього не можна допускати.
Країнам доведеться на це подивитися і сказати, що цього не можна допускати
М.П.: Деякі експерти кажуть, що із тим, як війни "приватизуються", американському уряду та Європі треба сприймати російську війну в Україні не традиційним чином. А дехто виступає за залучення більшої приватних військових підрядників. Чи ви вважаєте, що це гарна ідея?
Т.Ш.: Геополітична ситуація досить складна для нас. Для США відправити туди своїх солдатів стало б цілком наступним кроком, чи не так? Це наступний крок в агресії. Як реагує Росія? Як насправді реагує Китай? Це завжди найбільше занепокоєння.
Чи ви хочете, щоб ситуація загострилася іншим шляхом? Ні, не хочете. Отже, використання ПВК — це фактично спосіб обійти це й мати можливість виконувати більше роботи, не маючи загрози цього. І це одна з причин, чому ПВК існують.
Я казав навіть на початку,.. що це довга війна
Отже, я маю на увазі, що постачання зброї – це одне, відправлення експертів, - усі ці речі трапляються, і це схоже на ситуацію з Іраком. Тоді американським і російським військам знадобився деякий час, щоб надати таку підтримку проти явного ворога, який обезголовлював людей. Але їм знадобився деякий час, щоб дістатись туди, чи не так? Я був там, я це бачив. Я бачив застосування хімічної зброї. Я бачив, як перетнули "червону лінію", але все одно пішов час. І це через геополітику, і це через орієнтування в цьому просторі, щоб не призвести до ескалації, до більшої війни, тому це вимагає обережності.
Зеленський не збирається нічим поступатися Путіну. Путін точно не збирається підписувати нічого, що покаже, що він програв.
І чи має бути для цього більше підтримки? Я маю на увазі, що є підтримка. Чи має бути більше підтримки? Будемо сподіватися, що це не дійде до того, що ми змушені будемо надавати більшу підтримку. Подивімося, яким може бути вирішення. Але я взагалі не бачу цього в найближчому майбутньому. Я казав навіть на початку, коли ми там були, що це довга війна, правда, і я не бачу можливого вирішення. Зеленський не збирається нічим поступатися Путіну. Путін точно не збирається підписувати нічого, що покаже, що він програв.
Тож я думаю, що врешті-решт це стане ізраїльсько-палестинською ситуацією, коли у вас є цей безперервний конфлікт і боротьба, але чіткого рішення немає.
постачання технологічно передової зброї, використання безпілотних літальних апаратів і так далі, ймовірно, збільшиться
М.П.: Ви дійсно передбачали збільшення ролі найманців у війнах. А чи ви бачите можливим використання приватних військових підрядників з боку українського уряду? Наприклад, як пропонує американський пілот Ден Гемптон, що поки українські пілоти тренуватимуться на західних літаках, приватні американські пілоти, колишні пілоти, допомагатимуть Україні захищати небо?
Т.Ш.: Ні, я маю на увазі, чи це ініціатива приватна чи урядова? Я думаю, що приватизація багатьох речей робить це ймовірним, не неможливим у найближчому майбутньому.
Я думаю, що вже постачання технологічно передової зброї, використання безпілотних літальних апаратів і так далі, ймовірно, збільшиться, особливо щодо безпілотних літальних апаратів для спостереження, а також із озброєнням.
Це стане ізраїльсько-палестинською ситуацією, коли у вас є цей безперервний конфлікт і боротьба, але чіткого рішення немає
Якось, коли я займався сходженням в гори, - я був в Антарктиді на Новий рік, здійснював сходження на гору Вінсон, - зустрів хлопця зі SpaceX, Starlink. Вони були в Україні і постачали Starlink для українських військових тощо. І ця технологія явно змінила правила гри. Тож я думаю, що такий тип підтримки разом із безпілотниками та технологічно передовою зброєю справді збільшиться, і це буде постійний потік.
Ми чуємо всі розмови про те, що потрібно, що буде, з чим ми можемо допомогти. Я вважаю, що це суттєво зросте. Знову ж таки залежно від того, куди це піде, залежно від агресивності російського наступу "вагнерівців", це залежить від кількох змінних.
- Голос Америки
Про передачу Україні МіГ-29 і деталі візиту Зеленського до Польщі розповіли у Варшаві
Польща передала Україні першу партію МіГ-29, повідомив керівник Офісу президента Польщі з питань міжнародної політики Марчін Пшидач. В ефірі польського радіо RMF24 він повідомив, що процес передачі частини винищувачів завершено, й "звичайно, будуть розмови про можливу подальшу підтримку".
Раніше повідомлялось, що Варшава готова передати Києву 20 таких літаків. Також 23 березня свої радянські МіГи-29 Україні передала Словаччина, де загалом пообіцяли надати ЗСУ 13 таких літаків.
Також Пшидач розповів про деталі візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі, що, як оголосила канцелярія президента Анджея Дуди, відбудеться 5 квітня.
Посадовець розповів, що Зеленський приїжджає до Польщі на запрошення Дуди й, зокрема "хоче познайомитися з поляками, українцями, які живуть у Польщі".
Пшидач наголосив, що візит Зеленського матиме особливий характер, адже попередні візити Зеленського за кордон – до Лондона, Вашингтона, Парижа та Брюсселя – проходили в умовах тиші та секретності й були "суто робочими візитами". "Тут ми говоримо про офіційний візит, по-друге, також буде цей елемент публічного характеру. Президент Зеленський також хоче сказати кілька слів полякам у контексті того, що сталося минулого року, як поляки допомагають Україні, як допомагали біженцям на кордоні, потім поселяючи їх у себе", - сказав Пшидач.
Також, за його словами, Дуда і Зеленський матимуть "довгі, розлогі розмови не лише про безпекову ситуацію, а й про економічну ситуацію, а також політичну та історичні теми".
Трамп має постати перед судом в Мангеттені. Як просуваються інші слідства проти екс-президента США?
ВАШИНГТОН (AP) — Колишній президент США Дональд Трамп цього тижня зіткнувся з нагальною судовою справою в Нью-Йорку, де у вівторок він має явитись до суду за звинуваченнями, пов’язаними з виплатою коштів за мовчання під час виборчої кампанії 2016 року.
Багато уваги буде прикуто до суду в Мангеттені, але слідства в Атланті та Вашингтоні просуваються також, що привертає увагу до правових викликів для Трампа в той час, як він намагається повернути собі президентство.
Минулого місяця судді видали низку рішень, текст яких не публікувався, але які відхилили зусилля команди Трампа заблокувати свідчення перед великим журі присяжних, включаючи свідчення адвоката Трампа та колишнього віце-президента, свідків, які були або досі є близькими до нього та які, ймовірно, могли б прямо говорити про ключові події.
Ухвали, згідно з якими радники та помічники повинні давати свідчення, не означають, що Міністерство юстиції висуне кримінальні звинувачення і не гарантують, що прокурори зможуть отримати свідчення, цінні для можливого обвинувачення. Але вони все ж є ключовою перемогою уряду у слідстві щодо того, чи порушувався режим зберігання секретних документів в маєтку Трампа у Флориді, чи було перешкоджання слідству, а також щодо спроб Трампа та його союзників скасувати результати президентських виборів 2020 року.
«Я справді думаю, що коли йдеться про спробу підбурити повстання та інші проблеми, Міністерство юстиції матиме багато аргументів», щоб отримати свідчення, — сказав Рендалл Еліасон, колишній федеральний прокурор і професор права Університету Джорджа Вашингтона.
Тим часом окружний прокурор Атланти продовжує розслідувати спроби Трампа та його союзників скасувати його поразку на виборах у Джорджії. Спеціальне велике журі в лютому заявило, що вважає, що «один або кілька свідків» дали неправдиві свідчення, і закликало місцеву прокуратуру висунути звинувачення.
Ця справа все ще створює особливий виклик для Трампа, частково тому, що його дії в Джорджії були настільки публічними.
Загалом, велика кількість суперечок щодо кола питань для свідчень перед великим журі присяжних, є незвичайною, але, можливо, пасує надзвичайній серйозності слідства щодо колишнього президента. Раніше спеціальний прокурор розслідував дії Трампа, коли той перебував на посаді президента. Тоді Роберт Мюллер і його команда прокурорів намагалися визначити, чи кампанія Трампа в 2016 році вступила в змову з Росією, щоб вплинути на вибори.
У цьому розслідуванні адвокат Білого дому Тай Кобб сприяв добровільному опитуванню персоналу Білого дому — без повісток — у надії, що співпраця пришвидшить розслідування.
«Якби я зміг знайти спосіб співпраці та захистити привілеї виконавчої влади, це пришвидшило б справу, що, на мій погляд, було вкрай важливим для президента та країни, — сказав Кобб у нещодавньому інтерв’ю. - Ми змогли прискорити отримання всієї інформації».
Трампа тоді захищала його посада та юридичний висновок Міністерства юстиції США, згідно з яким, чинному президенту не може бути висунуто звинувачення. Тепер Трамп втратив цей захист. Адвокати Трампа часто марно виступали проти спроб прокурорів допитати близьких йому людей — чи то для того, щоб краще зрозуміти точку зору Трампа та можливі засоби захисту, чи щоб зібрати потенційно шкідливі свідчення.
Мабуть, найяскравішим прикладом став минулий місяць, коли тодішній головний суддя федерального суду округу Колумбія наказав, щоб адвокат Трампа, м. Еван Коркоран, надав додаткові свідчення великому журі у розслідуванні справи Мар-а-Лаго. Він посилався на захист інформації адвоката та клієнта під час попередньої появи перед великим журі, відмовляючись відповідати на додаткові запитання, але прокурори вимагали додаткових свідчень.
Вони посилалися на виключення із права на конфіденційність клієнта адвоката, який дозволяє прокурорам вимагати від адвоката свідчень, якщо вони можуть переконати суддю, що клієнт використовував юридичні послуги для злочину. Окружний суддя США Берил Хауелл постановила, що Коркоран повинен повернутися до великого журі, і він був у суді через тиждень.
Ще один випадок стався минулого тижня, коли інший федеральний суддя, Джеймс Боасберг, постановив, що колишній віце-президент Майк Пенс повинен дати певні свідчення під час розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції щодо спроб скасувати вибори.
Це рішення відхилило аргументи команди Трампа про привілеї виконавчої влади, хоча Боасберг таки забезпечив Пенсу перемогу, прийнявши аргументи його адвокатів про те, що з конституційних причин його не можна допитувати про його дії 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолію США, а Пенс головував на спільній сесії Конгресу, щоб підтвердити перемогу демократа Джо Байдена.
Прес-секретар Трампа не відповів на прохання прокоментувати матеріал, але відповів на рішення у справі Пенса, зазначивши, що Міністерство юстиції «постійно виходить далеко за межі стандартних норм, намагаючись зруйнувати давно прийняті , тривалий час, засновані на конституції стандарти привілеїв адвоката та клієнта та привілеїв виконавчої влади".
Іншим колишнім помічникам Трампа, зокрема Стівену Міллеру і колишньому раднику з питань національної безпеки Роберту О’Браєну, суддя нещодавно також наказав дати свідчення, незважаючи на заперечення команди Трампа щодо привілеїв виконавчої влади.
Активісти планують щодня звертатись до країн-учасниць ООН із проханням бойкотувати засідання Радбезу ООН, поки там головує РФ
Посли країн, які мають постійні представництва при ООН, щодня від 1 квітня отримуватимуть листи із закликом бойкотувати засідання Ради Безпеки, поки там головує Росія. З такою ініціативою виступили представники міжнародного руху Atlas, який, за даними організації, із 2020 року об'єднує кілька десятків тисяч прихильників у понад 130 країнах для боротьби з авторитаризмом, зміною клімату та нерівністю.
На підтримку бойкоту російського головування у Радбезі відбувся мітинг 1 квітня у Лондоні, на Даунінґ-стріт неподалік резиденції прем'єр-міністра країни. До мітингу приєдналося чимало українців із синьо-жовтими прапорами, обурених тим фактом, що за процедурною ротацією Росія з цього дня на місяць очолила Радбез ООН.
Співзасновник руху Atlas Андреа Вензон у коментарі для Голосу Америки розповів про акції протесту у Лондоні та у Нью-Йорку.
"Історична ганьба"
Під час мітингу у Лондоні учасники тримали плакати із гаслами про те, що відтепер “право вето в руках терориста” та “Росія “відповідальна за мир у світі - і це не першоквітневий жарт”.
Як повідомляв Голос Америки, “поганим жартом” назвав російське головування у Радбезі і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А у постійному представництві США при ООН прокоментували: “На жаль, Росія є постійним членом Ради Безпеки, і не існує міжнародно-правового шляху, щоб змінити цю реальність».
Натомість “інший шлях” вирішення ситуації пропонують співзасновники руху Atlas. Андреа Вензон розповідає: “Ми не заперечуємо, що немає легальних шляхів усунення Росії від головування у Радбезі, але ми пропонуємо інше рішення. Росія є величезною силою в ООН, тому що вона є постійною членкинею і може накласти вето на будь-яку резолюцію. Тож це правда, що ви не можете вивести Росію з Ради Безпеки. Але що ви можете зробити – це фактично бойкотувати її головування та позбавити його сенсу. Якщо країни-учасниці не з’являтимуться на засідання Радбезу, то російське очільництво буде паралізовано. Цим буде надіслано дуже чіткий сигнал, оскільки ми не просто не маємо права погодитися з тим, що установу, покликану підтримувати мир і безпеку на планеті, очолює країна-агресорка, це просто історична ганьба”.
Я італієць, тому дуже добре знаю, що відбувається, коли панує фашизм.Андреа Вензон
“Я італієць, тому дуже добре знаю, що відбувається, коли панує фашизм, моя країна була одним із агресорів під час Другої світової війни. І я дуже добре знаю, що це надзвичайно важливо - відстоювати демократію, – каже Андреа Вензон. – І особливо важливо, щоб існувала міжнародна коаліція для протистояння та запобігання фашизму".
Він також розповів, що міжнародний рух Atlas має на меті протистояння таким викликам демократії загалом, як китайські загрози для Тайваню та російське вторгнення в Україну. “Вони [Китай і Росія, - ред.] підтримують один одного, це колаборанти, і ми бачимо, що свобода і демократія перебувають під загрозою по всій планеті. Тому ми проводимо кампанії для об'єднання громадяни у різних куточках світу, які протистоять цьому”, - каже Вензон.
“Слід завадити Росії окупувати Україну і демонтувати те, що залишилося від міжнародного порядку”, – публікує видання Politico заяву співзасновниці руху Atlas Коломби Каен-Сальвадор.
Чи хочете ви, щоб історія побачила, що Росія у розпал своєї війни проти України очолила орган колективної безпеки?Коломба Каен-Сальвадор
“Це безглуздо, і ми не можемо це зупинити, – каже активістка про головування Росії в Радбезі у своєму відеозверненні у Twitter. – Але ми можемо паралізувати, зробити його неефективним на один місяць. Для цього ми щодня надсилатимемо звернення до послів країн при ООН з проханням утриматися від засідань, бойкотувати їх. Бо якщо 7 із 15 країн не приєднаються до засідання, то інституція не зможе працювати як зазвичай. Воно буде паралізовано”.
Каен-Сальвадор під час заклику підписувати таке звернення до учасниць ООН запитує: “Чи хочете ви, щоб історія побачила, що Росія у розпал своєї війни проти України очолила орган колективної безпеки?”.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про вбивство російською армією 5-місячного хлопчика із Авдіївки. Зеленський додав: "І при цьому Росія головує в Раді Безпеки ООН. І це є доказом банкрутства процедур у світових інституціях».
Як повідомляв Голос Америки, верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз протистоятиме зловживанням РФ під час її головування в Раді безпеки ООН. А у постійному представництві США при ООН повідомили - сподіваються, що Росія буде поводитися професійно, щоб Радбез міг продовжувати свою роботу щодо забезпечення миру у світі.
Свої варіанти усунення Росії від головування висловили і науковці, яких опитали журналісти Голосу Америки.
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