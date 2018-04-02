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Світ

Президент Трамп запросив Путіна до Білого дому; дати візиту поки що не встановлено

Помічник президента Путіна Юрій Ушаков повідомив, що президент США Дональд Трамп запросив російського керівника до Білого дому, але що обидві країни поки що не розпочали підготовки до такої зустрічі.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, Трамп і Путін мали телефонну розмову 20 березня, під час якої Трамп привітав Путіна з переобранням на президентську посаду два дні раніше. Білий дім і Кремль заявили, що саме тоді обидва президенти обмірковували спільну зустріч.

Помічник Путіна Ушаков заявив російським інформаційним агентствам у понеділок, що під час розмови Трамп запросив Путіна до Білого дому.

Ушаков додав, що обидва уряди дотепер не мали часу розпочати підготовку до зустрічі перед тим, як Сполучені Штати приєдналися до Великої Британії і понад двох десятків союзників у накладенні санкцій з приводу отруєння нервово-паралітичною речовиною колишнього російського агенти у Великобританії.

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Історія успіху американського мільярдера-філантропа, який зміг перевернути свою долю біженця. Відео

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