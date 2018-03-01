Путінські Вундерваффе це просто ПіАр - перші реакції Заходу на сенсаційні заяви Кремля

Сьогоднішня заява Путіна про його новітні ядерні озброєння, націлені на нас, мають нарешті розбудити Трампа

Нарешті напоумити президента США Трампа, що Путін не може бути його другом повинні сьогоднішні агресивні заяви президента Росії Путіна про наявність у Москви новітніх ядерних озброєнь та демонстрація відео спрямованої у бік США крилатої ракети, яку буцімто неможливо перехопити.

Так сьогоднішнє звернення Володимира Путіна до Федерального зібрання прокоментував колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Раніше, як резюмує Lenta.ru, президент Росії Володимир Путін у зверненні до Федерального зібрання розповів про новітнє озброєння Росії: стратегічний ракетний комплекс "Сармат", крилату ракету необмеженої дальності, підводний безпілотник, авіаційний ракетний комплекс «Кинджал», гіперзвуковий ракетний комплекс із плануюючим крилатим блоком та бойову лазверну установку.

Заява Путіна розлетілась буквально по всіх ЗМІ США.

"Росія розробила нові озброєння, здатні нести ядерний заряд, включно з міжконтинентальною балістичною ракетою, яку нездатні зупинити захисні системи, заявляє Путін", - пише NBC.

"Путін каже, що США ігнорували ядерну силу Росії", - пишуть у Washington Post.

"Путін каже, що Росія створила ядерну зброю, яку неможливо зупинити: Тепер світ до нас прислухається", - пише видання The Hill.

До аналізу обґрунтованості гучних заяв з Росії у США ще не дійшло. Американські ЗМІ просто підхопили слова Путіна. Між тим загальний тон новинних повідомлень та перших реакцій - насторожений.

"Сьогоднішня заява Путіна про його новітні ядерні озброєння, націлені на нас, мають нарешті розбудити Трампа. Час припинити удавати, що Путін може бути його другом. Також прийшов час відновити переговори про контроль за поширенням озброєнь із Москвою. Нова угода СТАРТ потребує правок. Негайно", - твітує сьогодні Макфол.

При цьому Макфол також закликав не сприймати заяви Путіна, як достеменну правду.

"Коли йдеться про Путіна та ядерну зброю (та все інше теж) - не довіряй, а лише перевіряй", - твітує Макфол.

Заяву дуже обережно прокоментував колишній високопосадовець Пентагону Майкл Карпентер.

"Заяви Путіна про нові системи доставки ядерної зброї не потрібно відкидати. Але суть у тому, що взаємногарантоване знищення досі гарантує стратегічну стабільність", - твітує Карпентер.

Водночас журналіст Fox News повідомив, з посиланням на уряд США, що Вашингтон вважає, що зброя розрекламована Путіним досі неробоча.

"Офіційні особи кажуть, що російська крилата ракета на ядерному ході не готова до використання. Вона досі знаходиться на стадії ророзбки і нещодавно робилась під час виробувань у Арктиці - всупереч тому, що Путін сьогодні заявив", - твітує журналіст Лукас Томлінсон.

"Деякі з цих систем досі знаходяться на ранніх фазах розробки і не відомо, чи вони стануть на озброєння Росії. Ми знали про чимало з них. Безсумнівно Путін використовує нагоду майбутніх виборів та застійну економіку, щоб похвалитись російськими озброєннями", - твітує сьогодні Кінґстон Ріф, репортер видання Arms Control Today.

"Путін хоче нової зброї, але не хоче нову Росію", - пише про заяву Путіна Леонід Бершидський, відомий політичний оглядач у виданні Bloomberg View.

"Промова була дуже агресивною. Щоб переобратись такого не треба було", - також твітує оглядач.

Бершидський наголошує, що оновлення озброєнь не скасовують того факту, що Росія перебуває у стані глибокого застою, а новітні озброєння покликані захищати авторитарний режим, який ні у кого не викликає захоплення.

Модернізація зброї це нормально, якщо решта країни також модернізується і лишає у минулому ознаки мафіозної держави

"Модернізація зброї це нормально, якщо решта країни також модернізується і лишає у минулому ознаки мафіозної держави. Це складніше завдання і Путін знає, що його необхідно виконати; це завдання не викликає у нього особливого захоплення - тож на Росію чекає ще 6 років гри м'язами та стагнації", - пише Бершидський.

Виборчим жестом назвав гучні заяви Путіна Шон Ґіллорі, експерт з Росії та політичний оглядач. Ґіллорі також помітив у новинах з Росії хизування Кремля "чоловічим достоїнством".

"Та лише погляньте на мене. Я балотуюсь у президенти!", - кепкує над Путіним оглядач, - "Голос за Путіна це голос за великий чоловічий статевий орган", - пише Ґіллорі на Facebook.

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