Путін заперечує екстрадицію росіян, проти яких висунуто звинувачення у США

Росія «ніколи» не видасть жодного з 13 росіян, яким в США було висунуто звинувачення у втручанні у вибори, заявив президент Росії Путін, повідомляє FoxNews. Він, однак, стверджує, що ці росіяни не діяли від імені уряду.

З інтерв’ю Путіна NBC News, видно, що російські оперативники навряд чи колись постануть перед американським судом у справі про масштабну таємну операцію в соціальних медіа з метою впливу на президентські вибори в США 2016 року.

США не мають угоди про екстрадицію з Москвою і не можуть наказати передати громадян, а положення російської Конституції забороняють видачу громадян Росії іншим країнам, повідомляє видання.

«Ніколи. Ніколи. Росія не видає нікому своїх громадян», - заявив Путін.

Міністерство юстиції США, як правило, підтримує заочне висунення звинувачень іноземним громадянам, як спосіб присоромити їх і ускладнити їх можливості подорожувати за кордон.

Під час президентських виборів 2016 року і після них американські розвідувальні служби прийшли до висновку, що хакери, які працюють на російський уряд, використовували кібератаки, щоб підірвати позиції кандидата від демократів Гілларі Клінтон і підвищити шанси республіканського кандидата Дональда Трампа.



Спецпрокурор Роберт Мюллер розслідує можливу змову між передвиборчим штабом Трампа та росіянами і вже висунув звинувачення чотирьом колишнім співробітникам штабу.



В лютому Мюллер висунув офіційні звинувачення проти 13 російських громадян у зв'язку зі спробами вплинути на вибори в 2016 році. В обвинувальному висновку говориться, що вони працювали на санкт-петербурзьке «Агентство Інтернет-досліджень» з щомісячним бюджетом 1,25 мільйона доларів і 200-300 співробітниками, чия робота була, головним чином, пов'язана з США.

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