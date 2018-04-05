Масштабна виставка «могутньої» писанки в Сенаті США - 30 років тому

Від 21 до 24 березня, 1988 року у Вашингтоні в офісній будівлі Russell Сенату Конгресу США проходила ювілейна виставка 1 000 українських писанок

У 1988 році українці в усіх куточках світу відзначали Тисячоліття хрещення Руси-України. Тоді, як це часто доводиться робити українцям, вони мусили боротися із кремлівською пропагандою та Росією, яка намагалася привласнити собі історію України.

В рамках відзначень ювілею, в американському Конгресі у березні того ж року відбулася масштабна виставка «могутньої» писанки, господарями якої виступили сенатори США Денніс ДеКонсіні - демократ від штату Аризона і Ричард Луґар - республіканець від штату Індіана. Самий захід, на якому було символічно виставлено 1 000 українських писанок, влаштував Національний Комітет відзначення Тисячоліття хрещення Руси-України.

До Вашингтона привезли свої роботи деякі з найкращих українських писанкарів зі США та Канади. Відвідувачі мали можливість оглянути яйця, декоровані традиційними символами такими митцями як Галина Бадуляк, Борис Савин, Марта Тишинська і Софійка Зєлик. Софійка Зєлик, шедеври якої часто прикрашають вітрини ювелірного магазину Tiffany в Нью-Йорку, також на місці демонструвала техніку присанкарства.

За даними організаторів, тисячі людей відвідали виставку, яка була відкритою для загальної публіки. Кожний сенатор і член Палати представників отримав особисте запрошення прийти на цей захід. Американських законодавців, які скористалися цією нагодою, чекала приємна несподіванка. Їм пропонували вибрати любу писанку, яку їм відтак подарували на пам’ятку їх участі у відзначеннях у США Тисячоліття хрещення Руси-України.

За словами журналістів, які у 1988 році висвітлювали цю подію у Вашингтоні, «могутня» писанка для українців є потужною зброєю проти кремлівської пропаганди.

У заяві з приводу виставки в Конгресі, тодішній президент США написав, що «писанка є одним із культурних скарбів України, яка символізує відродження та духовне оновлення. Вона має особливе значення цього року, коли українці в світі відзначають Тисячоліття християнської віри та традиції», - зазначив президент Рональд Рейґан в оприлюдненій Білим домом заяві 11 березня, 1988 року.

Дивіться також: Як пишуть українські писанки в Чикаго