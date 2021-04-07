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Безкоштовні пиво, пончики для вакцинованих - як компанії у США заохочують щеплюватись

  • Голос Америки

Безкоштовне пиво - за укол вакцини від COVID-19. До Національного дня пива у США один із провідних виробників хмільного напою запустив рекламну кампанію для просування власного бренду, місцевих барів й заразом імунізації від коронавірусу.

Безкоштовне пиво (еквівалент у сім доларів) у місцевому барі зможуть отримати перших 10 тисяч людей, які викладуть у соцмережі фото зі стікером "Я отримав вакцину" чи фото із відповідним хештегом.

Національний день пива було започатковано у 2007-му році у штаті Вірджинія. З часом він набув популярності у соцмережах і навіть став предметом резолюції законодавців штату. Свіжостворене свято вшановує законодавство 1933-го року, яким у країні, після років "Сухого закону" у США (1920-1933 рр.), було дозволено продаж алкогольного пива. Пізніше того року 21-ю поправкою до Конституції США було скасовано "Сухий закон".

Раніше схожу акцію оголосила одна із мереж, що виготовляє пончики. Протягом усього 2021 року відвідувачі майже 370 закладів у 41-му штаті США зможуть проказати свою картку вакцинації й отримати солодку винагороду - глазурований пончик.

Водночас, ця ініціатива отримала порцію критики від поборників здорового способу життя, які підкреслили, що споживання цього продукту, особливо в умовах карантину, призводить до ожиріння. Інші заявили, що акція дискримінує людей, які не хочуть вакцинуватись.

Інші місцеві бізнеси також долучаються до популяризації щеплення. Так, один ресторан у Детройті пропонує для вакцинованих відвідувачів вечерю за півціни, бар у Чикаго - знижку у 10 доларів для першої тисячі клієнтів, які покажуть картку вакцинації, кафе у Массачусетсі - знижку у 20% на замовлення їжі.

Компанії авто за викликом Uber і Lyft пропонують пасажирам безкоштовні чи дешевші поїздки до місць вакцинації й назад. А одна із крамниць марихуани в Аризоні пропонує людям зі щепленням безкоштовну порцію дозволених у штаті легких наркотиків.

Дивіться також: Як знаменитості долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу

Як знаменитості долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу. Відео
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Як знаменитості долучаються до пропагування масової вакцинації від коронавірусу. Відео

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