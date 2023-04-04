"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки" - посол США в ООН

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд розповіла Голосу Америки в штаб-квартирі ООН у понеділок про свою нещодавню поїздку до Коста-Ріки на Саміт за демократію 2023 року, поділилась занепокоєнням щодо впливу Росії та Китаю.

Лінда Томас-Грінфілд також заявила, що окрема зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим не планується під час його візиту до ООН пізніше цього місяця.

Посадовиця зазначила, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, і висловила занепокоєння щодо того, що Росія може використовувати своє головування в Радбезі цього місяця, щоб поширювати пропаганду.

"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо цього змінити, - заявила Томас-Грінфілд. - Протягом місяця, який є ротаційним, ми маємо намір займатися важливими питаннями Ради Безпеки. Це не тільки Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення дезінформації, особливо під час візиту міністра закордонних справ Лаврова. На даний момент немає жодних планів щодо будь-якої взаємодії з ним. Але, звісно, ми зробимо все можливе, щоб добитися звільнення американських громадян, яких несправедливо утримували. У вихідні держсекретар розмовляв з міністром закордонних справ Лавровим і вимагав від нього звільнити журналіста The Wall Street Journal, а також інших американців, які несправедливо утримуються російським урядом".

1 квітня Росія розпочала місячне головувати у Раді Безпеки – так само як очолювала Раду у лютому 2022, коли розпочала війну в Україні.

В Україні різко розкритикували головування Росії в РБ ООН. «Абсурдом і аномалією» назвали російське головування у Радбезі представники України, а також низка країн ООН висловили обурення. Постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «безпрецедентною за всю історію ООН ганьбою» факт головування Росії в Радбезі ООН.

Підтримувати Росію – це програшна пропозиція

Томас-Грінфілд вказала на занепокоєння США щодо того, що Кремль налагоджує тісні стосунки не лише з Венесуелою, а й з режимом Ортеги-Мурільо в Нікарагуа.

"Це дуже тривожно, - зазначила посадовиця. - І як ви бачите з голосування в [Генеральній Асамблеї], ці країни продовжують підтримувати Росію. Але вони на неправильному боці історії, і вони повинні зрозуміти, що вони на неправильному боці історії, тому що світ підтримує Україну, світ проти Росії, і вони повинні чітко побачити почерк, що підтримувати Росію – це програшна пропозиція".

А от під час своєї нещодавньої поїздки до Коста-Ріки на Саміт за демократію, Лінду Томас-Грінфілд найбільше вразила "сила їхньої молоді та сила їхньої демократії".

"Я зустрілась з молодими людьми, які приділяють увагу урядуванню. Вони дуже активно брали участь у саміті демократії. І я бачила, як їхній президент [Родріго Чавес Роблес] безпосередньо спілкувався з ними, спілкувався з ними і справді переконав їх у важливості взаємодії з їхнім урядом. Одне із зобов’язань, які ми взяли на себе щодо підтримки Молодіжної мережі, це надання молодим людям ресурсів, необхідних для спілкування з урядом. - каже посадовиця. - Вони мають ті ресурси в демократії, яка існує в Коста-Ріці. Вони є справжнім прикладом того, як може працювати сильна демократія, і ми маємо намір продовжувати підтримувати зусилля цієї країни, спрямовані на зміцнення демократії, боротьбу з міжнародною злочинністю та зміцнення їхньої здатності забезпечувати інтереси свого народу".