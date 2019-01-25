Королева напоумлює підданих на тлі суперечок щодо “Брекзиту”

Королева Єлизавета висловила м’яку пораду своїм підданим із нагадуванням про необхідність шукати “спільні позиції” та поважати погляди інших.

...Я для себе, віддаю перевагу випробуваним і перевіреним рецептам, як наприклад позитивним висловлюванням один про одного і повазі до інших точок зору...

У Британії ці висловлювання розглядають як натяк cуспільству та політикам, які не можуть досягти згоди щодо того, якими мають бути відносини країни з Європою.

92-річна Єлизавета Друга офіційно є главою держави, але відповідно до законів та традицій повноваження монарха символічні, і королева ніколи не висловлюється з політичних чи поточних державних питань.

“Звичайно, кожне покоління постає перед новими випробуваннями й можливостями, - сказала королева на зібранні жіночої організації. - Шукаючи нових відповідей у сучасну добу, я віддаю перевагу випробуваним і перевіреним рецептам, як наприклад позитивним висловлюванням один про одного і повазі до інших точок зору; збиратися з іншими для пошуків спільних поглядів; і ніколи не втрачати ширшого бачення”.

Королева не згадала жодних конкретних проблем чи подій, але зокрема газета Times написала про її слова під таким заголовком: “Припиніть ворожнечу за “Брекзит”, каже королева воюючим політикам”.

Попри наближення 29 березня, дати офіційного припинення британського членства в ЄС, політики у Лондоні не можуть дійти згоди про умови “Брекзиту”.

Парламентарі у Вестмінстері 15 січня відкинули угоду, яку уряд Терези Мей опрацював з Брюсселем, і згідно з якою Британія виходить з ЄС, але матиме перехідний період, упродовж якого більшість правил, що регулюють торгівлю та інші відносини зберігатимуть чинність до впровадження нових.

Тереза Мей намагається досягти згоди, оголосивши нещодавно консультації з усіма політичними силами країни, але Джеремі Корбин, лідер опозиційної Лейбористської партії - другої за чисельністю у парламенті, відмовився зустрічатися з прем’єр-міністром, виставивши передумови.

Загроза розриву з ЄС

На тлі неспроможності британських політиків дійти згоди щодо умов “Брекзиту” у Британії та в Європі лунають побоювання, що без досягнення угоди між Лондоном та Брюсселем 29 березня може настати розрив.

Британський міністр фінансів Філіп Гаммонд - один з тих урядовців, які застерігають, що період розриву, коли старі правила будуть нечинні, а нові ще не розроблені, торгівля й економіка загалом можуть зазнати шкоди.

“У найближчій перспективі будуть значні перебої, а в середній та довготерміновій перспективі можливий значний удар для економіки”, - спрогнозував міністр британському радіо нещодавно.

Новий виконавчий директор міжнародного інвестиційного банку Goldman Sachs сказав, що “важкий” Брекзит негативно вплине на плани інвестицій у Великій Британії.

Девід Соломон висловився Британській телерадіомовній корпорації на економічному форумі у Давосі, що “з часом, якщо це буде вирішено у важкий спосіб, чи жорсткий спосіб, це матиме вплив на те, де ми інвестуємо і де маємо людей”.

Керівник авіабудівної компанії “Аеробус” Том Ендерс напередодні заявив, що у разі “Брекзиту” без угоди, йому доведеться здійснювати “потенційно дуже шкідливі для Сполученого Королівства рішення”.

“Аеробус” працевлаштовує у Британії 14 000 осіб на кількох об'єктах, зокрема на виробництві крил для літаків.

Компанія “Аеробус” одна з багатьох міжнародних фірм у Британії, які побоюються перешкод для їхніх постачальних процесів, що поєднують підприємства в інших країнах Європи та світу і залежать від безперешкодного транспортування деталей, матеріалів та фахівців.

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