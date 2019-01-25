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Королева напоумлює підданих на тлі суперечок щодо “Брекзиту”

92-річна Єлизавета Друга є главою держави, але відповідно до законів та традицій має бути нейтральною у політичних і державних справах

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Королева Єлизавета висловила м’яку пораду своїм підданим із нагадуванням про необхідність шукати “спільні позиції” та поважати погляди інших.

...Я для себе, віддаю перевагу випробуваним і перевіреним рецептам, як наприклад позитивним висловлюванням один про одного і повазі до інших точок зору...
Королева Єлизавета

У Британії ці висловлювання розглядають як натяк cуспільству та політикам, які не можуть досягти згоди щодо того, якими мають бути відносини країни з Європою.

92-річна Єлизавета Друга офіційно є главою держави, але відповідно до законів та традицій повноваження монарха символічні, і королева ніколи не висловлюється з політичних чи поточних державних питань.

“Звичайно, кожне покоління постає перед новими випробуваннями й можливостями, - сказала королева на зібранні жіночої організації. - Шукаючи нових відповідей у сучасну добу, я віддаю перевагу випробуваним і перевіреним рецептам, як наприклад позитивним висловлюванням один про одного і повазі до інших точок зору; збиратися з іншими для пошуків спільних поглядів; і ніколи не втрачати ширшого бачення”.

Королева не згадала жодних конкретних проблем чи подій, але зокрема газета Times написала про її слова під таким заголовком: “Припиніть ворожнечу за “Брекзит”, каже королева воюючим політикам”.
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Попри наближення 29 березня, дати офіційного припинення британського членства в ЄС, політики у Лондоні не можуть дійти згоди про умови “Брекзиту”.

Парламентарі у Вестмінстері 15 січня відкинули угоду, яку уряд Терези Мей опрацював з Брюсселем, і згідно з якою Британія виходить з ЄС, але матиме перехідний період, упродовж якого більшість правил, що регулюють торгівлю та інші відносини зберігатимуть чинність до впровадження нових.

Тереза Мей намагається досягти згоди, оголосивши нещодавно консультації з усіма політичними силами країни, але Джеремі Корбин, лідер опозиційної Лейбористської партії - другої за чисельністю у парламенті, відмовився зустрічатися з прем’єр-міністром, виставивши передумови.

Загроза розриву з ЄС

На тлі неспроможності британських політиків дійти згоди щодо умов “Брекзиту” у Британії та в Європі лунають побоювання, що без досягнення угоди між Лондоном та Брюсселем 29 березня може настати розрив.

Британський міністр фінансів Філіп Гаммонд - один з тих урядовців, які застерігають, що період розриву, коли старі правила будуть нечинні, а нові ще не розроблені, торгівля й економіка загалом можуть зазнати шкоди.

Прем’єр-міністр Тереза Мей у британському парламенті
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“У найближчій перспективі будуть значні перебої, а в середній та довготерміновій перспективі можливий значний удар для економіки”, - спрогнозував міністр британському радіо нещодавно.

Новий виконавчий директор міжнародного інвестиційного банку Goldman Sachs сказав, що “важкий” Брекзит негативно вплине на плани інвестицій у Великій Британії.

Девід Соломон висловився Британській телерадіомовній корпорації на економічному форумі у Давосі, що “з часом, якщо це буде вирішено у важкий спосіб, чи жорсткий спосіб, це матиме вплив на те, де ми інвестуємо і де маємо людей”.

Керівник авіабудівної компанії “Аеробус” Том Ендерс напередодні заявив, що у разі “Брекзиту” без угоди, йому доведеться здійснювати “потенційно дуже шкідливі для Сполученого Королівства рішення”.

“Аеробус” працевлаштовує у Британії 14 000 осіб на кількох об'єктах, зокрема на виробництві крил для літаків.

Компанія “Аеробус” одна з багатьох міжнародних фірм у Британії, які побоюються перешкод для їхніх постачальних процесів, що поєднують підприємства в інших країнах Європи та світу і залежать від безперешкодного транспортування деталей, матеріалів та фахівців.

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