Актуально
- Голос Америки
Померла королева Великої Британії (Оновлюється)
У четвер, 8 вересня, у віці 96 років померла королева Єлизавета ІІ. Вона мирно відійшла вдень у шотландському замку Балморал, де вона перебувала під медичним наглядом, повідомив Букінгемський палац.
Королева Єлизавета перебувала на троні найдовше в історії своєї країни – понад 70 років.
Новим королем Об'єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії стане старший син королеви Чарльз. Як очікується, нового короля мають проголосити на наступний день після смерті королеви.
Єлизавета II – старша дочка короля Георга VI та леді Єлизавети Боуз-Лайон. Вона народилася 21 квітня 1926 року в Лондоні, зійшла на престол у 1952 році.
Королева особисто надавала гуманітарну допомогу Україні з початку російської агресії. Через тиждень після російського вторгнення в Україну, на початку березня група найбільших благодійних організацій Великої Британії у відкритому листі подякували Королеві Єлизаветі ІІ за "щедру пожертву" у відповідь на заклик допомогти Україні.
"Дуже дякуємо Її Величності Королеві за продовження підтримки Комітету з надзвичайних ситуацій та за її щедру пожертву у відповідь на гуманітарний заклик DEC України".
Колишня Перша леді США Мішель Обама, розповідаючи про зустріч із королевою Єлизаветою, відзначала її "чудове почуття гумору".
Під час "Брекзиту", кампанії щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу, королева Єлизавета закликала підданих шукати “спільні позиції” та поважати погляди інших.
Її чоловік - принц Філіп, помер у квітні минулого року.
Всі новини дня
- Голос Америки
Зернова угода працює і вона ефективна. Білий дім відповів на заяву Путіна
Сполучені Штати не бачать жодних ознак того, що угода щодо експорту українського зерна, укладена за посередництва ООН, порушується, заявив речник Білого дому.
Коментуючи заяву президента Росії Володимира Путіна щодо того, що Росія може загальмувати угоду, яка розблокувала експорт продуктів харчування з українських портів на Чорному морі, речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявив, що угода «не розвалюється» і має очікуваний ефект.
«Ми не бачимо жодних ознак того, що зараз угода розвалюється, вона фактично має очікуваний ефект», – сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі.
Путін звинуватив Захід у тому, що той «обманув» Росію, та що зерно, замість того, щоб вивозитися до бідних країн, нібито вивозиться до Євросоюзу, який скористався угодою на шкоду країн, що розвиваються.
«Всупереч тому, що пояснив пан Путін, світові ціни на зерно насправді впали за останній місяць. А за нашими підрахунками, понад мільйон метричних тонн зерна та соняшникового насіння покинуло Україну з того часу, як було укладено угоду і потрапило на глобальний ринок, – сказав Кірбі. – Частина зерна надходить до інших країн для подальшої переробки в інші харчові продукти для подальшого розповсюдження на світовому ринку».
Побоювання, що Росія може припинити підтримку угоди, що розрахована на 120 днів, викликали у середу зростання цін на ф’ючерсні контракти на пшеницю майже на 7% після того, як президент Росії Володимир Путін погрозив обмежити експорт зерна з українських портів.
За словами Кірбі, в рамках цієї ініціативи Всесвітня продовольча програма за допомогою США, які виділили на це додаткові 68 мільйонів доларів, закупила два кораблі пшениці, призначені для Ємену і країн Сомалійського півострова.
«Тому ми вважаємо, що ця угода, досягнута за посередництва ООН у Туреччині, є важливою і вона працює. Ми вже бачимо її ефект на цінах на продукти харчування і на їхньому розподілі. Ми продовжуватимемо працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити продовження дії угоди», – сказав Кірбі.
У середу, 7 вересня, Всесвітня продовольча програма ООН повідомила, що до Ефіопії прибула перша партія зерна з України, яка було закуплена в рамках Чорноморської зернової ініціативи.
У 2021 році Всесвітня продовольча програма ООН розподілила по всьому світу 4,4 млн. тонн продовольчої допомоги. Дві третини з них надійшли з України.
Чим візит Блінкена важливий для України та її контрнаступу - коментують оглядачі
Держсекретар Блінкен своїм візитом до Києва сигналізує, що США продовжуватимуть допомагати Україні, зокрема, сучасним озброєнням, вважає Майкл Кіммедж, експерт Німецького фонду Маршала.
За його словами, цей візит є свого роду повідомленням для українців, “що не буде жодних змін у характері та масштабі підтримки, а якщо зміни будуть, то вони стосуватимуться збільшення американської підтримки Україні”.
Візит Блінкена у час контрнаступу
Майкл Кіммедж сказав в екслюзивному інтерв'ю дипломатичній кореспондентці "Голосу Америки" Сінді Спенг, що поки зарано коментувати контрнаступ на сході та півдні України, але він переконаний, що останні новини з поля бою вже “змінюють оптику війни, що також дуже важливо”.
“Це підвищить моральний дух українців, - каже експерт. - Це також може викликати певні запитання серед російського населення чи в політичних колах у Москві щодо того, чи війна йде правильним шляхом для Росії. То ж це вже впливає на їхній наратив щодо війни, і це може мати суттєвий ефект. Чи вплине це на війну загалом, дізнаємось за пару місяців”.
На думку військового експерта із Центру досліджень та аналізу розвитку Джонатана Брансона, візит Блінкена може знаменувати переломний момент у війні в Україні.
"Обидва (попередні - ред.) візити держсекретаря в Україну з часу повномасштабного вторгнення відбулися в час драматичних подій, які свідчать про те, що ситуація може обернутися проти російських військ. Цей час (візиту Блінкена - ред.) є сигналом впевненості з боку США, віри в те, що Україна дуже добре використовує військову допомогу проти російських окупантів як на південному фронті в Херсоні, так і на північному фронті в Харкові", - коментує Українській службі "Голосу Америки" військовий експерт.
За словами Брансона, США підтримують небажання Києва відновлювати будь-які переговори з Росією, доки Україна не деокупує принаймні території, захоплені росіянами з початку повномасштабного вторгнення, або більше.
За словами Брансона, чимало хто на Заході захоплюється "чудовим видовищем української піхоти, яка вистрибує з Humvee, щоб звільнити свою землю від окупантів. Наступним викликом може бути переконати українські війська зупинитися, коли вони досягнуть російського кордону".
2 мільярди інвестицій від Держдепартаменту
Важливим для України візит Блінкена називає і Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-політичних досліджень у Києві.
“Це досить важливий візит, і час вибраний, мені здається, теж недаремно, символічно. По-перше, паралельно з цим візитом державного секретаря в Київ на авіабазі “Рамштайн” проходить черговий раунд зустрічі країн, які надають допомогу зброєю та оборонну підтримку Україні", - розповів в інтерв'ю київській кореспондентці “Голосу Америки” військовий експерт.
“Моя персональна думка, держсекретар Блінкен досить багато робить для підтримки України, зокрема, щоб ця антивоєнна коаліція проти Росії працювала і утримувалась”, - сказав він.
Журналіст видання Washington Post запитав Блінкена, чому попри постійні поставки американської зброї в Україну, солдатам ЗСУ на передовій постійно не вистачає боєприпасів. Держсекретар США на це відповів: “У багатьох випадках росіяни кидають все, що мають, в українських солдатів та в мирне населення, без розбору. І якщо ти перебуваєш там, куди це потрапляє, це неймовірно жахливо”, - сказав Блінкен. Натомість Україна отримує від США та союзників високоточну зброю.
У четвер, 8 вересня, Ентоні Блінкен під візиту в Україну оголосив, що Державний департамент повідомить Конгрес про намір надати понад 2 мільярди доларів довгострокових інвестицій з метою зміцнення безпеки України та 18 інших сусідніх країн, серед яких є союзники США по НАТО. Експерт Фонду Маршалла Кіммедж вважає, що ці кошти, у тому числі, підуть на погашення енергетичної кризи, яка очікується в Європі внаслідок санкцій щодо Росії.
Водночас американське видання Washington Post із посиланням на "високопоставленого чиновника Держдепартаменту" повідомляє, що нова допомога, про яку оголосив держсекретар в Україні, має зміцнити позиції України, "щоб, коли ми дійдемо до дня, коли почнеться врегулювання шляхом переговорів, Україна була в найсильнішій з можливих позицій".
Washington Post та Громадське радіо США (NPR) із посиланням на помічників Блінкена повідомляє, що цей візит відбувається у рамках підготовки США до Генеральної асамблеї ООН, що має відбутись пізніше цього місяця. Головними темами цьогорічної генасамблеї стануть війна Росії в Україні та кризи на продовольчому та енергетичному ринках.
Дивіться також: "Мисливець за нацистами" розповідає про розслідування воєнних злочинів в Україні:
- Голос Америки
Україна буде сильнішою, ніж раніше. Блінкен поділився своїми враженням від візиту до Києва
По закінченні свого неанонсованого візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен поділився із журналістами своїми враженнями від зустрічей з керівництвом країни та зазначив, що отримав вичерпну інформацію щодо українського контрнаступу на півдні та сході України.
«Я зміг провести близько двох годин із президентом (України Володимиром) Зеленським, його командою та нашою командою, розглядаючи кожен аспект нашої підтримки України, а також тиск, який ми чинимо на Росію, щоб вона припинила цю агресію. І ця зустріч була надзвичайно продуктивною», - сказав він на пероні Київського вокзалу перед тим, як сісти в потяг.
За його словами, одним із найбільш значущих моментів поїздки була можливість провести час та поспілкуватися зі звичайними українцями – співробітниками Посольства США в Україні, дітьми, їхніми батьками та персоналом лікарні «Охматдит», яку відвідав держсекретар.
«Ми провели час у дитячій лікарні, зокрема зустрілися з деякими з наймолодших жертв російської агресії. Дуже яскраве нагадування про те, що це таке», - сказав Блінкен.
Також держсекретар поділився своїми враженнями від поїздки до Ірпеня поруч з Києвом. За його словами, там він зміг на власні очі побачити, що зруйновані будинки належали мирним мешканцям.
«У кращому випадку (обстріли велися – ред.) без розбору. У гіршому – навмисно», - зазначив Блінкен.
Блінкен відвідав Ірпінь у супроводі заступника Ірпінського міського голови Дмитра Негреши, який показав обгорілі та зруйновані багатоповерхівки та розповів, що в певний час до 95% мешканців міста було евакуйовано.
На сьогодні 95 тисяч або близько 78%, вже повернулися, повідомляє журналіст, який супроводжує держсекретаря. Туди також переїжджають і переселенці з Херсона.
Заступник міського голови сказав Блінкену, що їм потрібна підтримка для знесення будівель та будівництва нових, а також із розмінуванням. Також Блінкену повідомили, що місто перебувало під окупацією протягом 25 днів, і що українські слідчі відкрили 30 тисяч справ, пов’язаних із військовими злочинами, повідомляє журналіст.
«Я мав змогу поспілкуватися з людьми, які роблять чудову роботу зі збирання доказів воєнних злочинів і звірств, а також з тими, хто відповідає за місто, хто працює над його відновленням», - наголосив Блінкен, спілкуючись із журналістами на вокзалі.
Він сказав, що під час своїх зустрічей зміг підтвердити підтримку США Україні та рішучість зробити так, аби після усіх випробувань «Україна вийшла суверенною, незалежною демократичною та навіть сильнішою, ніж раніше».
«Спілкуючись із багатьма українцями, я не сумніваюся, що це буде результатом у найближчі дні, тижні та місяці», - наголосив держсекретар.
Відповідаючи на питання журналіста про перевагу росіян у військовій техніці та боєприпасах, Блінкен зазначив, що українці отримують від США та їхніх партнерів високоточну зброю, яка дозволяє їм «одним пострілом робити те, що росіяни можуть спробувати зробити 15 або 20 пострілами».
Держсекретар розповів, що отримав вичерпну інформацію про контрнаступ українців на позиції росіян на півдні та сході країни, де вони побачили «чіткий і реальний прогрес» особливо в районі Херсона.
За словами держсекретаря, США щодня спостерігають за тим, що відбувається на фронті в Україні, аби надати ту допомогу, яка потрібна українцям.
«Те, що вони змогли зробити, наприклад, витіснивши росіян з території навколо Києва багато місяців тому, було результатом, перш за все, їхньої мужності, але також результатом того, що вони мали в руках (зброю – ред.), надану в основному США та іншими країнами, яку ми почали постачати ще до початку російської агресії», - сказав він.
Це був третій візит до Уркаїни державного секретаря Ентоні Блінкена за час широкомасштабної російської агресії, що розпочалася 24 лютого 2022 року. Він прибув до Києва з візитом, який не був оголошений заздалегідь, щоб продемонструвати постійну підтримку Україні з боку США.
Під час зустрічей із високопоставленими українськими чиновниками він оголосив про новий пакет військової допомоги обсягом понад $2 млрд для України та ще 18 європейських країн, яким найбільше загрожує можлива російська агресія.
Це оголошення було на додаток до допомоги, яку в четвер оголосив очільник Пентагону Ллойд Остін. Він оприлюднив новий пакет безпекової допомоги на суму до 675 мільйонів доларів для України.
Це вже п’ята поїздка Державного секретаря до України, третя від початку повномасштабної російської агресії.
У чому різниця в розслідуванні російських та нацистських воєнних злочинів? Пояснює «мисливець за нацистами», посадовець Мін’юсту США
Можуть знадобитися роки чи десятки років для досягнення повного правосуддя для тих, хто вчинив воєнні злочини під час повномасштабної війни Росії проти України, але правосуддя їх знайде, - переконаний посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум.
Майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії з боку російських сил зареєстрували українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому цього року. Ілай Розенбаум координує розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Його називають «мисливцем на нацистів» - більшість своєї кар’єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців часів Другої світової війни.
«Після приблизно 37 років розслідування справ та притягнення до відповідальності нацистів часів Другої світової війни, я думаю, що можу сказати, що впізнаю нациста, коли його побачу. Українська влада не є нацистською. Дві країни, які, як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не українська влада», - заявив Ілай Розенбаум в ексклюзивному інтервʼю українській службі "Голосу Америки".
Дві країни, які як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не українська владаІлай Розенбаум
За словами посадовця Мінʼюсту США, справи злочинів нацистів під час Другої Світової, які він розслідував раніше, і сьогоднішні справи, скоєні в Україні, – фундаментально є одним і тим самим питанням злочинів, скоєних під час війни, «тож треба довести, хто їх скоїв». Втім, Розенбаум бачить відчутну різницю у двох процесах розслідувань: «На жаль, різниця у розгляді справ Другої світової війни полягає в тому, що нацистську Німеччину змінив відповідальний німецький уряд, який переслідував представників власного народу за участь у нацистських злочинах. Як ви можете собі уявити, найближчим часом не очікується співпраця з боку влади Російської Федерації».
За словами Розенбаума, Сполучені Штати тісно співпрацюють з урядом України, зокрема, з Генеральною прокуратурою України, з Національною поліцією України та з органами влади по всій Європі для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.
«Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само, як довелося це робити нацистським злочинцям», - повідомлення, яке хоче донести «мисливець на нацистів» російським військовим.
Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само як довелося це робити нацистським злочинцям.Ілай Розенбаум
Разом із Розенбаумом воєнні злочини, скоєні в Україні, розслідує головний прокурор відділу Міністерства юстиції США з притягнення до відповідальності за воєнні злочини Крістіан Левек. За її словами, національні органи влади України мають добре функціонуючу правову систему з потенціалом і здатністю розслідувати злочини, скоєні в Україні.
«Допомагати та підтримувати цей процес – це також відповідальність міжнародної спільноти, інших національних органів влади, Сполучених Штатів і міжнародних організацій. І одна з ролей Сполучених Штатів полягає в тому, що, коли ми маємо відповідну юрисдикцію, – ми проводимо власні розслідування», - заявляє Левек.
Розенбаум переконаний – США будуть невпинними у пошуках воєнних злочинців. «Наш генеральний прокурор сказав, що Міністерство юстиції "зазирне під кожен камінь" в наших зусиллях досягти притягнення до відповідальності за злочини. Він також сказав, що ми будемо невпинними. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми невпинні і будемо невпинними, скільки б часу не знадобилось», - заяввив Ілай Розенбаум.
За словами Розенбаума, можливість зміни влади в Конгресі або адміністрації США не вплине на роботу Мінʼюсту з розслідування воєнних злочинів в Україні: «У Сполучених Штатах Україна має потужну двопартійну підтримку, її підтримують по всій країні в усіх 50 штатах і територіях, і неможливо уявити, щоб інша адміністрація не присвятила себе досягненню необхідної справедливості».
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum