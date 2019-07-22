Українська діаспора на виборах Верховної Ради віддала перевагу прозахідним партіям

Українці, які на виборах Верховної ради 21 липня голосували за кордоном, вчергове виявили, що погляди на політику й оцінки українських політичних діячів в західній в діаспорі відрізняються від тих, які переважають в самій Україні.

У той час як в Україні близька до президента Зеленського новостворена партія “Слуга народу” випередила інші політичні сили з величезним відривом, на закордонних виборчих дільницях на першому місці опинилася партія “Європейська солідарність”, очолювана попереднім президентом Порошенком.

На відміну від співвітчизників закордонні українці мали можливість голосувати лише за партійні списки і за умов порівняно низької активності більшість з них обрали партію “Європейська солідарність” - 29,55%; політична партія “Слуга народу” отримала трохи менше - 28,13%

Кращих результатів за кордоном домоглася також нова партія “Голос”, опинившись на третьому місці 19,67%.

У Польщі, де за останні кілька років утворилася одна з найчисельніших українських громад, виборці підтвердили підтримку новому президентові Володимиру Зеленському, віддавши 35% голосів партії “Слуга народу”.

Ще більше за президентську партію проголосували у Чехії - 41%

Але що далі на захід, то більш консервативними виявлялися виборці.

У Німеччині, Франції, Великій Британії, а також у США та Канаді на першому місці - партія “Європейська солідарність”, яка зібрала у своїх лавах значну кількість вже випробуваних політиків: її список очоли попередній президент Петро Порошенко та голова Верховної Ради Андрій Парубій.

Діаспора переважно відкинула “Опозиційну платформу за життя”, лідери якої наголошують на близькості з Москвою, хоча в Україні та політична сила опинилася на другому місці.

Проросійська партія отримала більшість голосів - 38% лише в Естонії, де з радянських часів залишилася велика російськомовна спільнота.

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