Перемога Зеленського і великий ризик. Оглядачі коментують зняття депутатської недоторканості

Числені західні оглядачі та коментатори називають перемогою президента України Володимира Зеленського успішне голосування у Раді за зняття депутатської недоторканості.

"Хороший крок, який вже давно назрів", - відзначає у Twitter екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Величезна політичина перемога для президента Зеленського", - твітує у вівторок Кріс Гольцен, експерт американської неприбуткової організації "Міжнародний республіканський інститут".

"Важливий крок. В Україні відбуваються цікаві речі", - ділиться думкою Ніл Баклі, з видання Financial Times.

Рішення Ради віддаляє Україну від поширеної у Європі практики гарантувати законодавцям недоторканість



У вівторок Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроект про скасування недоторканності народних депутатів. Як відзначає "Українська правда", закон прибрав з 80-ї статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року, відзначають у виданні.

Експерт аналітичного центру Atlantic Council Адріан Каратницький відзначив, що рішення Ради віддаляє Україну від поширеної у Європі практики гарантувати законодавцям недоторканість.

"Хоча багато хто святкує голосування за зняття депутатської недоторканості в Україні, варто нагадати, які європейські демократії законодавчо закріпили певну форму імунітету: Австрія, Бельгія, Боснія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Німеччина, Греція, Грузія, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Іспанія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Норвегія, Польща, Португалія, Сербія, Словенія, Франція, Швейцарія, та Швеція. Це - найкращі європейські практики", - відзначив Каратницький у Facebook.

"Ризиком" називає зняття недоторканості оглядач з Чикаго Марк Рачкевич.

"Україна сьогодні пішла на великий ризик, скасувавши імунітет від переслідування для законодавців. Під час президентства Кучми нардепи запровадили недоторканість, щоб недопустити сумнівних позовів проти себе та захиститись від політичного переслідування. Хіба для України це вже неактуальні загрози? Побачимо", - ділиться думкою оглядач.

Під час президентства Кучми нардепи запровадили недоторканість, щоб недопустити сумнівних позовів проти себе та захиститись від політичного переслідування Про можливі негативні наслідки зняття недоторканості висловився і кореспондент французького видання La Croix Фабріс Депрез. "Ця недоторканість була однією з причин, чому депутатське крісло було бажаним надбанням для українських бізнесменів, дозволяючи їм займатись сумнівними справами, не боючись правових наслідків. Звісно, це також означає, що чесні депутати залишаться без правового захисту, якщо зіткнуться з надуманими обвинуваченнями. Україна вирішила, що на такий ризик варто піти", - твітує журналіст.

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