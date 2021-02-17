Верховна Рада визнала Революцію Гідності одним із ключових моментів державотворення

Революція Гідності - один із ключових елементів українського державотворення. Таку заяву напередодні роковин розстрілів Євромайдану зробила Верховна Рада України.

"За" постанову, якою затверджено заяву парламенту, проголосувало 295 народних депутатів.

При цьому проросійська "Опозиційна платформа - За життя" не дала жодного голосу.

“Ця постанова насамперед про справедливість", - сказала з трибуни парламенту народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

Ця постанова насамперед про справедливість



Як вона зазначила, "Навіть Європейський суд визнав Майдан і Революцію Гідності історичною подією, дав правову оцінку тим подіям. А український парламент за сім років так і не зміг цього зробити. Тому ми сьогодні можемо зробити історичний крок. Ми як парламентарі можемо заявити, що засуджуємо діяльність окремих представників підрозділу “Беркут” і поліціянтів, які вбивали людей. Що ми вимагаємо довести до логічного кінця і в судах визнати, що діяння цих людей, а також тодішніх керівників держави були протиправними”, – сказала Устінова під час обговорення постанови.

Окрім визнання Революції Гідності історичною подією та одним із ключових елементів українського державотворення, постанова Верховної Ради включає тези про недопустимість затягування розслідування "справ Майдану"; важливість пам'яті про Небесну Сотню; засудження протиправних дій окремих посадовців під час Революції Гідності.

У родинах героїв Небесної Сотні новину привітали. Одначе як вважає батько героя Небесної Сотні Володимир Голоднюк, рано радіти перемозі. За його словами, не раз уже траплялося таке, що правильні начебто кроки влади нівелювалися через підконтрольні суди.

Може, це просто зроблено під річницю, а потім буде черговий пшик



"Може, це просто зроблено під річницю, щоб не обурити людей, а потім буде черговий пшик. Поживемо-побачимо", - сказав Голоднюк "Голосу Америки".

Як наголошує батько героя, його недовіра щодо готовності влади покарати винних у розстрілах на Євромайдані спричинена тим, що "беркутівців", вина яких була доведена і вироки готувалися оголосити влітку минулого року, президент відпустив. Серед тих відпущених на волю були й убивці його сина, 19-річного Устима Голоднюка.

Натомість керівник ГО «Родина героїв Небесної Сотні» Юрій Аксенін називає постанову, яку прийняла Верховна Рада, однозначною перемогою.

Це перемога. Це дуже важливо, що Верховна Рада дала визначення Революції Гідності



"Це перемога. Ми над цим працювали спільно з народними депутатами ще з минулого року. Довгий час домагалися цього визнання. І це дуже важливо, що Верховна Рада дала визначення Революції Гідності", - сказав Аксенін "Голосу Америки".

За його словами, "Це унеможливить спекуляції на цій темі з боку ворожих проросійських сил в Україні, які кричать про Революцію Гідності як про "державний переворот". Якщо не унеможливить - то бодай мінімізує. Спираючись на це рішення парламенту, ми більше не дамо їм про це брехати".

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