Рада Безпеки ООН розгляне резолюцію щодо агресії Росії проти України

У п’ятницю о 15.00 годині за Нью-Йорком (22.00 за Києвом) Рада Безпеки ООН збереться на засідання аби розглянути резолюцію, яка засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає від Москви негайно й беззастережно зупинити наступ.

«Напад Росії та Україну – це напад на Статут ООН та кожну державу-члена. У п’ятницю Рада Безпеки ООН буде голосувати за резолюцію, яка має притягнути Росію до відповідальності. Ми просимо кожного члена ООН підтримати ці дії, коли російські бомби та танки атакують Україну», - повідомим у своєму Twitter постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Резолюція найрішучішим чином засуджує агресію, вторгнення та порушення суверенітету України з боку Росії. Вона підтверджує суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України, а також вимагає від Російської Федерації негайно, повністю і беззастережно вивести свої війська з території України.

Вона також закликає до надання швидкої та безперешкодної гуманітарної допомоги тим, хто її потребує в Україні, та захисту цивільного населення, включаючи гуманітарний персонал. Документ також закликає Генерального секретаря, держав-членів ООН та ОБСЄ продовжувати свої зусилля з подолання гуманітарної та кризи біженців, які виникнуть через агресію Росії.

Як пояснив Голосу Америки Сергій Кислиця, у четвер вдень після того, як текст резолюцію було фіналізовано і документ був зареєстрований, розпочалися консультації з країнами-членами Ради безпеки, аби документ набрав якомога більшу кількість голосів.

Ініціаторами та авторами документу виступили США та Албанія. Наразі співавторами резолюції вже стали Норвегія, Латвія, і збір підписів продовжується. За словами українського постпреда, очікується, що документ підтримають десятки держав-членів ООН.

Як повідомило «Голосу Америки» джерело у уряді США, американські дипломати розуміють, що Росія, у свою чергу, ймовірно використає своє право вето аби заблокувати прийняття резолюції.

В той же час, за оцінками джерела, це лише підкреслить ізольованість Росії. Окрім того, такі дії Москви не мають зупиняти Раду Безпеки від рішучих дій, адже саме для вирішення таких ситуації Рада Безпеки і була створена. Американська посолка при ООН Лінда Томас-Грінфілд, у свою чергу, заявила: «Росія не може накласти вето на наші голоси».

За інформацією джерела, голосування за резолюцію – це лише перший крок. Після цього очікується засідання Генеральної асамблеї. «Ми розглядаємо Генеральну Асамблею та мобілізацію держав-членів з усього світу як ключову частину відповіді на цей кричущий акт», - додав співрозмовник.