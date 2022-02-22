Рада Безпеки ООН терміново збирається на засідання

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна вимагає скликати засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку із протиправними діями Російської Федерації щодо визнання незалежності та суверенітету так званих Луганської та Донецької народних "республік", які підтримує Кремль. Відповідне звернення, за словами Кулеби, вже передано до Ради Безпеки.

Засідання відбудеться у понеділок ввечері. Інформаційне агентство Reuters, у свою чергу, повідомило, що засідання розпочнеться о 21:00 за нью-йоркським часом (4:00 за Київським часом).

Ініціативу України щодо скликання засідання підтримали США, Великобританія, Албанія, Бразилія, Франція, Ірландія, Мексика та Норвегія. Американська посолка при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Рада Безпеки має вимагати від Росії поваги до суверенітету та територіальної цілісності України - держави-члена ООН. «Сьогоднішні дії Кремля є повною відмовою від Мінських домовленостей і порушенням Резолюції 2202 (2015) Ради Безпеки ООН. Заява Росії — це не що інше, як театр, вочевидь, покликаний створити привід для подальшого вторгнення в Україну», - значиться у заяві.

Вона також додала: кожна держава-член ООН має свою частку в тому, що буде відбуватися далі. «Дії Росії загрожують міжнародному порядку, який з часів Другої світової війни відстоював принцип, що одна країна не може в односторонньому порядку змінювати кордони іншої країни. Цей принцип закріплений у Статуті ООН, який зобов’язуються дотримуватися всі держави-члени», - переконана посолка.

Ситуацію довкола визнання Росією так званих республік прокоментував і речник Генерального секретаря ООН Стефан Дужарріч.

За його словами, Генеральний секретар дуже стурбований рішенням Російської Федерації щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України. Він закликає до мирного врегулювання конфлікту на сході України відповідно до Мінських домовленостей, затверджених резолюцією Ради Безпеки.

Генеральний секретар вважає рішення Російської Федерації порушенням територіальної цілісності та суверенітету України, а також таким, що не відповідає принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй.

ООН, відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї, як і раніше, повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Генеральний секретар закликав всіх учасників зосередити зусилля на забезпеченні негайного припинення бойових дій, захисту цивільного населення та інфраструктури, запобігання будь-яким діям і заявам, які можуть ще більше посилити небезпечну ситуацію в Україні та навколо неї, а також надати пріоритет дипломатії для мирного вирішення всіх питань.