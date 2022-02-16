Радник США з нацбезпеки обговорив з ЄС та Польщею координацію дій та допомогу Україні  

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван напередодні провів розмови із колегами з Польщі та Євросоюзу щодо “дестабілізуючих” дій Росії. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

У розмові із очільником Бюро міжнародної політики при Польській президентській канцелярії Якубом Кумочем Джейк Салліван підняв питання “трансатлантичної координації в зусиллях зі стримування та оборони”.

Крім того, сторони “обговорили поточні дипломатичні зусилля, пов’язані з дестабілізуючим накопиченням військ Росії вздовж українського кордону, а також головування Польщі в Організації з безпеки і співробітництва в Європі”.

Радник президента США з нацбезпеки подякував Польщі за згоду прийняти додаткові американські війська для посилення східного флангу НАТО.

У розмові із керівником Офісу президента Ради Європи Фредеріком Бернаром Джейк Салліван обговорив “підготовку США та ЄС до запровадження серйозних економічних наслідків, якщо Росія обере подальшу військову ескалацію”.

Сторони “переглянули дипломатичну участь країн у вирішенні кризи …, а також зусилля щодо продовження підтримки України, зокрема шляхом економічної допомоги”.

Країни Заходу вважають, що Росія може почати військове вторгнення в Україну будь-якого дня, зокрема цього тижня.

Кремль заперечує інформацію про намір подальшого вторгнення в Україну.

Україна вважає, що ситуація “не є тривожною”. Міністр оборони України Олексій Рєзніков напередодні заявив, що "підстав для введення військового стану немає".