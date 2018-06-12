Радник Трампа вибачився за коментар про "особливе місце в пеклі"

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро вибачився у вівторок за свій різкий коментар, спрямований проти прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо і озвучений ним після саміту «Великої сімки» минулого тижня. Про це повідомляє Reuters з посиланням на The Wall Street Journal.

Наварро сказав, що зробив помилку. «Моя місія була надіслати потужний, сильний сигнал , - зазначив він під час події, яку провело видання. – Проблема в тому, що передаючи послання, я використав недоречне формулювання».

Наварро в інтерв’ю Fox News в неділю розкритикував виступ Трюдо на прес-конференції після саміту G7.

«Існує спеціальне місце в пеклі для будь-якого лідера, який провадить дипломатію не засновану на довірі з президентом Дональдом Трампом і потім намагається встромити йому ножа в спину, коли він виходить. Саме це зробив Джастін Трюдо, коли провів цю демонстративну прес-конференцію. Це було виявом слабкості та нечесності – те, що зробив Джастін Трюдо», - сказав Наварро в неділю.

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