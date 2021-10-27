Експерти США рекомендують щеплення дітей вакциною Pfizer

Група радників Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) рекомендувала застосувати дитячу дозу вакцини Pfizer від COVID-19 для щеплення дітей віком 5-11 років. Дитяча доза складає третину дорослої.

Для того, щоб у США розпочалась вакцинація дітей від COVID-19, FDA має схвалити висновок експертів, а Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) мають затвердити та уточнити, кому саме рекомендовано вакцинуватись. Очікується, що CDC видасть відповідну рекомендацію вже 2 листопада.

У США вже проводиться вакцинація від COVID-19 підлітків з 12 років.

Минулого місяця компанія Pfizer оприлюднила дослідження, яке вказує на те, що вакцина їх виробництва має ефективність майже 91% проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років. При чому ефективність вакцини проти штаму "Дельта" виявилась такою ж як і проти оригінального штаму, якщо дітям дати дві дози у 10 мікрограм, з трьома тижнями перерви між дозами.

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