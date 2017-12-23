Світлове шоу ракети Falcon 9 вразило людей у Південній Каліфорнії

Повторно використана космічна ракета SpaceX випустила на орбіту 10 супутників з Каліфорнії в п'ятницю, залишивши за собою таємничий слід, вийшовши в космос.

Ракета Falcon 9 була випущена з берегової бази ВВС Ванденберґа, несучи останню партію супутників для компанії супутникового зв'язку Iridium.

Запуск на сході сонця створив яскраву висхідну смугу, яку можна було побачити в різних місцях Південної Каліфорнії, навіть за 320 кілометрів від місця запуску.

Автомобілі зупинялися на автострадах у Лос-Анджелесі, щоб водії та пасажири могли зробити фотографії та відео.

Пожежний департамент у Лос-Анджелесі видав офіційну заяву про те, що «таємниче світло в небі» виникло внаслідок запуску ракети.

Та сама ракета вивела на орбіту супутники Iridium у червні. Тоді перший етап приземлився на плавучій платформі в Тихому океані. Цього разу ракету дозволили занурити в океан.

Це був 18-й і завершальний запуск 2017 року для SpaceX, який підписав контракт на заміну системи Iridium 75-ма оновленими супутниками. SpaceX зробив чотири запуски і планує зробити ще кілька, щоб завершити роботу до середини 2018 року.

Супутники також містять корисні матеріали для глобального відстежування літаків у реальному часі та служби відстежування суден.

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