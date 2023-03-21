"Українська розвідка підморгнула в Криму". Західні реакції на повідомлення про знищення ракет "Калібр" в Джанкої

Західні видання повідомляють з посиланням на Міністерство оборони України, що в понеділок ввечері було знищено російські крилаті ракети "Калібр", які перевозили потягом у місті Джанкой в окупованому Росією Криму.

Як зауважує телеканал CNN, українська влада прямо не взяла на себе відповідальності за удар в кримському логістичному центрі Джанкой, але заявила, що він спрямований на подальшу "демілітаризацію Росії та підготовку Кримського півострова до деокупації".

Як мовиться у повідомлені Головного управління розвідки України, ракети "Калібр НК" призначені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту, їхня дальність ураження – понад 2500 кілометрів по наземних цілях та 375 кілометрів по морських.

"Загадкова "бавовна" продовжує процес демілітаризації Росії та готує український півострів Крим до деокупації", – мовиться у повідомленні ГУР в Телеграм.

Призначений Росією глава анексованого півострова Сергій Аксьонов підтвердив, що був удар на півночі півострова і спрацювала система протиповітряної оборони регіону, але в його повідомлені не було згадано, що ціллю атаки були крилаті ракети. Аксьонов заявив, що в результаті удару одна людина постраждала, дві будівлі отримали пошкодження, повідомляє CNN.

Як зауважує британська газета Guardian, імовірно, удар було завдано безпілотником. На відео вибуху видно, що йому безпосередньо передувало гучне дзижчання двигуна, схоже за звуком на іранські безпілотники-камікадзе, які раніше використовувалися для нападу на Україну.

Відео, пов’язане з вибухом, поширив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Повідомляється, що це відео з Джанкоя. Голос каже, що це район залізничного вокзалу", – додав він у Twitter.

Як зауважує кореспондент Guardian, у Джанкої розташована російська авіабаза, яку, за словами України, перетворили на велику базу матеріально-технічного забезпечення глибоко за лінією фронту. Москва поповнює звідти свої сили для захисту захоплених нею територій півдня України.

Журналіст Крістофер Міллер, який зараз є кореспондентом Financial Times, пише, що "підморгнувши, українська військова розвідка каже, що "бавовна" знову в роботі".

"Цього разу "вибух у місті Джанкой на півночі окупованого Криму знищив російські крилаті ракети "Калібр", які транспортувалися залізницею", – пише Міллер у твіттер-повідомленні.

Колишній радник Ради національної безпеки Грузії Георгій Ревішвілі, який тепер є стипендіатом Фулбрайта в Школі Буша в Техасі, публікує фото того, що він називає фрагментами БПЛА Мугін-5 Pro, "який українці використовували для атаки на залізничний вузол у тимчасово окупованому Росією Джанкої, Крим".

"Наклейка-мем Яо Мінга дуже смішна", – додає він про зображення китайського баскетболіста на крилі дрона, мем, який часто використовують користувачі соцмереж в онлайн-дискусіях, щоб передати зневажливе ставлення до чиєїсь думки.

Безпілотник Мугін-5 Pro - китайського виробництва, компанія-виробник повідомляє на своєму сайті, що його максимальна тривалість польоту становить понад 7 годин. Максимальна злітна вага може становити до 90 кг, а корисне навантаження – до 25 кг. Ціна цієї модифікації складає близько 9,5 тисяч доларів США.