Північна Корея запустила дві балістичні ракети, кидаючи виклик Сполученим Штатам

В четвер вранці, Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності зі свого східного узбережжя. Південна Корея стверджує, що цей крок КНДР спрямований на посилення позиції Пхеньяна на майбутніх ядерних переговорах зі Сполученими Штатами, пише журналіст Голосу Америки Вільям Галло.

Ракети були запущені в районі східного міста Північної Кореї, Вонсан. Перш ніж впасти в море одна ракета пролетіла 430 кілометрів, інша 690 – це дані збройних сил Південної Кореї.

Згідно до даних Ради національної безпеки Південної Кореї, КНДР запустила новий тип балістичних ракет малої дальності, адже дальність польоту однієї із ракет була значно більшою, за дальність подібних ракет, які Північна Корея випробовувала в травні. В РНБ Південної Кореї стурбовані цією військовою активністю, кажуть, що такі кроки не зменшують напруженості на Корейському півострові.

Чи означають запуски балістичних ракет що переговори між урядом США та Північною Кореєю провалилися, аналітики і експерти поки що прогнозувати не беруться.

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Із часу останньої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина не минуло й місяця. Тоді, нагадаю, лідери обох країн із посмішками на обличчях тиснули один одному руки у демілітаризованій зоні, яка розділяє дві Кореї. Дональд Трамп навіть ступив на територію КНДР і заявив про відновлення переговорів на робочому рівні щодо денуклеаризації Північної Кореї.

Втім у Пхеньяна, схоже, інші плани, адже на пропозицію США по відновленню переговорів вони так і не відповіли, натомість запустили дві балістичні ракети. На думку аналітиків, у такий спосіб КНДР намагається поліпшити свої позиції перед переговорами.

МЗС Північної Кореї минулого тижня заявляв, що Пхеньян може відмовитися від переговорів і відновить запуски міжконтинентальних балістичних ракет і ядерні випробування, якщо Сполучені Штати і Південна Корея продовжать заплановані спільні військові навчання.



У вівторок північнокорейські державні ЗМІ публікували фотографії Кіма та кількох інших високопоставлених військових чиновників, які оглядали щойно збудовану субмарину, яка, потенційно може нести на борту балістичні ракети із ядерним зарядом.



"Режим Кіма, ймовірно, використовує ці тести як політичний тиск на США та Південну Корею з метою отримати більше в майбутніх переговорах" – каже Лейф-Ерік Іслі, професор університету ‘’Ewha’’ в Сеулі.

Підхід США до переговорів

Північна Корея прагне аби Сполучені Штати до кінця року змінили свій підхід до переговорів. Пхеньян хоче, щоб США надали гарантії безпеки і послабили санкції в обмін на кроки по частковому демонтажу своєї ядерної програми.

Трамп заявляє, що він не поспішає укладати угоду, наполягаючи на тому, що його дружба з Кімом зрештою переконає молодого північнокорейського лідера відмовитися від своєї ядерної зброї.

"Наші відносини з Північною Кореєю дуже хороші", - сказав Трамп в понеділок. "Ми дійсно встановили хороші відносини з Кім Чен Ином. Для мене особисто. Ніяких ракетних випробувань. Ніяких ракетних випробувань.”

На своїй першій зустрічі в червні минулого року в Сінгапурі Трамп і Кім погодилися працювати у напрямку денуклеаризації Корейського півострова. Але обидві сторони не змогли домовитися, що означає денуклеризація, або як просувати цей процес вперед.

Останній запуск Північної Кореї демонструє що Трамп програє переговори на рівні особистого спілкування з Кімом, каже Віпін Наранґ, ядерний і геополітичний експерт у Массачусетському технологічному інституті.

"Це говорить про те, чого багато хто боявся: що Трамп передав важелі Кіму, діючи так, як ніби він хотів укласти угоду більше, ніж того хотів би Кім", - сказав Наранг.

“Кім в свою чергу ніби дає зрозуміти: Ви прийшли, але ви не змінили свою переговорну позицію або відношення, і ви плануєте військові тренування з Південною Кореєю, але обіцяли після Сінгапуру що не будете цього робити. Тож цей запуск ось вам нагадування про те, куди все може піти: мені потрібно більше, ніж рукостискання", - сказав експерт із геополітики Массачусетського університету, Віпіп Наранг.

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