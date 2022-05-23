Очільник Пентагону прокоментував хід війни та назвав цілі "Рамштайну-2"

44 країни, а також представники НАТО та ЄС, беруть участь в другій зустрічі Міжнародної контактної групи з оборони України у понеділок, 23 травня. Зустріч групи, яка покликана координувати міжнародні зусилля з оборонної допомоги Україні, отримала назву "Рамштайн-2". Перше засідання групи відбулось на американській базі в Німеччині "Рамштайн" 26 квітня і об'єднало більше 40 країн.

Цього разу до засідання приєднались і нові країни, включаючи Австрію, Боснію та Герцеговину, Колумбію, Ірландію та Косово, заявив очільник Пентагону Ллойд Остін у вступному слові перед відкриттям засідання. Він наголосив на широкій міжнародній підтримці України перед лицем російської агресії, а також прокоментував хід війни.

"Впродовж трьох місяців Україна воює і виявляє відданість та тактичну винахідливість проти абсолютно непровокованого вторгнення з боку значно більшого сусіда", - вказав Остін у вступному слові, що транслювалось в режимі онлайн.

"Україна вже отримала історичну перемогу в битві за Київ", що змусило Путіна змінити фокус війни і зосередити сили на нападі на півдні та сході, додав посадовець. Він відзначив, що в цій новій фазі "Україна бореться так само потужно і так само добре. Українські збройні сили вміло використовують як нові, так і старі засоби. Вони зупинили наступ Росії на сході і продовжують переймати ініціативу".

Остін відзначив, що США та Україна активно співпрацюють, щоб забезпечити Україну всім, що потрібно, щоб себе захистити, - "від гаубиць з боєприпасами до БПЛ та гелікоптерів Мі-17. Ми також надали контрартилерійські радари та системи електронного глушіння і ми сподіваємось навчити українські сили на багатьох нових спроможностях".

Серед завдань, які Остін озвучів для теперішнього засідання, - обговорення ситуації на полі бою в Україні, пріоритетних потреб України, питань підзвітності за допомогу, а також - зміцнення українських збройних сил на довгострокову перспективу.

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