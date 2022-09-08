Актуально
- Голос Америки
США готують зутріч щодо координації довгострокового постачання зброї Україні групою «Рамштайн» – Остін
У співпраці з НАТО США готують зустріч національних директорів з питань озброєнь з країн-союзників США для обговорення питань, пов’язаних з довгостроковою підтримкою Києва у протидії нинішньому вторгненню Росії та для оборони країни в майбутньому.
Про це Міністр оборони Ллойд Остін заявив у четвер, 8 серпня, під час прес-конференції після зустрічі Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, в якій взяли участь міністри оборони майже з 50 країн.
«Протягом наступних кількох тижнів у координації з НАТО США приймуть у себе спеціальну нараду, – під егідою цієї Контактної групи, – для національних директорів з питань озброєнь. Вони обговорять, як наші оборонні індустріальні потужності можуть найкраще озброїти майбутні українські сили тими можливостями, які їм потрібні», – сказав міністр оборони США і додав, що про деталі цієї зустрічі буде незабаром повідомлено.
«Ми віримо, що працюючи разом, ми можемо оптимізувати процес та скоротити терміни виготовлення і поставки, ми зможемо попрацювати над ланцюгами поставок і повчитися одне в одного та бути взаємозамінними, щоб якщо у нас є гаубиця 155, то зброя для цього типу гаубиць може постачатися з іншої країни. І це важливо не лише в контексті України, це важливо взагалі для НАТО», – сказав Остін, відповідаючи на запитання журналістів після п'ятого засідання Контактної групи з питань оборони України.
За словами американського урядовця, союзники України допомагають їй не лише відбити нинішню агресію Росії, але і створити збройні сили, які будуть спроможні до довгострокового протистояння російським колоніальним амбіціям.
«Україна бореться за виживання. Вона воює за свої суверенні території, за свою демократію та свободу. Але ставки виходять за межі фронту, вони сягають усіх нас. Учасники цієї групи допомагають не лише захистити Україну, вони допомагають захистити міжнародний порядок, що базується на правилах», – сказав Остін.
Він додав, що цей порядок «постав після жахів Другої світової війни» і протягом останніх 70-ти років зробив світ більш безпечним, стабільним, вільним та процвітаючим. Тож США, за його словами, будуть підтримувати Україну зараз і в майбутньому, та разом з партнерами, збільшать свої зусилля.
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, який разом з Міністром оборони Остіном брав участь у прес-конференції, сказав, що українські військові успішно використовують західну технічну та збройну допомогу для оборони та контрнаступу.
«Ми бачимо реальні здобутки України, такі, що можуть бути виміряні, у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей зі систем HIMARS, і вони мали руйнівний ефект», – сказав Міллі.
За словами Міллі, в перші дні вересня Україна почала контрнаступ «для того, щоб перехопити операційну та стратегічну ініціативу».
Він наголосив, що оскільки наступ ще перебуває на початковому етапі, рано давати йому повну оцінку. Але Україна показала, сказав Міллі, що може ефективно використовувати західну зброю – українці своїми ударами зуміли зірвати ланцюги постачання російського війська та знищити командні пункти.
Генерал Міллі підкреслив, що зустріч, яка проходила в Німеччині, стосувалася не лише нинішньої боротьби, але і майбутнього української армії.
«Війна ще не завершилася. Росія - велика країна. Вони мають дуже серйозні амбіції щодо України. Тому підтримка України в її боротьбі за виживання буде необхідна», – сказав він.
Американські військові експерти нещодавно закликали США та їхніх союзників посилати в Україну всю зброю, яку вони можуть відправити зі своїх складів та збільшувати оборонний бюджет для виготовлення нової зброї.
На їхню думку, Америка та інші союзники мають тренувати українських вояків, щоб не окремі роди військ, а вся українська армія піднялася на новий високотехнологічний рівень.
Всі новини дня
У чому різниця в розслідуванні російських та нацистських воєнних злочинів? Пояснює «мисливець за нацистами», посадовець Мін’юсту США
Можуть знадобитися роки чи десятки років для досягнення повного правосуддя для тих, хто вчинив воєнні злочини під час повномасштабної війни Росії проти України, але правосуддя їх знайде, - переконаний посадовець з 37-річним стажем, директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум.
Майже 30 тисяч воєнних злочинів та злочинів агресії з боку російських сил зареєстрували українські правоохоронці з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому цього року. Ілай Розенбаум координує розслідування воєнних злочинів, скоєних в Україні. Його називають «мисливцем на нацистів» - більшість своєї кар’єри він присвятив розслідуванню та переслідуванню нацистських воєнних злочинців часів Другої світової війни.
«Після приблизно 37 років розслідування справ та притягнення до відповідальності нацистів часів Другої світової війни, я думаю, що можу сказати, що впізнаю нациста, коли його побачу. Українська влада не є нацистською. Дві країни, які, як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не українська влада», - заявив Ілай Розенбаум в ексклюзивному інтервʼю українській службі "Голосу Америки".
Дві країни, які як ми пам’ятаємо, напали на Україну без провокацій - нацистська Німеччина та Російська Федерація. Отже, хто зараз вчиняє в дусі Гітлера? Точно не українська владаІлай Розенбаум
За словами посадовця Мінʼюсту США, справи злочинів нацистів під час Другої Світової, які він розслідував раніше, і сьогоднішні справи, скоєні в Україні, – фундаментально є одним і тим самим питанням злочинів, скоєних під час війни, «тож треба довести, хто їх скоїв». Втім, Розенбаум бачить відчутну різницю у двох процесах розслідувань: «На жаль, різниця у розгляді справ Другої світової війни полягає в тому, що нацистську Німеччину змінив відповідальний німецький уряд, який переслідував представників власного народу за участь у нацистських злочинах. Як ви можете собі уявити, найближчим часом не очікується співпраця з боку влади Російської Федерації».
За словами Розенбаума, Сполучені Штати тісно співпрацюють з урядом України, зокрема, з Генеральною прокуратурою України, з Національною поліцією України та з органами влади по всій Європі для розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.
«Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само, як довелося це робити нацистським злочинцям», - повідомлення, яке хоче донести «мисливець на нацистів» російським військовим.
Якщо хтось наважиться виконати злочинний наказ, то ця людина ніколи, ніколи не зможе бути впевненою, що їй це зійде з рук, їй доведеться озиратися все життя до старості так само як довелося це робити нацистським злочинцям.Ілай Розенбаум
Разом із Розенбаумом воєнні злочини, скоєні в Україні, розслідує головний прокурор відділу Міністерства юстиції США з притягнення до відповідальності за воєнні злочини Крістіан Левек. За її словами, національні органи влади України мають добре функціонуючу правову систему з потенціалом і здатністю розслідувати злочини, скоєні в Україні.
«Допомагати та підтримувати цей процес – це також відповідальність міжнародної спільноти, інших національних органів влади, Сполучених Штатів і міжнародних організацій. І одна з ролей Сполучених Штатів полягає в тому, що, коли ми маємо відповідну юрисдикцію, – ми проводимо власні розслідування», - заявляє Левек.
Розенбаум переконаний – США будуть невпинними у пошуках воєнних злочинців. «Наш генеральний прокурор сказав, що Міністерство юстиції "зазирне під кожен камінь" в наших зусиллях досягти притягнення до відповідальності за злочини. Він також сказав, що ми будемо невпинними. Ми дуже серйозно ставимося до цього. Ми невпинні і будемо невпинними, скільки б часу не знадобилось», - заяввив Ілай Розенбаум.
За словами Розенбаума, можливість зміни влади в Конгресі або адміністрації США не вплине на роботу Мінʼюсту з розслідування воєнних злочинів в Україні: «У Сполучених Штатах Україна має потужну двопартійну підтримку, її підтримують по всій країні в усіх 50 штатах і територіях, і неможливо уявити, щоб інша адміністрація не присвятила себе досягненню необхідної справедливості».
Посадовець Мінʼюсту США: Злочинцям не буде де сховатись від правосуддя. Відео
«Злочинцям не буде де сховатись. Можуть знадобитися роки чи десятки років для досягнення повного правосуддя, але я вірю, що це буде», - заявив в ексклюзивному інтервʼю Голосу Америки Директор відділу захисту прав людини Мінʼюсту США Ілай Розенбаум.
- Голос Америки
Кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів – нові дані ООН
В Україні, за даними ООН, зросла кількість жертв серед цивільних осіб, а також кількість біженців та внутрішньо переміщених осіб, які втікають зі сходу та півдня країни.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, 7 вересня, заявила заступниця генерального секретаря ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло.
За її словами, з 24 серпня, відколи вона надавала останні дані, в результаті бойових дій загинуло щонайменше 104 цивільні особи, у тому числі 10 дітей, поранених – щонайменше 253 цивільні особи, у тому числі 25 дітей.
Таким чином, за даними ООН, загальна кількість жертв серед цивільного населення становить 13 917 осіб: 5 718 вбитих, у тому числі 372 дитини, 8 199 поранених, у тому числі 635 дітей.
«Це лише перевірені цифри, а фактичні цифри ймовірно значно вищі», – наголосила Дікарло.
За її словами, кількість українців, що втікали від обстрілів всередині країни та закордон зросла в обох випадках приблизно на 300 тисяч осіб протягом останніх двох тижнів.
«Понад 6,9 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами, що на 330 000 більше з часу мого останнього брифінгу (24 серпня 2022 року, – ред.). Більшість нових переселенців походять зі сходу та півдня України. Поточна кількість українських біженців, зареєстрованих у Європі, перевищила 7 мільйонів проти 6,7 мільйонів лише два тижні тому», – сказала Дікарло.
Представниця ООН наголосила, що гуманітарні потреби стрімко зростають. За її словами, допомога ООН розширилась, і зараз різними формами допомоги охоплено 12,7 мільйонів українців.
За її словами, ООН активно працює в усіх регіонах України, але організація «вкрай стурбована відсутністю доступу до українців, які проживають на територіях, що не підконтрольні уряду України».
«Наші гуманітарні заходи охоплюють лише один мільйон людей у цих районах, незважаючи на підтверджені величезні гуманітарні потреби», – сказала Дікарло.
За її словами, більшість гуманітарних організацій, що працюють в Україні, місцеві, їх понад 60% від загальної кількості – понад 560, і тисячі українських волонтерів працюють по всій країні.
Виступ заступниці генерального секретаря ООН пролунав на тлі нещодавнього посилення бойових дій між Україною та Росією, коли українські війська розпочали контрнаступ, щоб повернути контрольовані Росією території на півдні та сході країни.
- Голос Америки
Військова допомога на 2,8 мільярдів доларів для України та сусідів. Подробиці зустрічі Блінкена з Зеленським
Зустріч державного секретаря США Ентоні Блікена із президентом України Володимиром Зеленським у четвер, 8 вересня, відбулася у приміщенні Адміністрації України.
За словами Блінкена, зараз настав «ключовий момент» військових дій, оскільки триває контрнаступ України на півдні, який, за його словами, «виявився ефективним».
Блінкен сказав, що "з нетерпінням чекає почути більше інформації" про контрнаступ України, що зробить переговорну позицію Києва сильнішою, коли Україна сяде за стіл переговорів із Росією, повідомляє присутній на зустрічі західний журналіст.
За словами президента України, візит держсекретаря США в цей час, коли триває контрнаступ, надіслав важливий сигнал.
«Це дуже важливий сигнал про те, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми зможемо повернути наші території і нашу землю», — сказав Зеленський, згідно із офіційним повідомленням його офісу.
Блінкен також поінформував українського президента, що, президент США, відповідно до своїх повноважень, схвалив передачу Україні військової допомоги на 675 мільйонів доларів.
Це вже двадцяте вилучення зброї та обладнання зі складів американської армії від початку повномасштабного російського вторгнення, яке включає додаткову зброю, боєприпаси та обладнання із запасів Міністерства оборони США, йдеться в заяві Державного секретаря США, поширеної за результатами зустрічі.
Також Блінкен заявив, що Адміністрація США поінформувала Конгрес про намір виділити ще 2,2 мільярда доларів на довгострокові інвестиції в рамках зовнішнього військового фінансування для зміцнення безпеки України та 18 її сусідів, яким потенційно загрожує російська агресія. Таким чином, загальна військова допомогу США Україні від початку роботи Адміністрації Байдена сягатиме 15,2 мільярдів доларів.
Крім цього, Блінкен розповів про шкоду завдану Росії санкціями США, сказавши, що серед іншого вони «не можуть виробляти речі, які раніше експортували». Державний секретар зазначив, що Москва "зараз шукає зброю" від Північної Кореї та Ірану.
Також він відзначив важливість угоди, досягнутої за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволяє Україні експортувати зерно зі своїх південних портів. Нещодавні погрози російського президента Володимира Путіна її розірвати виявилися контрпродуктивними, сказав Блінкен.
За його словами, він та очільник Пентагону Ллойд Остін будуть й надалі надавати допомогу Україні, яка є "настільки важливою", повідомляє журналіст.
«Тисячі мирних жителів, убитих або поранених, 13 мільйонів українських мирних жителів, змушених покинути свої домівки, історичні міста, зруйновані в руїни, жахливі повідомлення про триваючі звірства, атомні електростанції під загрозою, дефіцит продовольства, стрімке зростання цін на продукти харчування по всьому світу», - йдеться про наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну у заяві держсекретаря.
У ній зазначається, що поки «надзвичайні захисники України» продовжують захищати свою країну на передовій, США, як заявив раніше президент Байден, будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
«Я повторив це послання президенту Зеленському та його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної, незалежної України», - йдеться в оприлюдненому прес-релізі.
Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський нагородив Ентоні Блінкена орденом князя Ярослава Мудрого за заслуги перед Україною.
"Для мене велика честь", - сказав Блінкен.
У розмові Зеленський висловив вдячність за «величезну підтримку» України від Сполучених Штатів, президента Байдена та Конгресу.
«Цінуємо важливу фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США», - йдеться в офіційному телеграм-каналі українського президента.
У зустрічі, крім Блінкена та Зеленського, також взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, посолка України в США Оксана Маркарова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, посолка США в Україні Бріджит Брінк, заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд та інші високопосадовці з обох сторін.
Також раніше у Києві Ентоні Блінкен мав окрему зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, працівниками посольства США та відвідав дитячу лікарню «Охмадит».
Це вже п’ята поїздка Державного секретаря до України, третя від початку повномасштабної російської агресії.
Частково інформація для цієї статті надійшла від агенства Reuters.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum