США готують зутріч щодо координації довгострокового постачання зброї Україні групою «Рамштайн» – Остін

У співпраці з НАТО США готують зустріч національних директорів з питань озброєнь з країн-союзників США для обговорення питань, пов’язаних з довгостроковою підтримкою Києва у протидії нинішньому вторгненню Росії та для оборони країни в майбутньому.

Про це Міністр оборони Ллойд Остін заявив у четвер, 8 серпня, під час прес-конференції після зустрічі Контактної групи оборони України на військовій базі Рамштайн у Німеччині, в якій взяли участь міністри оборони майже з 50 країн.

«Протягом наступних кількох тижнів у координації з НАТО США приймуть у себе спеціальну нараду, – під егідою цієї Контактної групи, – для національних директорів з питань озброєнь. Вони обговорять, як наші оборонні індустріальні потужності можуть найкраще озброїти майбутні українські сили тими можливостями, які їм потрібні», – сказав міністр оборони США і додав, що про деталі цієї зустрічі буде незабаром повідомлено.

«Ми віримо, що працюючи разом, ми можемо оптимізувати процес та скоротити терміни виготовлення і поставки, ми зможемо попрацювати над ланцюгами поставок і повчитися одне в одного та бути взаємозамінними, щоб якщо у нас є гаубиця 155, то зброя для цього типу гаубиць може постачатися з іншої країни. І це важливо не лише в контексті України, це важливо взагалі для НАТО», – сказав Остін, відповідаючи на запитання журналістів після п'ятого засідання Контактної групи з питань оборони України.

За словами американського урядовця, союзники України допомагають їй не лише відбити нинішню агресію Росії, але і створити збройні сили, які будуть спроможні до довгострокового протистояння російським колоніальним амбіціям.

«Україна бореться за виживання. Вона воює за свої суверенні території, за свою демократію та свободу. Але ставки виходять за межі фронту, вони сягають усіх нас. Учасники цієї групи допомагають не лише захистити Україну, вони допомагають захистити міжнародний порядок, що базується на правилах», – сказав Остін.

Він додав, що цей порядок «постав після жахів Другої світової війни» і протягом останніх 70-ти років зробив світ більш безпечним, стабільним, вільним та процвітаючим. Тож США, за його словами, будуть підтримувати Україну зараз і в майбутньому, та разом з партнерами, збільшать свої зусилля.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, який разом з Міністром оборони Остіном брав участь у прес-конференції, сказав, що українські військові успішно використовують західну технічну та збройну допомогу для оборони та контрнаступу.

«Ми бачимо реальні здобутки України, такі, що можуть бути виміряні, у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей зі систем HIMARS, і вони мали руйнівний ефект», – сказав Міллі.

За словами Міллі, в перші дні вересня Україна почала контрнаступ «для того, щоб перехопити операційну та стратегічну ініціативу».

Він наголосив, що оскільки наступ ще перебуває на початковому етапі, рано давати йому повну оцінку. Але Україна показала, сказав Міллі, що може ефективно використовувати західну зброю – українці своїми ударами зуміли зірвати ланцюги постачання російського війська та знищити командні пункти.

Генерал Міллі підкреслив, що зустріч, яка проходила в Німеччині, стосувалася не лише нинішньої боротьби, але і майбутнього української армії.

«Війна ще не завершилася. Росія - велика країна. Вони мають дуже серйозні амбіції щодо України. Тому підтримка України в її боротьбі за виживання буде необхідна», – сказав він.

Американські військові експерти нещодавно закликали США та їхніх союзників посилати в Україну всю зброю, яку вони можуть відправити зі своїх складів та збільшувати оборонний бюджет для виготовлення нової зброї.

На їхню думку, Америка та інші союзники мають тренувати українських вояків, щоб не окремі роди військ, а вся українська армія піднялася на новий високотехнологічний рівень.