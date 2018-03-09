Американець, який зламав сенатору 6 ребер одним рухом, визнав вину

Як хтось може так розлютитись через обрізки трави?

Сусід сенатора-республіканця Ренда Пола, який минулого року через суперечку через упорядкування подвір'я зламав американському сенатору 6 ребер, визнав свою вину. Про це повідомляє видання The Hill.

Чоловік без попередження накинувся на сенатора біля його будинку восени минулого року і збив його з ніг. Причиною зіткнення стало незадоволення чоловіка тим, як сенатор порядкував на своєму подвір'ї.

Рене Бохер (Rene Boucher) визнав себе винним за звинуваченням у особливо тяжкому злочині, нападі на члена Конгресу, який призвів до фізичних ушкоджень. Бохер пішов на угоду із обвинуваченням, яке домагається понад 2 років ув'язнення для чоловіка.

За словами сенатора, чоловік був розлючений тим, що Пол створив купу із обрізків cкошеної трави та чагарника близько до його земельної ділянки.

"Як хтось може так розлютитись через обрізки трави?", - наводить слова Пола The Hill.

Раніше сам сенатор розповів у Twitter, що внаслідок нападу лікарі виявили у нього 6 поламаних ребер, а у грудній порожнині навколо легенів Пола накопичилась рідина.

Процес відновлення після травм законодавець назвав "пеклом наяву". Сказавши, що кілька тижнів не міг піднятись із ліжка без допомоги.

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