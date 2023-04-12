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"Потрібно притягнути винних до відповідальності", - реакція світу на відео зі стратою, ймовірно, українського військовополоненого
«Росія свідомо реалізує свою політику тортур, фізичного насильства, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, тілесних ушкоджень та умисного вбивства полонених військовослужбовців і цивільних осіб в Україні», - так Постійне представництво України при ООН відреагувало на оприлюднені напередодні два відео, на яких зафільмована страта, ймовірно, українського військовополоненого.
У заяві також зазначається, що на тлі цього жахливого злочину головування Російської Федерації в Раді безпеки ООН виглядає вкрай цинічним і згубним для «довіри та спроможності цього органу». А країна, яку Генеральна Асамблея ООН визнала державою-агресором, та яка продовжує вчиняти злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, не повинна керувати діяльністю органу ООН, на який покладена відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.
Окрім того, за оцінкою Постійного представництва України при ООН, «чергове вбивство українського військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином, відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду». Заява також нагадує, що це вже не перший випадок нелюдського ставлення російських військових до українських військовополонених та ув'язнених: «Буквально нещодавно на російських ресурсах з’явилося чергове шокуюче відео, на якому зафіксовано розстріл українського військовополоненого, якого пізніше ідентифікували як військовослужбовця ЗСУ Олександра Мацієвського».
Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря ООН під час брифінгу також прокоментував відео. «На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, схожого на українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла, ймовірно, українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. У останніх звітах місія ООН з прав людини задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі тих, які були скоєні проти військовополонених. Це останнє порушення має бути належним чином розслідувано, а винні притягнуті до відповідальності. Сьогодні я розмовляв з Генеральним секретарем, він сказав, що також бачив відео і був нажаханий ним, і підтримує заклик притягнути винних до відповідальності».
Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібноШарль Мішель, президент Європейської Ради
Шарль Мішель, президент Європейської Ради, також відреагував на відео. Він поширив твіт Володимира Зеленського з його заявою, та зазначив: «Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».
Українська сторона вже закликала Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду негайно розслідувати чергове «звірство російських військових у контексті розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених громадянами Російської Федерації на території України».
Нагадаємо, ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео, де чоловік, схожий на російського військового, ножем відрізає голову ще живому чоловіку, якого можна ідентифікувати як українського військового.
За фактом жорстокого вбивства, ймовірно, українського полоненого Служба безпеки України розпочала досудове розслідування.
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Щоб показати обличчя агресора: у Нью-Йорку відкрили виставку «Україна. Розп’яття. Трибунал». Відео
У Нью-Йорку триває виставка «Україна. Розп’яття. Трибунал». Виставка створена Національним музеєм історії України у Другій світовій̆ війні. Розташована експозиція поруч із штаб-квартирою Організації об’єднаних націй.
- Голос Америки
Засідання МВФ та Світового банку щодо підтримки України – наживо з перекладом українською
У середу, 12 квітня, під егідою Світового банку та МВФ відбувається третє засідання міністрів країн світу, на якому обговорюватимуться фінансові потреби України, проекти відновлення та відбудови, а також сфери міжнародної співпраці.
Очікуються виступи президента України Володимира Зеленського, прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, президента Всесвітнього банку Девіда Мальпасса, міністерки фінансів США Дженет Єллен. Трансляція круглого столу відбуватиметься з 21:00 до 21:30 за київським часом. Переклад Світового банку.
Росія програла енергетичну війну проти ЄС, України та світу - заступник держсекретаря США з енергетики
Українська енергетична мережа зруйнована на 40%, а обсяги руйнувань, яких Росія завдала енергетичній системі України, складає близько 10 мільярдів доларів. Про це заявив заступник державного секретаря США Джеффрі Пайєтт на брифінгу 11 квітня і закликав до спільного відновлення енергетичної інфраструктури.
“Ми маємо визнати, що сьогодні українська енергетична мережа зруйнована приблизно на 40%, тому нам потрібно разом працювати, щоб забезпечити Україну ресурсами, необхідними для відновлення цієї потужності, а також для створення екологічнішої, стійкішої та більш децентралізованої енергетики”, - зазначив Пайєтт.
Заступник міністра зовнішньополітичного відомства США віддав належне винахідливості українців, нагадавши, що попри потужні руйнування росіянами енергетичної мережі взимку Україна вже повернулась до експорту енергетики в Європу. Пайєтт привітав реформаторські наміри української енергетичної галузі.
“Я був глибоко вражений тим, що навіть попри всі ці збої український уряд, українські енергетичні компанії так чітко віддані побудові майбутньої енергетичної системи, яка відповідає найвищим європейським стандартам стійкості, узгоджується з європейськими стандартами регулювання та впровадження, і забезпечує потужність, яка знадобиться Україні для підтримки процесу реконструкції”, - сказав Джеффрі Пайєтт.
За його словами, спроби Росії використовувати енергетику як зброю провалились, позаяк ЄС зумів швидко диверсифікувати своє енергопостачання.
“На цьому етапі зрозуміло, що спроба Росії використати свої енергетичні ресурси як зброю проти Європи, України та світу - провалилася. Це помітно у різкому скороченні європейського споживання російського газу. Це помітно в успішному запровадженні обмеження цін країнами G7 на сиру нафту та нафтопродукти й тому, як це вплинуло на доходи Росії. І ви бачите відокремлення Європи від російських енергопостачань, переорієнтацію європейської енергетичної економіки на надійних глобальних партнерів, зокрема, США, а також критично важливих партнерів, як то в Північній Африці, у Каспійському регіоні та в інших місцях. Тому я вважаю, що цей етап енергетичної війни для Росії закінчився”, - зазначив заступник Держсекретаря США з питань енергоресурсів.
Росія своїми енергетичною війною підштовхнула Захід до переходу на відновлювальну енергетику, сказав Пайєтт.
“Використання Росією своїх ресурсів у вигляді зброї, за іронією долі, прискорило інвестиції в Європу у відновлювані джерела енергії і допомогло просунутись далі в нашій спільній відданості кліматичним цілям”, - наголосив Пайєтт.
Посадовець запевнив, що ЄС не стає залежним енергетично від США, адже диверсифікує своє енергопостачання від різних сторін.
“Я не бачу, щоб Європа замінила свою колишню залежність від російської нафти й газу залежністю від когось іншого. Те, що я бачу, це прискорене європейське зобов’язання щодо диверсифікації енергетики, - сказав Джеффрі Пайєтт. - Росію більше ніколи не розглядатимуть як надійного постачальника енергетики через те, що зробив Кремль”.
Київ сподівається у травні отримати погоджений текст резолюції щодо створення спецтрибуналу
Україна наполягає на створенні саме спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії. Про це у коментарі Голосу Америки у Нью-Йорку повідомила Леся Забуранна, народна депутатка та членкиня робочої групи щодо з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу для Росії.
Останнім часом низка ключових країн-партнерів, зокрема Сполучені Штати, висловили свою підтримку цьому питанню. Проте у країн-партнерів немає спільної позиції щодо того, яким саме має бути цей спеціальний механізм, що має притягнути до відповідальності найвище керівництво Росії за агресію проти України.
Відповідаючи на питання Голосу Америки про те, що низка країн наголошують на створенні так званого «гібридного трибуналу» (коли створюється судовий орган в рамках правової системи України) Забуранна визнала, що саме довкола цього питання зараз точаться найбільші дискусії. Україна наполягає на необхідності «створення не гібридної моделі, а спеціального міжнародного трибуналу».
За її словами, по-перше, відповідатиме Конституції України та не порушуватиме її. «І по-друге, це дозволить зняти імунітет так званої трійки [політичне та військове керівництво Росії] і притягнути їх до відповідальності. Окрім того, рішення цього трибуналу має бути визнаним усім світом. І саме ця модель дозволить нам досягти результату», - переконана нардепка.
Також вона наголосила, що трибунал має бути не внутрішнім питанням України, а відповіддю цивілізованого світу на агресію та «настання відповідальності».
Що того, коли питання формату майбутньої інституції буде фіналізоване, Забуранна повідомила: зараз над текстом майбутньої резолюції ООН, яка і дасть старт створенню трибуналу, працює координаційна група. Останнє засідання було у кінці березня, наступне буде 12 травня. «І це вже фінальна частина, де узгоджуються юридичні питання та тонкощі. Тому ми сподіваємося, що у травні ми вже отримаємо погоджену усіма учасниками коргрупи резолюцію», - додала вона.
На початку січня цього року Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту підтримати створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Впродовж кількох місяців до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України приєдналося більше 30 країн.
Раніше офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» заявила, що США наразі підтримують «гібридний трибунал». «Тому що це буде якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України. Цей трибунал буде розташований не в Україні, а в іншій європейській країні. Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо», - додала вона.
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