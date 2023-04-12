"Потрібно притягнути винних до відповідальності", - реакція світу на відео зі стратою, ймовірно, українського військовополоненого

«Росія свідомо реалізує свою політику тортур, фізичного насильства, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, тілесних ушкоджень та умисного вбивства полонених військовослужбовців і цивільних осіб в Україні», - так Постійне представництво України при ООН відреагувало на оприлюднені напередодні два відео, на яких зафільмована страта, ймовірно, українського військовополоненого.

У заяві також зазначається, що на тлі цього жахливого злочину головування Російської Федерації в Раді безпеки ООН виглядає вкрай цинічним і згубним для «довіри та спроможності цього органу». А країна, яку Генеральна Асамблея ООН визнала державою-агресором, та яка продовжує вчиняти злочини агресії, воєнні злочини та злочини проти людяності, не повинна керувати діяльністю органу ООН, на який покладена відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Окрім того, за оцінкою Постійного представництва України при ООН, «чергове вбивство українського військовополоненого є грубим порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином, відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду». Заява також нагадує, що це вже не перший випадок нелюдського ставлення російських військових до українських військовополонених та ув'язнених: «Буквально нещодавно на російських ресурсах з’явилося чергове шокуюче відео, на якому зафіксовано розстріл українського військовополоненого, якого пізніше ідентифікували як військовослужбовця ЗСУ Олександра Мацієвського».

Стефан Дюжаррік, речник Генерального секретаря ООН під час брифінгу також прокоментував відео. «На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, схожого на українського військовополоненого, а на іншому – понівечені тіла, ймовірно, українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. У останніх звітах місія ООН з прав людини задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі тих, які були скоєні проти військовополонених. Це останнє порушення має бути належним чином розслідувано, а винні притягнуті до відповідальності. Сьогодні я розмовляв з Генеральним секретарем, він сказав, що також бачив відео і був нажаханий ним, і підтримує заклик притягнути винних до відповідальності».

Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Шарль Мішель, президент Європейської Ради, також відреагував на відео. Він поширив твіт Володимира Зеленського з його заявою, та зазначив: «Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно».

Українська сторона вже закликала Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду негайно розслідувати чергове «звірство російських військових у контексті розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, вчинених громадянами Російської Федерації на території України».

Нагадаємо, ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео, де чоловік, схожий на російського військового, ножем відрізає голову ще живому чоловіку, якого можна ідентифікувати як українського військового.

За фактом жорстокого вбивства, ймовірно, українського полоненого Служба безпеки України розпочала досудове розслідування.