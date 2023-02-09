Що означали слова Байдена про Україну - на промову "Про стан держави" реагують оглядачі та законодавці США

Промова президента США Джо Байдена “Про стан справ в країні”, яку у США називають “найважливішою промовою року”, була здебільшого присвячена питанням внутрішньої політики.

Політолог та доцент університету “Бейлор” у Техасі Сергій Куделя розповідає, що мета Байдена в цій промові була - переконати законодавців, що в нього досить сил для впровадження подальших реформ. Зокрема, своїми пріоритетами він окреслив боротьбу з насильством із використанням вогнепальної зброї, боротьбу проти перевищення повноважень правоохоронцями, боротьбу зі смертельними хворобами, як то рак та ВІЛ/СНІД.

“Для Байдена цей виступ був дуже важливим. Він мав, фактично, переконати насамперед демократів, що він досі є надзвичайно енергійним, попри свій вік, що він має чітке бачення, що треба зробити на наступні 3-4-5 років, що він має дуже чітку платформу для подальшої політичної діяльності, і окреслити ті питання, де він збирається досягнути прогресу. Тому не дивно, що 80% його виступу було присвячено саме питанням внутрішньої політики”, - розповідає оглядач в коментарі для "Голосу Америки".

Україна - досі у фокусі

Водночас Сергій Куделя здивований, що президент Байден про Україну говорив значно менше, ніж минулого року.

“Якщо ми порівняємо виступ Байдена рік тому і сьогодні, ми побачимо, що про Україну чи про українсько-російську війну Байден згадав минулого року вже у третьому чи четвертому реченні. І присвятив дуже багато часу поясненню позиції США щодо цієї війни і засудженню російської агресії. Про Україну в цьому виступі він згадав лише наприкінці, він присвятив лише кілька речень Україні. Так, він представив посолку України у США, але окрім цього, він практично нічого про війну не говорив. І для мене це було певною несподіванкою, я вважав, що він присвятить більше часу аналізу внеску США в боротьбу з російською агресією", - не приховує здивування американський оглядач українського походження Сергій Куделя.

Як припускає політолог, Джо Байден переконаний, що Конгрес повністю підтримує Україну, а відтак президент не відчував потреби звертатись до законодавців з цього питання.

“Увагу в Конгресі це не послабить, – переконаний Сергій Куделя. – Ми бачили символічні прояви солідарності з Україною, ми бачили стрічки у багатьох конгресменів, ми бачили, що колишній лідер республіканської більшості у сенаті Мітч Макконел вдягнув синьо-жовту краватку, для мене це було несподіванкою побачити його з такою краваткою. Він є дуже впливовим республіканцем, і це демонструє насправді, що республіканці як і демократи об'єднані у підтримці України, переважна більшість з них. І мені здається, частково, обмежений час, який Байден присвятив Україні, він пов'язаний з тим, що він впевнений, що двопартійна підтримка існує, що вона сильна, що навряд чи можна очікувати якусь дезінтеграцію цієї коаліції, тому це питання для нього є вирішеним, тому він рухається в інших питаннях”.

Спроба зміцнити підтримку України

Водночас політична оглядачка каналу ABC з питань зовнішньої політики Марта Раддац вважає, що, згадавши у промові про Україну, президент Байден намагався зміцнити підтримку питання допомоги Україну як всередині США, так і серед союзників:

«Він справді відчуває, що підтримка в країні дещо слабшає, люди, очевидно, підтримують Україну і хочуть, щоб Україна перемогла, але в Україну йде стільки грошей, майже 30 мільярдів доларів з 2014 року, тому він хоче це підкріпити, він хоче говорити про об’єднання союзників і ... зміцнити підтримку всередині США», - зазначила оглядачка, аналізуючи промову президента Байдена.

Дослідницький Центр Pew минулого місяця провів опитування, яке показало, що близько чверті американців вважають, що США надають надто багато допомоги Україні. Кількість опонентів допомоги Україні останнім значно зросла здебільшого серед прихильників Республіканської партії, звертають увагу дослідники.

Неоднозначна реакція законодавців

Вірним союзником України назвала президента Байдена конгресвумен від штату Огайо Марсі Каптур, реагуючи на промову президента "Про стан держави".

"Слова президента сьогодні ввечері були бажаними словами зцілення, для заспокоєння розтерзаних війною спраглих свободи в Україні, які через так багато пройшли”, - зазначила Каптур.

​"​Зі свободою на порядку денному, президент залишається вірним союзником України, особливо в час її великих потреб. Президент Байден і демократи в Конгресі зроблять все можливе, щоб продовжити надавати потужні ресурси та підтримувати нашу відданість свободі в усьому світі", - додала конгресвумен.

“Україна - на передовій свободи у всьому світі. - пише сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс, реагуючи на промову президента Байдена. - Робота, яку виконав президент США, із формування глобальної коаліції та підтримки України, стане однією з найкращих речей, які він зробив”.

“Дуже важливе повідомлення від президента США: те, що відбувається в Україні, має значення для США та світу. Ми повинні підтримувати Україну, коли вона захищає свій суверенітет і несе факел демократії по всьому світу. Слава Україні”, - відреагувала на слова Байдена про Україну сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін.

Головний кореспондент видання NBC у Конгресі Сагіл Капур у Twitter звертає увагу, що лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл цього вечора одягнув краватку з кольорами українського прапора. “Лідер Макконнелл одягнений у яскраву жовто-синю краватку - кольори України - коли заходить у залу Палати представників напередодні промови Президента”, - написав журналіст NBC.

У травні цього року року Макконнелл заявляв: “Ми всі погоджуємось, що найважливіша річ, яка сьогодні у світі відбувається, це війна в Україні”.

Сенатор-республіканець Міт Ромні, реагуючи на промову президента, назвав Джо Байдена “патріотом, який щиро вірить у ті речі, про що говорить”.

“Я задоволений тим, що він згадав Україну і про нашу відданість зберегти демократію там і в усьому світі, зберегти суверенітет країн. Сподіваюсь, це буде уроком, який ми засвоїмо: якщо країна є відносно слабка, або якщо її сприймають слабкою, це сприяє тому, що їхні сусіди можуть на них напасти. Це одна з причин, чому ми тримаємо Америку сильною. Дуже сильною. Сподіваюсь, настільки сильною, що ніхто не захоче випробувати наші сили. То ж давайте продовжувати виділяти ресурси, щоб наше військо залишалось найсильнішим світі”, - сказав сенатор Мітт Ромні.

Сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що не вважає позицію президента Байдена щодо країни достатньою сильною. “Ще один рік слабкої зовнішньої політики Байдена”, - так він назвав свою заяву-відповідь на промову президента.

Сенатор від штату Айдахо висловив розчарування тим, що Байден не запропонував більше і сильнішої підтримки Україні.

“Адміністрація Байдена постійно відкладала надсилання критичної підтримки українцям, маючи страх засмутити Путіна. Цей шаблон повинен припинитися. Чим швидше ми дамо Україні техніку, необхідну для перемоги над Росією, тим швидше закінчиться війна і тим дешевше це буде”, - наголосив законодавець.

Конгресвумен від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін висловила невдоволення, що Байден у промові “Про стан держави” згадав про Україну, в той час як американські кордони, на думку законодавиці, потребують кращого захисту.

“Байден обожнює захищати українські кордони, але відмовляється робити що-небудь, аби зупинити потік через мексиканський картель китайського імпортованого фентанилу, який вбиває американців кожного дня. Терористи перетинають наш кордон, і він хоче надсилати мільярди доларів щомісяця в Україну”, - написала у Twitter конгресвумен від штату Джорджія.

Марджорі Тейлор Грін була однією з республіканських законодавців, які викрикували образливі слова на адресу президента Байдена під час його промови. Зокрема, як повідомляють американські ЗМІ, вона вигукувала слово “брехун”, а коли Байден говорив про Україну, конгресвумен, на відміну від інших законодавців, не аплодувала і залишилась сидіти.