"Меседж: поїдете, уб’ємо, залишитеся – теж, напевно, уб’ємо, але без витрат", - світ про вбивство Бабченка

Західні оглядачі, експерти і журналісти коментують вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

«Ще один росіянин [...] Аркадій Бабченко, сьогодні був вбитий. Він був відвертим критиком путінського режиму. Скільки подібних випадків ми можемо терпіти у той час, коли західні лідери, такі як Макрон, їдуть у Росію, аби віддати шану Путіну?», - написав в Твіттері Майкл Карпентер, колишній високопосадовець Пентагону і директор Центру Байдена.

Водночас експерт Атлантичної Ради Андерс Аслунд зазначив: «Це – ніщо інше, ніж убивство російського дисидента в Україні. Жахливо!»

Директор Російського Інституту в Королівському Коледжі у Лондоні Сем Грін вказав на сигнал, який можна прочитати із убивства критика Кремля.

«Коротше, меседж такий: Поїдете, уб’ємо. Залишитеся – теж, напевно, уб’ємо, але без витрат на проїзд і зайвих витрат пального. Тож, сидіть, вороги, вдома. Екологічніше буде, і з меншим навантаженням на бюджет. Він не гумовий».

Грін також звернув увагу на те, як швидко активізувалась російська фабрика тролів, реагуючи на новину.

«Не минуло навіть і години, після того, як журналіст і критик Кремля Аркадій Бабченко був убитий у Києві, а кібер-путіністи уже працюють на повну силу. Вони не мали чекати на вказівки. Вони знають, що робити» - зазначив аналітик, реагуючи на коментарі, які опублікували певні користувачі під його повідомленням.

Американська журналістка Джулія Дейвіс, яка викриває російські фейкові новини, прокоментувала новину так: «Журналістів-розслідувачів та опозиційних активістів, які наважуються уявити Росію без Путіна, убивають – одного за одним. Аркадія Бабченка застрелили у спину сьогодні».

«Вбивство. Це звичайна справа для Путіна в Україні, Великій Британії, Сполучених Штатах», – написав на своїй сторінці у Твіттері російський опозиціонер Гаррі Каспаров.

«Після вбивства 298 людей на MH17, чого Путін має хвилюватися?» - додав він.

Бабченко покинув Росію в лютому 2017 року. Він пояснював своє рішення інформацією про можливість відкриття кримінального провадження щодо нього.

За кілька місяців до цього, у грудні 2016-го, він заявив, що не має співчуття з приводи жертв авіакатастрофи літака Ту-154, на борту якого були російські військові, журналісти та артисти ансамблю імені Александрова, які летіли вітати з Новим роком своїх військових у Сирії. Після цього в Росії почали збирати підписи за позбавлення Бабченка громадянства.

Останнім часом журналіст працював ведучим на кримськотатарському телеканалі ATR ​у Києві.

Останній запис у Твіттері самого Аркадія Бабченка:

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