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«Важлива подія!» Експерти про можливе постачання ракетних комплексів Patriot в Україну
Західні військові експерти називають «важливою подією» повідомлення у ЗМІ про те, що Пентагон може відправити в Україну ракетну систему Patriot, яку називають «найдосконалішою системою протиповітряної оборони в американському арсеналі».
План відправки протиракетних систем в Україну підтвердили для «Голосу Америки» неназвані високопосадовці Міноборони США. Чиновники Пентагону сказали, що «офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня». Тим не менше, прес-секретар Пентагону відмовився підтвердити цю новину, повідомляє кореспонтент «Голосу Америки» у Twitter.
План мають ще схвалити ще міністр оборони Ллойд Остін та президент США Джо Байден, але це «може статися незабаром», повідомляє газета Washington Post з посиланням на чиновників. Газета називає цю подію, про яку вперше повідомила CNN, «найбільш значущим кроком адміністрації Байдена щодо зміцнення протиповітряної оборони України».
Військові експерти також вказують на важливість можливої відправки системи Patriot.
«Повідомлення, що США пошлють Україні систему протиракетної оборони Patriot, є величезною новиною!» – каже голова відділу досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті майор у відставці Джон Спенсер. У своєму відеозведенні на Twitter він додає, що застосування Patriot «дасть Україні можливість зупинити атаки балістичними ракетами, які мали місце досі, і потенційно від тих, що можуть бути передані з Ірану, бо в Росії ракети закінчуються».
«Значним позитивним кроком» називає можливу поставку систем Patriot інший експерт – співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян.
«Якщо це станеться, це буде значний і позитивний крок у допомозі Україні в її захисті від атак російських ракет і безпілотників», – зазначає у Twitter колишній генерал-майор австралійської армії у відставці Раян.
Оглядачі зазначають, що хоча з початку широкомасштабної російської агресії Сполучені Штати надали Україні зброю та військову техніку на десятки мільярдів доларів, вони не наважувалися відправляти деякі із своїх найсучасніших видів зброї, які вважаються «наступальною зброєю», включно з ракетами великої дальності, винищувачами та бойовими танками.
Як зауважують у Пентагоні, нещодавнє посилення ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб вичерпати запаси протиповітряної оборони Києва, щоб Росія могла домінувати в небі над країною.
Через це Сполучені Штати та їхні союзники постачають Києву більше систем протиповітряної оборони, надаючи все від систем радянської доби до більш сучасних, західних.
Як повідомляв «Голос Америки», чимало експертів з міжнародних справ, у тому числі колишні дипломати критикували адміністрацію Байдена за брак рішучості, проте високопосадовці пояснювали, що вони хочуть уникати кроків, які Москва може трактувати як ескалацію. Також вони говорили про те, що складна сучасна зброя вимагає тривалої підготовки українських військових для того, щоб вони могли її опанувати.
Київ просив системи Patriot у Вашингтона з початку війни, але, як повідомляє CNN, у Пентагоні відмовляли Україні, посилаючись на логістичні проблеми її доставки та експлуатації.
Але, як сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації «реальність того, що відбувається на місці» – кілька тижнів російських ракетних обстрілів цивільних об’єктів та інфраструктури посеред зими, що занурили країну в холод і темряву, змусили адміністрацію змінити рішення.
Позиція Росії
Із застереженнями проти постачання Україні систем Patriot наприкінці листопада виступав колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
У своєму Телеграм-каналі він сказав, що якщо НАТО відправить «українським фанатикам системи Patriot разом із персоналом НАТО, вони негайно стануть законною ціллю наших збройних сил».
Що таке системи Patriot?
Система Patriot вважається однією з найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
Завдяки своїй дальності Patriot може збивати російські ракети та літаки далеко від їхніх цілей в Україні.
Система може забезпечувати повітряний захист на середніх та великих висотах, використовуючи складний радар для виявлення снарядів противника і ракети великої дальності для їхнього перехоплення. Пускові установки системи Patriot встановлені на шасі вантажівки, є дуже мобільними, і в залежності від можидифікації, можуть вражати цілі на відстані до 160 км.
На відміну від менших систем протиповітряної оборони, які можуть обслуговувати невеликі екіпажі, ракетні батареї Patriot потребують для належної експлуатації десятків підготовлених людей. Підготовка ракетних батарей Patriot зазвичай займає кілька місяців, і як повідомляє CNN, українських військових навчатимуть їх використовувати на німецькій базі армії США в Графенвері.
Раніше США надсилали ракети Patriot до понад десятка союзників США. У Європі – до Німеччини та Польщі, які є союзницями США по НАТО, на Близькому Сході – до Ізраїля, Саудівської Аравії та Іраку, щоб протистояти загрозам з боку Ірану, а також до Тихоокеанського регіону для стримування Північної Кореї.
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"Це було як рок-фестиваль, зірками були військові". Рух "Жовта стрічка" - про звільнення Херсона, премію Сахарова та опір окупації
14 грудня у Європарламенті відбулось вручення Премія Сахарова за свободу думки. Цього року її присудили мужньому народу України в особі Президента Володимира Зеленського, лідерів та громадянського суспільства, які, як відзначила президентка Європарламенту Роберта Мацола, у протистоянні російській війні "захищають весь наш континент, наші цінності, свободу, верховенство права і демократію". Номінація відзначила роль ДСНС України, волонтерки Юлії Паєвської, правозахисниці Олександри Матвійчук, мера Мелітополя Івана Федорова, а також руху громадянського опору окупації "Жовта стрічка".
Голос Америки поговорив із засновником і координатором "Жовтої стрічки" про премію, життя в окупації, звільнення Херсона і продовження мирного опору українців на окупованих територіях.
Марія Прус, Голос Америки: Іване, під час інтерв'ю ви продовжуєте вдягати медичну маску, щоб закрити обличчя, попри те, що Херсон звільнили. Чим це зумовлено? Чому для вас важливо зберігати анонімність?
Не очікував я від Херсона спротиву
Координатор руху «Жовта Стрічка»: Наш рух працює від Луганщини до Криму, і від мене як від координатора залежить багато важливих питань менеджменту цієї нашої такої міні-кампанії. Тому бажано все ще залишитися анонімним. Якщо до звільнення Херсона я взагалі не показував лице, то потім, зрозуміло, що хоча б очі бачили, як я взагалі виглядаю. Тому домовились щодо цього, але все ще в масці, все ще змінюю номери телефонів, такі інструкції безпеки.
М.П.: Зрозуміло, тобто Іван – це не справжнє ваше ім’я.
«ЖС»: Ні.
М.П.: Розкажіть про себе, чим займались до окупації.
рівень проукраїнізму не спадав взагалі, і так до дня звільнення Херсона
«ЖС»: Народився в Херсоні, працював в Херсоні, цікавлюсь програмуванням і сферою ІТ. Ми з колегою, насамперед розробляли логістичну систему, коротку CRM систему, але для агрофірм.
Таким займався, якимось активізмом дуже ніколи не горів. А батько учасник Помаранчевої революції, Революції гідності, правда, він взяв уже всю нашу сім'ю, тому я відносно малим, підлітком, подавав цеглинки.
М.П.: Як почалася окупація у Херсоні? Як ви виживали ці довгі місяці, особливо вам, молодому чоловіку, на яких окупаційні сили часто звертали особливу увагу?
так сталось, як маленький рок-фестиваль, там зірками були військові, всі з ними фотографувались
«ЖС»: Та вижити можна було, це все нормально. Проблема була соціально-гуманітарна. Тобто продукти доставляли з Росії, «ЛНР/ДНР». Тут вже питання, за що купити. Але головне – вода, їжа, десь ти думаєш, де знайти кошти, - так кожен українець. Також росіяни почали підривати трансформаторні будки, нищити лінії електропередач, були проблеми з електрикою, зі зв’язком. Вирубають зв’язок – це інформаційна бульбашка. Потім, вони викрали обладнання місцевих провайдерів інтернету, поперевозили. Немає нормального інтернету, проблема зарядити телефон – ну, такі питання були. Постійні погрози були: беріть [російський] паспорт, бо не отримаєте гуманітарку, або вас не випустять з міста, з області, на підконтрольну [Україні] територію. І так жилось.
Не очікував я від Херсона спротиву. Як і, можливо, кожен, хто був не на півдні України, то думає, що тут всі дуже проросійські. Але те, що сталось у перших числах березня і наприкінці лютого, - то просто не описати нормально словами, те, як люди просто виходили, зупиняли техніку росіян. Це було надприродно. І після цього рівень проукраїнізму не спадав взагалі. І так до дня звільнення Херсона. Тоді, коли звільнили, сотні людей повиходили, атмосфера досі святкова.
М.П.: Згадайте, будь ласка, як це було. Зрозуміло, що це було дуже очікувано.
те, як люди просто виходили, зупиняли техніку росіян - це було надприродно
«ЖС»: Якщо ви пам’ятаєте, всі ці інформаційні вкиди із червня місяця – «завтра звільнять Херсон». А там лінія фронту – за 20 км. І ми знали, що поки не звільнять Киселівку і Чорнобаївку, це по дорозі до Херсона, то мови нема. І люди так: "Ну завтра, завтра". А тут гоп – і Харківщину звільнили. І коли я побачив, що звільнили Снігурівку (10 жовтня – ред.), то подумав: це кльово.
Напевно, що всі не спали тоді, моніторили мережі: те звільнили, те звільнили, там український прапор. Побачив перші повідомлення наступного дня про Киселівку, Чорнобаївку, і потім вже мені почали писати на телеграм-бот «Жовтої стрічки», почали кидати фотографії. Раніше я отримував фотографії з якихось завдань зі стрічками, плакатами, а тепер я почав отримувати фотографії з військовими. Я зрозумів, що потрібно виходити на площу, а там вже сотні людей. Ну якось так сталось, хоча вночі всі помічали, що техніка переїжджала, раніше комендантська година наставала, росіяни готувалися до міських боїв. А вже під ранок, о 4-5 всі бачили, як вони пішки ходили під Антонівським мостом.
не було взагалі ніякої ідеї, ми просто хотіли бути корисними
От так сталось, як маленький рок-фестиваль, там зірками були військові, всі з ними фотографувались. Класно згадується.
М.П.: Ви сказали, що не очікували від херсонців такої проукраїнськості. Це те, що вас надихнуло, дало ідею руху «Жовта стрічка»?
«ЖС»: Та не було взагалі ніякої ідеї, ми просто хотіли бути корисними. І знали, що буде пропаганда, росіяни зі своїм телебаченням, газетами, радіо. Що робити, щоб наше населення не зомбували? От немає інтернету. Окей – стрічки, плакати, будемо писати маркерами «Херсон – це Україна».
Отак воно починалось. І потім подумали, у нас ще окуповані території. Треба символ. Синя стрічка? Блакитно-жовта? У мене вдома було багато жовтих стрічок. То давай жовту стрічку. І от так ми сотню вивісили, воно так розійшлось.
Нас там, може, 50-70 активістів... – це маленькі цифри, але це бойова одиниця, яка готова до якихось дій
М.П.: Як далі розвивався рух? Наскільки велика команда? Із тим, як ЗСУ звільняють міста, чи вже меншій кількості людей потрібна така підпільна робота?
«ЖС»: Дуже тяжко вести підрахунок людей. Дійсно, десь звільнили якийсь населений пункт, десь повиїжджали, особливо наші активісти. Ми підтримуємо контакт, це якісь месенджери або телеграм бот.
Нас там, може, 50-70 активістів, і то збільшилось – це маленькі цифри, але це бойова одиниця, яка готова до якихось дій. Або це стрічки, плакати, або це передача корисної інформації, в тому числі, про колаборантів.
в Херсоні ми це почали, десь когось надихнули, знайомі допомогли у Мелітополі та Криму це все розвинути
Тяжко координувати таку кількість, бо в кожного якісь свої питання. Коли я у Херсоні, я можу сам друкувати, робити якісь «закладки». Але це дуже тяжко у Донецьку й Луганську. Бо в Херсоні ми це почали, десь когось надихнули, знайомі допомогли у Мелітополі та Криму це все розвинути.
Але це тяжко. Як передавати листівки в Донецьк, через КПП? Десь там можна за хабар пронести. Там написали: "У нас є принтер". Принтер передали – немає фарби. Немає А4, давайте не А4 формат. Давайте будемо малювати графіті. Купили жовту фарбу. Але жовта фарба – це підозріло, давайте купимо ще червону, зелену, чорну, всі накупили. Бо якщо ти прийдеш у трикотажний магазин за жовтими стрічками – треба ще щось купити, синю, червону, білу. Хтось не купує, а в’яже, хтось малює плакати від руки. Такі потреби.
Але бачимо позитивну тенденцію, що деокупували якісь населені пункти на Херсонщині – оп, більше матеріалів з Криму, доєдналось ще п’ятеро людей, шестеро, скинули якусь інформацію. Коли звільнили все Правобережжя, у нас вибух Криму ще раз там, щось, може, десь тренувалися їхні ППО над Севастополем, випадково, серед білого дня – оп, додатково [інформація], де хто стріляв, хто там, ось іще пару жовтих стрічок. Усе пов’язано.
деокупували якісь населені пункти на Херсонщині – оп, більше матеріалів з Криму
М.П.: Тобто ви допомагаєте із координацією, радите, як це правильно зробити, щоб не викликати підозру, а вони вже за свій рахунок купують і самі все роблять?
«ЖС»: Якщо є можливість. Ми нікого не змушуємо. Наприклад, пишуть: «Я купив», «я порізав одяг», «я можу це робити», «я можу бути корисним у чомусь», «я зробив власні плакати», «дайте ваше лого у PNG форматі, ми самі все зробимо», або «чи є у вас кошти, щоб мінімально допомогти мені купити фарбу» - з цим намагаємось допомогти.
М.П.: Щодо колаборантів – чи ви заохочуєте свідків співпрацювати із правоохоронними органами, щоб притягнути до відповідальності людей, які співпрацювали із російською владою.
Ми відповідаємо, чи вони будуть покарані. Вони вже зрадили, це зрада совісті
«ЖС»: Ми просто отримуємо величезний потік інформації про людей. Від «там дядя Стьопа взяв паспорт Росії» до «Сальдо відпочиває в цьому готелі». І просто намагаємося верифікувати якось, підтвердити – і просто передати інформацію. Ми відповідаємо, чи вони будуть покарані. Вони вже зрадили, це зрада совісті, а там не нам судити, не нам вирішувати ті всі обставини. У нас є інфа – перевірили, передали.
М.П.: Ви та багато інших людей залишились жити в окупації. Чи ви вважаєте ви, що ваш рух допоміг побачити українцям в інших областях побачити, що і на півдні, і на сході України є чимало патріотів України?
«ЖС»: Ми би хотіли так думати, звісно.
«Жовта стрічка» була тим голосом в окупації, і що люди на підконтрольній змогли підтримати. Ми бачимо щоденно, щось [про акції руху] в новини потрапляє, це прекрасно, ми раді, тобто це працює. Не обов'язково знати людям, як це жити в окупації, не в усіх є можливість виїхати, або просто є можливість, є все, нічого не треба, і просто люди залишаються, або не хочеться нічого змінювати. І це найпоширеніша причина. «Я народилася/народився в Херсоні, все життя живу, я нікуди не збираюся, Україна тут буде».
Я народилася/народився в Херсоні, все життя живу, я нікуди не збираюся, Україна тут буде
Це так би гасло однієї з наших активісток у Херсоні. Вона знала, що Україна буде тут. Ми їй: "Давайте ми допоможемо виїхати, у неї є діти, давайте допоможемо, якісь кошти знайдемо". - "Ні, тут мій дім, мене тут нічого не тримає, але я тут народила дітей, я хочу залишитися, я буду відвойовувати власне місто". І навіть після звільнення, ми коли зустрічаємось, вона питає: «Є ще листівки? Я буду їх клеїти». Ми просто їх клеїмо, їх зривають, замальовують. Є така російська нечисть все ще в Херсоні. «Z», «V» малюють досі. Вона хоче далі протистояти цьому всьому, у неї така чітка позиція. Вона хоче працювати, займатися вихованням дітей, але у неї така факультативна робота – надалі входити в історію.
М.П.: Ви раніше казали, що у русі багато жінок. Чому?
«ЖС»: Ми не знаємо. 70-80% жінки, це правда. Креативи – їхні, малюють – вони. Легко з ними працювати, дуже творчі люди.
Хто ж підриває колаборантів? Ніхто ж не знає.
М.П.: Чи може це ще бути пов'язаним із тим, що до чоловіків більше перевірок, а жінки викликають менше підозри?
«ЖС»: Ймовірно. Не хотів би ділити на види супротиву, але не секрет, що більше чоловіків більше займаються збиранням інформації. Вони можуть маленькою групкою піти, поговорити з окупантами на якомусь блокпості, щось дізнатись. Ці [окупаційні сили] в сауні, в бані відпочивають – вони можуть передати інформацію, щось допомогти наводити. Може, щось більш радикальне. Хто ж підриває колаборантів? Ніхто ж не знає. Жінки можуть більше зібрати всяких чуток по місту, де хто зрадник, де хто відпочиває, їм легше.
М.П.: Які особливості руху опору українців в областях, що були окуповані із 2014 року та в Маріуполі?
Донеччина, Луганщина, Крим – це зовсім інші якісь випадки окупації, там більше 8 років окупації, їх залякали, репресували.
Маріуполь є величезним центром для збройних сил Росії. І незважаючи на небезпеку, жахливі гуманітарні обставини, люди мають в собі це полум'я до свободи, до боротьби
В Маріуполі діє рух, їхнім символом спротиву є буква «Ї», яку ми якраз вводили в Херсоні, ми там починали працювати в травні із жовтими стрічками, а надалі через соціально-гуманітарні проблеми було все тяжче там працювати, тому там зараз ми бачимо шалений інформаційний бум, і з плакатами «Маріуполь – це Україна», і з буквою «Ї». Люди там активно працюють, це заслуговує на нереальну підтримку, тому що те, що місто і його жителі пережили, облога 80 днів, плюс вони в тилу окупації, і плюс Маріуполь є величезним центром для збройних сил Росії. І незважаючи на небезпеку, жахливі гуманітарні обставини, люди мають в собі це полум'я до свободи, до боротьби, і роблять що можуть.
М.П.: Розкажіть про те, як рух «Жовта стрічка» разом з іншими представниками громадянського суспільства України отримав премію Сахарова.
«ЖС»: З нами просто зв'язалися багато місяців тому депутат Європарламенту. Сказали, що будуть висувати кандидатів, хочуть запропонувати нас. І від нас потрібно було описати різними мовами нашу діяльність і нашу головну мету. І потім ми вже побачили, що нас все-таки номінували, і потім разом з українськими народом та громадськими діячами здобули премію. Напевно, це є гарним прикладом боротьби людей за їхні права, за свободу думки та слова, за що саме й номінують на премію.
Це величезна робота наших активістів, які, незважаючи на якусь небезпеку, тортури, репресії, навіть арешти і часу на допитах у підвалах, все ще боролися за власні права та свободи
Це величезна робота наших активістів, які, незважаючи на якусь небезпеку, тортури, репресії, навіть арешти і часу на допитах у підвалах, все ще боролися за власні права та свободи. Для мене особистого життя не змінилось, звісно, але добре, що Європарламент відзначається, що це нереально крутий і важливий внесок.
М.П.: Коли ви будете готові зняти маску і розказати більше? Після перемоги України?
«ЖС»: Залежно від того, що ми вважатимемо перемогою України. Розвал Росії? Прекрасно. У наступні пару років може й зніму. Але допоки є хоч один окупований населений пункт, ми будемо працювати. Імовірно, може, прийдеться звільняти Білоруську Народну Республіку, Білгородську [область], може, там теж треба буде вводити жовті стрічки або інші стрічки. Ми готуємося, потрібно буде й там працювати, там є українці (сміється). Тому плани наполеонівські, й будемо максимально анонімізувати себе.
Трибунал для Путіна і Лукашенка — Антон Кориневич про те, як Росія відповідатиме за злочин агресії. Інтерв'ю
Щоб заручитися підтримкою у створенні міжнародного трибуналу щодо відповідальності Росії за злочин агресії, українська делегація приїхала до Вашингтона.
США звинуватили 7 осіб в створенні мережі закупівель для російського війська
Прокуратура США висунула звинувачення п’ятьом росіянам і двом громадянам США у незаконному отриманні чутливих технологій США та боєприпасів для передачі російській армії.
Сім обвинувачених пов’язані з двома московськими компаніями з оптової торгівлі машинами та обладнанням, які діяли під керівництвом Федеральної служби безпеки Росії або ФСБ, правонаступника радянського КДБ, згідно з обвинувальним висновком від 5 грудня, оприлюдненим у вівторок.
Дві компанії «Сернія Інжиніринг» і ТОВ «Сертал», разом із кількома іншими, які вважаються «важливими для воєнної машини Російської Федерації», перебувають під санкціями міністерств фінансів і торгівлі США після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
У обвинувальному акті йдеться, що “Сернія” очолювала «мережу незаконних закупівель», ухилялась від санкцій США та Заходу, щоб «придбати важливу військову техніку та технології подвійного призначення, включаючи напівпровідники, для російської армії, ВПК та науково-дослідних установ».
Згідно з обвинуваченням, так звана "мережа Сернія" діяла щонайменше з 2017 року, і один обвинувачений нібито намагався незаконно переправити до Росії ще минулого місяця тисячі куль, які використовуються в снайперських гвинтівках.
Щоб приховати участь російського уряду та справжню особу кінцевих користувачів, “Сернія” і “Сертал” керували великою мережею підставних компаній і банківських рахунків по всьому світу, а поставки здійснювалось в основному через Естонію, Фінляндію, Німеччину та Гонконг, згідно з обвинуваченням.
Сполучені Штати та союзники намагаються перекрити доступ Росії до західних фінансів і технологій шляхом санкцій і експортних обмежень.
"Міністерство юстиції та наші міжнародні партнери не терпітимуть злочинних схем для підтримки військових зусиль російської армії, - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд. - Оскільки троє з обвинувачених зараз перебувають під вартою, ми зламали мережу закупівель, яку, ймовірно, обвинувачені та російські спецслужби використовували для контрабанди боєприпасів до снайперських гвинтівок та чутливих електронних компонентів до Росії».
Двох обвинувачених із США, Олексія Бреймана з Нью-Гемпшира та Вадима Єрмоленка з Нью-Джерсі, взяли під варту у вівторок.
Вадим Конощенок, підозрюваний діючий офіцер ФСБ, який проживає в Естонії, був затриманий естонською владою минулого тижня за запитом Сполучених Штатів і очікує екстрадиції, повідомило Міністерство юстиції.
У жовтні та листопаді Конощенка зупинили на естонсько-російському кордоні з гільзами з тисячами куль американського виробництва.
Четверо інших російських обвинувачених — ідентифіковані як Євген Гринін, Олексій Іпполітов, Борис Лівшиць і Світлана Скворцова — залишаються на волі.
«Робота ФБР разом з нашими партнерами з виявлення та припинення незаконних передач зброї та технологій подвійного призначення до Росії свідчить про те, що ми можемо і будемо охоплювати весь світ, щоб забезпечити безпеку американців, — сказав директор ФБР Крістофер Рей у своєму зверненні - Галузі, яким муожть бути призначені ці незаконні поставки — квантові комп’ютери, гіперзвукова зброя — становлять велику небезпеку в руках супротивників».
Невідомо, чи почалось розслідування до вторгнення Росії в Україну, але Міністерство юстиції США повідомило, що розслідування координувала оперативна група KleptoCapture, міжвідомча правоохоронна ініціатива, започаткована після вторгнення.
«Ми продовжуватимемо стабільні темпи конфіскацій, висунення звинувачень і арештів, в той час, як Кремль намагається отримати запчастини з Північної Кореї», — сказав у заяві Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapture.
Минулого тижня в інтерв’ю «Голосу Америки» Адамс сказав, що цільова група веде десятки розслідувань, деякі з яких розпочалися ще до поточного конфлікту в Україні.
Згідно з 16 пунктами обвинувачення, Іпполітов, громадянин Росії, служив зв’язковим між двома московськими компаніями та оборонним і технологічним компаніями країни.
Згідно з обвинуваченням, Гринін і Скворцова нібито вирішували, як виконувати замовлення кінцевих споживачів цих двох галузей.
Брейман і Єрмоленко, громадяни США, сприяли експорту товарів подвійного призначення зі Сполучених Штатів, причому Брейман використовував свою резиденцію в Нью-Гемпширі як «перевалочний пункт» для перепакування та доставки заборонених технологій до місць у Європі та Азії, звідки їх переправляли до Росії, йдеться в обвинуваченні. Брейман нібито зробив щонайменше чотири поставки чутливого електронного тестового обладнання та інших предметів подвійного використання після вторгнення Росії в Україну.
Конощенок, який проживав в Естонії, нібито відправляв або фізично контрабандою вивозив електроніку подвійного призначення американського походження, тактичну амуніцію військового класу та інші експортно-контрольовані товари з балтійської країни до Росії.
У жовтні Конощенок був зупинений на естонському кордоні з 35 різними видами чипів та інших електронних компонентів, а також тисячами американських куль калібру 6,5 мм (приблизно 0,26 дюйма), які використовуються у військових снайперських гвинтівках, згідно з обвинуваченням.
Наприкінці листопада його знову зупинили на російсько-естонському кордоні з приблизно 20 гільзами, що містили тисячі американських куль, у тому числі тактичних і військових снайперських патронів калібру .338, йдеться в документах обвинувачення.
Відповідачам висунуто звинувачення у змові з метою обману Сполучених Штатів щодо застосування експортного контролю та економічних санкцій; змова з метою порушення Закону про реформу експортного контролю (ECRA); контрабанда; і недотримання положень Автоматизованої системи експорту щодо транспортування електроніки.
Якщо обвинувачених визнають винними в банківському шахрайстві чи змові щодо банківського шахрайства, їм загрожує максимум 30 років ув’язнення.
Кореспондент «Голосу Америки» Лінн Девіс взяла участь в написанні статті.
«Репортери без кордонів»: у світі за 2022 рік загинули 57 журналістів, з них восьмеро – в Україні
За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», у 2022 році у світі загинуло 57 працівників засобів інформації, що майже на 19% більше, ніж роком раніше. Автори звіту, опублікованого 14 грудня, повʼязують це і з війною в Україні, яка стала цього року другою (після Мексики) найнебезпечнішою країною для працівників ЗМІ. Під час виконання службових обовʼязків у 2022 році в Україні загинули вісім журналістів, зазначають «Репортери без кордонів».
У доповіді наводяться випадки загибелі українського фотографа Максима Левіна («був холоднокровно страчений 13 березня російськими солдатами») та французького відеорепортера Фредеріка Леклерка-Імхоффа, якого було вбито осколком дорогою на зйомку на сході України.
Крім того, щонайменше 65 працівників ЗМІ були викрадені цього року, йдеться у звіті. Зокрема, журналіста українського інформагентства УНІАН Дмитра Хілюка востаннє бачили 4 березня у селищі Димер Київської області, яке тоді було під контролем російських військових. Про подальшу долю Хілюка нічого невідомо.
За даними «Репортерів без кордонів», станом на 1 грудня по всьому світу було затримано 533 журналісти. Це на 13,4% більше, ніж торік, а також стало новим рекордом, ідеться у звіті організації. 15% із них – жінки. Більше як половина таких випадків припадає на пʼять країн: Китай, Мʼянму, Іран, Вʼєтнам та Білорусь. У Китаї у вʼязницях перебувають 110 співробітників ЗМІ, в Ірані – 47, деяким з яких загрожує смертна кара за висвітлення антиурядових протестів.
Україна у 2022 році посіла 106-те місце зі 180 у щорічному рейтингу свободи ЗМІ, що складається міжнародною неурядовою організацією «Репортери без кордонів»
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