У речниці Білого дому виявлено коронавірус

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила у неділю про те, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус. У президента США Джо Байдена коронавірус не виявлено, заявили в Білому домі. Псакі бачила Байдена у вівторок.

"У середу, в координації з вищим керівництвом Білого дому та командою медиків, я вирішила не їхати у закордонну подорож з президентом, через сімейні обставини - члени моєї родини отримали позитивний тест на COVID-19, - заявила Псакі в неділю. - Однак сьогодні я отримала позитивний тест на коронавірус.

Хоча не була в особистому контакті з президентом, або високопосадовцями Білого дому з середи - і мала негативний тест впродовж чотирьох днів з останнього контакту - з міркувань прозорості я повідомляю про сьогоднішній позитивний тест".

Псакі заявила, що завдяки вакцинації має лише помірні симптоми хвороби і тому продовжить працювати з дому. Речниця планує повернутись до роботи після 10-денного карантину та негативного результату тесту.

В статті використано матеріали Reuters.

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