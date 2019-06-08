МВФ радить США підвищувати зарплати та соціальний захист, збільшувати продуктивність економіки

МВФ оприлюднив оцінки економіки та фінансового сектору США.

За теперішніх тенденцій зростання, в липні Америка досягне найдовшого періоду зростання за історію, йдеться в звіті МВФ опублікованому 6 червня. Економіка США зростає з часу закінчення фінансової кризи у червні 2009 року. Рівень безробіття в країні досяг найнижчих показників за 50 років.

Однак, переваги десятиліття зростання економіки мають розподілятись більш широко, зазначили у фонді. Звіт МВФ розкритикував соціальні показники США: тривалість життя знижується, дохід пересічних домогосподарств в реальному вимірі зріс лише на 2,2% з 1990-х в той час, як ВВП на душу населення показав зростання у 23%.

Для того, щоб більш широкі верстви населення могли відчути переваги від тривалого зростання економіки, МВФ, серед іншого, пропонує США запровадити оплачувану відпустку по догляду за дитиною, збільшити мінімальну зарплату, посилити доступ до охорони здоров'я, та інше.

Серед ризиків для економіки США в організації назвали торговельні суперечки, зміни на ринках цінних паперів та умовах інвестування до країни.

Бюджетне стимулювання економіки у післякризовий період призвело до зростання відношення боргу до ВВП, зауважують експерти фонду. Для того, щоб надати поштовх зростанню, експерти розглядають можливий варіант змін в політиці прийняття іммігрантів, щоб збільшити приплив саме кваліфікованої робочої сили, що може підвищити продуктивність економіки, йдеться в звіті.

Оцінка проводилась у відповідності до Статті 4 Угоди про МВФ, яка передбачає регулярний моніторинг стану економік країн-членів організації, виявляє небезпечні тенденції, що можуть призвести до кризи, та надає рекомендації. Така оцінка проводиться навіть, якщо країна не потребує коштів МВФ.

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