Закон "Маски-шоу стоп 2" свідчить, що реформи працюють – експерт США

"Це рішення давно назріло в Україні". Так відреагував на підписання українського закону, який підвищує відповідальність слідчих за незаконні дії під час проведення бізнес-інспекцій, директор з Європи та Євразії Центру Міжнародного приватного підприємництва США СІРЕ.

Замість того, щоб приходили особи в масках зі зброєю, буде більш цивільних процес у випадку, якщо будуть справжні скарги на бізнес

Прийняття так званого закону "Маски-шоу стоп 2" має захистити бізнес від порушень під час інспекцій, які можуть перешкоджати щоденній діяльності бізнесу.

"Замість того, щоб приходили особи в масках зі зброєю, буде більш цивільних процес у випадку, якщо будуть справжні скарги на бізнес", - сказав Ерик Гонц з інтерв'ю журналістці Української служби "Голосу Америки" Оксані Бедратенко.

Якщо закон № 8490 справді запрацює, це стане вагомим фактором покращення бізнес-середовища, переконаний експерт.

"Ділова спільнота дуже зацікавлена в тому, щоб такі зупинки бізнесу припинились, коли податківці, чи СБУ, чи місцеві інспектори на рівні області, чи міста приходили і зривали нормальну роботу бізнесу", - зазначив він.

Порушення під час роботи інспекцій - поширена практика не лише в Україні, а і в інших пострадянських країнах, наголошує аналітик.

"Це – звична практика і для Росії і по всьому пострадянському простору і якщо цей законопроект справді стане успішним, це значно підкріпить впевненість українського бізнесу", - говорить Гонц.

Введення в дію закону "Маски-шоу стоп 2" є свідченням того, що реформи працюють. Однак, пересічний українець хотів би бачити швидше зростання добробуту, говорить Гонц.

"Я сидячи в Вашингтоні, чи хтось в Брюсселі розцінює події інакше. Реформи відбуваються, але якщо я працюю за зарплату в Дніпрі, я міг би вважати інакше - я би хотів побачити зростання рівня життя і для мене не очевидно, що українські реформи надають переваги для середнього українського працівника, але на макроекономічному рівні, я переконаний, що реформи просуваються", - наголосив експерт.

Серед інших успіхів України, Гонц також відзначив прогрес у децентралізації, який надав владі на місцях інструментарій для розвитку громад. Децентралізація також висвітила різницю між регіонами, де місцева влада активно налаштована на реформи та тими, де такого руху немає

"Всі ці питання (реформ – ГА) вирішуються в основному на регіональному та місцевому рівнях завдяки децентралізації. Зараз зростає різниця між різними областями та містами. Там, де вони справді долучились до цього процесу і збільшили прозорість та підзвітність влади в рамках механізму місцевого управління. І бачимо розбіжності між українськими регіонами.

Декілька днів тому Івано-Франківськ назвали найкращим місцем для ведення бізнесу в Україні. Тому є певні регіони та певні міста, активні обласні адміністрації, які створюють краще середовище для місцевого бізнесу та інвесторів", - наголошує експерт.

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