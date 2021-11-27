Регулятор США назвав ефективними ліки Merck від COVID-19, але прагне отримати більше інформації про їхню безпеку

Адміністрація США з контролю над продуктами харчування та ліками (FDA) назвала ефективним новий препарат компанії Merck проти коронавірусу, який компанія подала для реєстрації. Відомство все ж звернулось до незалежних експертів за інформацією про ризики вроджених вад та ризики ускладнень при вживанні ліків під час вагітності, пише АР. Відповідне експертне засідання відбудеться у вівторок.

Серед можливих ризиків ліків, які виявили науковці - токсичність для зародку та вроджені вади.

Через ці ризики, FDA може передбачити обмеження на застосування цих ліків під час вагіності. Також, повідомляє установа, компанія погодилась, що ліки не будуть застосовуватись для лікування дітей.

Ліки Merck вже отримали дозвіл Великої Британії на використання в надзвичайних умовах пандемії.

В п'ятницю Merck визнав, що ефективність їхніх лків від COVID-19 може бути менше ніж очікувалось, пише Reuters. Ліки показали ефективність 30% для зменшення ризиків госпіталізації та смерті у дослідженні, що охоплювало 1433 пацієнтів. Раніше дослідження 775 пацієнтів показувало ефективність цих ліків на рівні 50%.

Раніше цього місяця заявку на реєстрацію у США препарату для лікування COVID-19 подала компанія Pfizer. Pfizer оприлюднив результати дослідження, що вказували на 89% ефективність ліків від госпіталізації та смерті від коронавірусу. Випробування було припинено достроково, "через переконливу ефективність, яку показав результат", повідомили в компанії.

В компанії також заявили, що, після схвалення ліків, вона надасть безкоштовну ліцензію для виробництва цих ліків 95-м країнам. Відповідну угоду компанія уклала з Пулом медичних патентів, що діє в рамках ООН.

В статті використано інформацію АР, Reuters.

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