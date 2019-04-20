Рейтинг Трампа знизився після публікації доповіді Мюллера

Рейтинги президента США Дональда Трампа знизились на три відсоткових пункти з моменту опублікування доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера й досягли мінімуму за 2019 рік, пише The Hill.

Іще кілька днів тому роботу глави держави схвалювали 40 відсотків дорослих громадян, у п'ятницю цей показник досяг 37 відсотків.

Повну доповідь з купюрами оприлюднили у четвер, 18 квітня. Сам президент, який спершу хвалив у Твіттері текст скороченої версії, змінив свої оцінки, пише CNN.

ABC також відзначає розчарування президента. У Твіттері він назвав розслідування "незаконно розпочатим обманом", "великим, жирним марнуванням часу, сил і грошей", а заяви, зроблені про Трампа його колишніми підлеглими - "маячнею".

Останній коментар містив відео, де зібрані такі тези: "Розслідування Мюллера у цифрах. Витрачено понад 30 мільйонів доларів. 18 розлючених демократів. 675 днів. Понад 2 800 повісток до суду. Понад 500 свідків. Нуль - змови. Нуль - перешкоджання правосуддю".

Сенаторка-демократка Елізабет Уоррен стала першою кандидаткою в президенти США яка закликала почати процедуру імпічменту президента Трампа. У Твіттері вона назвала причиною цього "серйозність його порушень".

Водночас, представники республіканців заявляють, що факт втручання росіян у вибори 2016 року, засвідчений у доповіді Мюллера, свідчить про бездіяльність попереднього президента Барака Обами, який дозволив цьому статись.

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