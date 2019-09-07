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Україна виходить з економічних нетрів - оглядачі про підвищення рейтингу Fitch

  • Голос Америки

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Міжнародне рейтнгове агентство Fitch підвищило рейтинг України до рівня "В" з позитивним прогнозом.

В уряді України привітали рішення Fitch і висловили сподівання, що інші впливові міжнародні рейтингові агенції також підвищать рейтинг України.

Про це написав у соцмережах міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

"Україна починає виходити з економічних нетрів". Так відреагував на новину про підвищення рейтингу а також зростання ВВП Україна на 4,6% в другому кварталі, кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

"Приємно чути!" - прокоментував новину про підвищення рейтингу України високопосадовець Європейського банку реконструкції та розвитку Ганнас Такаш.

Серед факторів, що спонукали агентство до рішення про підняття рейтингу - зміцнення макроекономічної стабільності, змешення політичної невизначеності завдяки скороченню виборчого періоду а також відданість уряду реформам.

"Потужна підтримка народом Володимира Зеленського та те, що його партія контролює парламент, ставить створює унікальні спроможності для уряду втілювати в життя статегію реформ", - йдеться в повідомленні агентства.

В агентстві очікують продовження співпраці України з МВФ, зниження частки державного боргу у ВВП, стримування бюджетного дефіциту на рівні 2,1 % ВВП, продовження політики гнучкого валютного курсу.

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