Мішель Обама та Білл Гейтс очолили рейтинги людей, якими світ найбільше захоплюється

Колишня перша леді США Мішель Обама зайняла перше місце в рейтингу жінок, якими найбільше захоплюється світ.

Рейтинг щорічно складає агенція YouGov. Минулого року перше місце зайняла акторка Анджеліна Джолі, яка цього року опинилась на третьому після Обами, телеведучої та філантропа Опри Уінфрі. Теперішня перша леді США Меланія Трамп зайняла 19-ту сходинку рейтингу.

Перша п'ятірка рейтингу чоловіків, якими найбільше захоплюється світ, не змінилась з минулого року. На першому місці рейтингу - засновник компанії Майкорсофт Білл Гейтс.

У першій двадцятці рейтингу жінок, якими найбільше захоплюються в світі – 12 пов'язані з індустрією розваг, хоча, відзначають дослідники, такі акторки як Емма Уотсон та Анджеліна Джолі відомі і своєю діяльністю в гуманітарній сфері. Першу двадцятку чоловічої частини рейтингу складають політики, бізнесмени та спортсмени, відзначили дослідники.

Складаючи рейтинг, дослідники опитали більше 42 000 осіб у 41 країні.

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