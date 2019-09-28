Дії Байдена в Україні - в центрі багатомільйонної рекламної кампанії на користь Трампа

Діяльність колишнього віце-президента США Джо Байдена - у центрі політичної рекламної кампанії, яку розпочав передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа.

Бюджет цієї рекламної кампанії, націленої на президентські вибори 2020 року - 10 мільйонів доларів, 8 з яких надасть передвибочий штаб Трампа і 2 - Національний комітет Республіканської партії, повідомляють ЗМІ.

У першому рекламному ролику кампанії, який поширив на своїй сторінці у соцмережі Дональд Трамп, йдеться про зусилля Байдена утримати мільярд доларів коштів для України, якщо не буде звільнено українського генпрокурора. В ролику фігурують українські політики Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Зеленський.

"Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував компанію його сина, - йдеться у відео. - Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи захотіли оголосити йому імпічмент. Їх кишенькові собачки від ЗМІ виконують вказівки. Вони програли вибори і тепер хочуть вкрасти ці. Не дозволяйте їм".

"Демократи хочуть позбавити амерканців можливості голосувати за переобрання президента Трампа і всі мають знати факти", - заявив пресі голова виборчого штабу Трампа Бред Парскел.

Байден відкидає звинувачення у будь-яких неправомірних діях. Політик заявив, що рекламна кампанія має на меті "очорнити моє ім'я і перехопити вибори".

Говорячи про відставку українського прокурора Байден представляв офіційну позицію США, яку поділяли інші міжнародні партнери, пише AP.

Заступниця голови передвиборчого штабу Байдена Кейт Бедінфелд так прокоментувала рекламну кампанію: "Дональда Трампа лякає Джо Байден, бо віце-президент поб'є його як барабан".

Україна опинилась у центрі скандалу в США на тлі розслідувань, які розпочав Конгрес, і які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу. Основним елементом розслідування є дані наведені в скарзі поданій представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги заявляє, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Зеленським, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

Дивіться також: Як Зеленський реагує на скандал навколо його розмови з Трампом у США?