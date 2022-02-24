Що робити, якщо опинилися у зоні вибухів чи обстрілів - рекомендації посольства США у Києві 

Посольство США у Києві оприлюднило низку рекомендацій щодо безпеки для тих, хто перебуває у зоні військових дій.

Якщо ви чуєте гучний вибух або якщо ввімкнено сирени, негайно шукайте укриття.

Якщо ви вдома або в якомусь приміщенні, перейдіть на найнижчий рівень будинку, де є найменша кількістю зовнішніх стін, вікон і отворів; закрийте всі двері та сядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон чи отворів.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно шукайте укриття у твердій конструкції; якщо це неможливо, ляжте і накрийте голову руками.

Майте на увазі, що навіть якщо вхідна ракета чи безпілотник буде перехоплено, падаючі уламки становлять надзвичайний ризик.

Після атаки тримайтеся подалі від будь-якого сміття та стежте за офіційними вказівками чи новинами основних ЗМІ.

На своїй Twitter-сторінці дипломатичне відомство США зазначило: “Повідомляють про російські обстріли в низці великих українських міст, зокрема, в Києві, Харкові, Одесі, Івано-Франківську та Маріуполі. Громадянам США в Україні рекомендується зайняти найближче укриття та вжити таких заходів:

Дипломатичне відомство США попереджає: “Подальші російські військові дії можуть відбутися в будь-який момент без попередження. Громадян США по всій Україні наполегливо закликаємо залишатися пильними та вживати відповідних кроків, щоб підвищити рівень обізнаності щодо безпеки. Ви маєте знати місцезнаходження вашого найближчого укриття або місця для захисту”.

“У разі мінометного та/або ракетного обстрілу дотримуйтесь інструкцій місцевих органів влади та негайно шукайте укриття. Якщо ви відчуваєте, що ваше місцезнаходження більше не є безпечним, вам варто ретельно оцінити потенційні ризики, пов’язані з переходом в інше місце”, - рекомендує посольство США в Україні.

24 лютого вранці президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення “спеціальної військової операції” на території України. За декілька хвилин після оголошення “військової операції” в українських містах почали повідомляти про вибухи та постріли.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження по всій країні воєнного стану.