ЄС та Британія не блокуватимуть Huawei, попри рекомендації США

Європейський Союз рекомендує країнам обмежити співпрацю з "високо ризикованими" компаніями, що надають послуги 5G, йдеться у рекомендаціяї, виданих ЄС у середу. Рекомендації все ж не блокують співпрацю з китайською компанією Huawei, попри зусилля США з цього питання.

Згідно до рекомендацій, країни-члени Євросоюзу самі визначатимуться з ким співпрацювати у розбудові технологій нового покоління. Очікується, що розбудова мережі нового покоління привабить мільярдні інвестиції вже у декілька наступних років.

Держсекретареві США Майку Помпео, який перебуває у середу Лондоні, не вдалось переконати британський колег в небезпеці Huawei. Напередодні візиту Помпео, уряд Британії оголосив, що Huawei розроблятиме до 35% мережі п`ятого покоління в Британії. Все ж британський уряд зауважив, що компанія не братиме участь в проектах, які є важливими для безпеки.

США застерігають проти співпраці з Huawei і наголошують, що компанія становить загрозу для безпеки мереж, бо може бути використана Китаєм для шпигунства. Згідно до китайського законодавства, влада може мати доступ до даних зібраних компанією, або вказати компанії збирати такі дані.

Huawei відкидає звинувачення.

У США співпраця з компанією Huawei фактично заборонена. В травні 2019 року Міністерство торгівлі США внесло Huawei до списку суб’єктів, які уряд вважає такими, що суперечать американським інтересам. Міністр торгівлі США Вілбур Росс сказав, що “указ стосується загрози, яку іноземні супротивники становлять для технологій зв’язку та інформації країни”.

Минулого місяця, Держсекретар США Помпео в своїй колонці в Politico закликав європейські країни відмовитись від послуг цієї компанії.

"Просто погляньте на історію Huawei, - написав держсекретар США. – Компанія, розташована в Шеньжені, підтримує зв'язки з Китайською народною визвольною армією. Вона задіяна у шпигунстві у Чехії, Польщі та Нідерландах, і, за повідомленнями, крала інтелектуальну власність у іноземних конкурентів у Британії, Ізраїлі, Німеччині та Сполучених Штатах, її звинувачують у хабарництві та корупції в таких країнах, як Алжир, Бельгія та Сьєрра-Леоне. Huawei отримує масштабну державну допомогу, що несправедливо дозволяє їй встановлювати занижені ціни, в порівнянні до конкурентів на ринку".

Одночасно з повідомленням про рекомендації Євросоюзу, в німецькій пресі з'явилась інформація про докази співпраці Huawei з китайською розвідкою і що ці дані відомі німецькому урядові. Уряд Німеччини не має однозначної позиції щодо співпраці з Huawei і поки не прокоментував публікацію, пише Reuters.

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