Рекордна спека в Європі: вісім людей загинули

Вісім людей загинули через рекордну спеку, від якої кілька днів потерпає Західна і Центральна Європа.

Як повідомляє агенція AFP, чотири людини загинули у Франції, дві – в Італії, ще дві – в Іспанії.

У низці країн побиті рекорди найвищої температури за весь час спостереження. У Франції рекордна позначка 28 червня була перевищена майже на два градуси. Новий температурний рекорд для Франції – 45,9 градусів Цельсія. Така температура в тіні спостерігалася неподалік від Монпельє, на півдні країни.

У Польщі й Чехії побиті температурні рекорди червня. Там температура 26 червня досягала 38 градусів.

30 червня в Німеччині, Польщі і Чехії очікується настільки ж спекотний день.

Найбільш спекотна погода – на півдні Франції і в Іспанії. Там кілька днів поспіль температура піднімається вище, ніж 40 градусів. На північному сході і в центральній частині Іспанії ситуація ускладнюється пожежами.

Причина нинішньої хвилі високих температур – спекотне повітря з африканської Сахари. Наступного тижня в Європі має стати прохолодніше.

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