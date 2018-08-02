Заради "мільйонів життів" сенатор-республіканець поїде у Москву

Про це повідомляє видання The Hill. Ренд Пол разом із іншими американськими законодавцями зустрічатиметься з російськими парламентарями. Минулого місяця Пол у колонці для видання Politico писав, що США мають налагодити ефективний діалог з Кремлем.

За кілька тижнів я сам поїду в Росію, намагаючись обговорити з російськими політиками спільний грунт для діалогу [...] Від цього можуть залежати мільйони життів, - говорить Ренд Пол​

"За кілька тижнів я сам поїду в Росію, намагаючись обговорити з російськими політиками спільний грунт для діалогу та запобігти будь-якій подальшій ескалації напруги", - писав сенатор, не уточнюючи дати своєї запланованої поїздки.

"Я чекаю на консультації з (президентом) Трампом, які відбудуться у проміжок між його візитом (в Росію – ред. ГА) та моїм. Ми працюватимемо з дипломатами обох країн, щоб провести успішну поїздку та покращити відносини", - додав сенатор. "Від цього можуть залежати мільйони життів", - говорить Пол.

Колонка Ренда Пола, яка вийшла під заголовком "Трамп правий, що зустрічається із Путіним", була опублікована в той самий день, коли відбулась прес-конференція Трампа з російським президентом Володимиром Путіним у Гельсінкі, Фінляндія.

Пол був одним з небагатьох законодавців, які підтримали заяви Трампа на прес-конференції, які викликали хвилю критики як зі сторони демократів, так і республіканців.

Сенатор неодноразово применшував серйозність російського втручання в американські президентські вибори США в 2016 році. Він також заявляв, що США самі втручаються у вибори по всьому світу.

Дивіться також: Час-Тайм. Хто фінансував Манафорта? Подробиці – з суду