Як український стартап допомагає американцям із пошуком житла

Історія українсько-американської компанії Rentberry – гарно ілюструє теорію стартаперства: зіткнись із проблемою, проаналізуй – і знайди рішення. У 2015 році киянин Олексій Любинський разом із бізнес-партнерами приїхали до Сан-Франциско із іншим стартапом і майже місяць не могли знайти житло для оренди через велику конкуренцію серед орендарів.

Ми десь рік тому мали близько 40 тисяч активних місячних користувачів, зараз це більше 320 тисяч, і до кінця року більше півмільйона щомісяця активних користувачів точно буде

"Є багато людей, які ще претендують на це житло, і ви теж не знаєте, хто скільки грошей захоче запропонувати власнику цієї квартири. Хтось може дати на 100-200 доларів більше, - каже Любинський, виконавчий директор Rentberry. - Тому ми вирішили зробити такий сервіс, який би все автоматизував, була повна прозорість, видимість того, хто що пропонує, де я перебуваю на аукціоні серед інших претендентів на квартиру, і я розумію, скільки мені запропонувати грошей, щоб цю квартиру отримати".

Платформа також допомагає власникам квартир справедливо оцінити вартість свого майна. Адже часто ціна може бути завищеною, а квартира – простоює. Найбільше таких пустих квартир – у Маямі, Орландо та Лас-Вегасі. Інша перевага у тому, що вони надають допомогу посередника у переговорному процесі між власником і шукачем житла, а також допомагають із оформленням і зберіганням документів на платформі Blockchain.

"Платиш за оренду кожного місяця, всі твої документи залишаються в хмарному сервісі, зберігаємо інформацію. Якщо щось, наприклад, поламалось у квартирі, можна теж через платформу зробити заявку на відремонтування", - додає Любинський.

На відміну від сервісу AirBnB, що постраждав від спаду туризму в умовах пандемії, Rentberry орієнтується на довгострокову оренду житла. Зараз компанія працює у понад 20 тисячах міст 50 країн світу, і кількість користувачів зростає навіть попри пандемію.

У кризові часи багато людей продовжують орендувати, а не купують житло. Люди хочуть автоматизації... взагалі безконтактно орендувати житло

"Ми десь рік тому мали близько 40 тисяч активних місячних користувачів, зараз це більше 320 тисяч, і до кінця року більше півмільйона щомісяця активних користувачів точно буде, - прогнозує підприємець. - І на наступний рік, виходячи зі зростання, буде мільйон. У кризові часи багато людей продовжують орендувати, а не купують житло. Люди хочуть автоматизації, менше контакту чи взагалі безконтактно орендувати житло. Може, на якихось із цих платформ ти можеш заявку подати, але на цьому все закінчується. І далі ти ідеш, і повинен контактувати, зустрічатись, передавати якісь папірці, підписувати чеки".

Шукати житло на платформі можна безкоштовно. А сама компанія заробляє у кілька способів. Із орендодавців, які мають понад три об’єкти нерухомості, беруть комісію. Також існує опція платних рекламних оголошень.

Це може бути лікар, хірург. Вони просто живуть в Айдахо чи Колорадо, і з радістю дадуть гроші таким підприємцям, як чи, чи хтось інший, хто буде до них стукатись

А ще за невелику плату через сайт можна оформлювати документи. Зокрема, у США в усіх орендарів перевіряють кримінальну і кредитну історію, стягують збір за заявку на оренду і вимагають спеціальну страхівку для проживання у квартирі.

Крім того, Rentberry продає дані про користувачів рекламодавцям, каже Любинський.

"Ми відстежуємо, коли мешканець заїхав у квартиру, знаємо, на скільки в нього підписаний договір оренди і коли він буде виїжджати звідти. Тому ми можемо знати, якщо він буде виїжджати, чи шукає він житло в іншому місці чи продовжує в цьому. І якщо він шукає в інших містах чи районах, ми цю інформацію про цього мешканця можемо продавати компаніям, які перевозять меблі чи якісь такі речі".

Команда Rentberry налічує понад 30 людей. Фронт-офіс компанії – у Каліфорнії, розробники програмного забезпечення – в Україні. За п’ять років на ринку Rentberry зібрали загалом понад 13 млн доларів інвестицій. Підприємцям, які також мріють про власний стартап, Любинський радить шукати не венчурні фонди, а приватних інвесторів.

В Америці є дуже багато до тебе довіри як до підприємця. Але цю довіру не можна зруйнувати

"Як виявилося практика з нами, дуже-дуже багато багатих людей, які не є венчурні фонди чи партнери в цих фондах. Це просто багаті люди, які люблять свою справу. Це може бути лікар, хірург. Вони просто живуть в Айдахо чи Колорадо, і з радістю дадуть гроші таким підприємцям, як ми чи хтось інший, хто буде до них стукатись. В Америці дуже багато до тебе довіри як до підприємця. Але цю довіру не можна зруйнувати. Кожного кварталу ми самі спілкуємось із нашими інвесторами, приходимо й кажемо, що ми зробили, що плануємо зробити".

У подальших планах стартапу – розвивати платформу для оренди комерційних приміщень, а також інвестувати в технології віртуальної реальності для Rentberry, що дозволить в майбутньому повністю уникати ріелтора в процесі пошуку квартири.

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