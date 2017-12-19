«Репортери без кордонів»: найнебезпечніша для працівників ЗМІ країна - Сирія

Україна в документі згадується в контексті викрадень двох журналістів на Донбасі



За даними організації «Репортери без кордонів», в 2017 році в світі було вбито 65 журналістів, що є найменшим показником за 14 років.

Серед загиблих 55 - чоловіків, 10 - жінок. Майже половина з цих журналістів загинули в країнах, де немає збройних конфліктів.



Згідно з інформацією, опублікованою цією неурядовою організацією у вівторок, 60 відсотків загиблих журналістів були вбиті навмисно.





«Репортери без кордонів» пояснюють зниження кількості вбивств тим, що журналісти залишають країни, «які стали занадто небезпечними».



Найнебезпечнішою для журналістів країною була Сирія - тут було вбито 12 людей. На другому місці Мексика, де загинули 11 журналістів. Відтак названі: Афганістан, Ірак та Філіппіни/

Україна в документі згадується в контексті викрадень двох журналістів на Донбасі.

Саме йдеться про журналіста низки українських ЗМІ Станіслава Асєєва та блогера Едуарда Неделяєва.

За даними авторів звіту, в усьому світі викрадено 54 журналістів. Більшість викрадень відбулася в Сирії, Ємені та Іраку. Серед викрадених одна жінка, решта - чоловіки.

У зв'язку з журналістською діяльністю 326 працівників ЗМІ станом на кінець 2017-го перебувають за ґратами. При цьому майже половина з них опинилася у в'язницях п'яти країн: Китаю, Туреччини, Сирії, Ірану та В'єтнаму.

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