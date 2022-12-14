«Репортери без кордонів»: у світі за 2022 рік загинули 57 журналістів, з них восьмеро – в Україні

Західні військові експерти називають «важливою подією» повідомлення у ЗМІ про те, що Пентагон може відправити в Україну ракетну систему Patriot, яку називають «найдосконалішою системою протиповітряної оборони в американському арсеналі».

План відправки протиракетних систем в Україну підтвердили для «Голосу Америки» неназвані високопосадовці Міноборони США. Чиновники Пентагону сказали, що «офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня». Тим не менше, прес-секретар Пентагону відмовився підтвердити цю новину, повідомляє кореспонтент «Голосу Америки» у Twitter.

План мають ще схвалити ще міністр оборони Ллойд Остін та президент США Джо Байден, але це «може статися незабаром», повідомляє газета Washington Post з посиланням на чиновників. Газета називає цю подію, про яку вперше повідомила CNN, «найбільш значущим кроком адміністрації Байдена щодо зміцнення протиповітряної оборони України».

Військові експерти також вказують на важливість можливої відправки системи Patriot.

«Повідомлення, що США пошлють Україні систему протиракетної оборони Patriot, є величезною новиною!» – каже голова відділу досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті майор у відставці Джон Спенсер. У своєму відеозведенні на Twitter він додає, що застосування Patriot «дасть Україні можливість зупинити атаки балістичними ракетами, які мали місце досі, і потенційно від тих, що можуть бути передані з Ірану, бо в Росії ракети закінчуються».

«Значним позитивним кроком» називає можливу поставку систем Patriot інший експерт – співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян.

«Якщо це станеться, це буде значний і позитивний крок у допомозі Україні в її захисті від атак російських ракет і безпілотників», – зазначає у Twitter колишній генерал-майор австралійської армії у відставці Раян.

Оглядачі зазначають, що хоча з початку широкомасштабної російської агресії Сполучені Штати надали Україні зброю та військову техніку на десятки мільярдів доларів, вони не наважувалися відправляти деякі із своїх найсучасніших видів зброї, які вважаються «наступальною зброєю», включно з ракетами великої дальності, винищувачами та бойовими танками.

Як зауважують у Пентагоні, нещодавнє посилення ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб вичерпати запаси протиповітряної оборони Києва, щоб Росія могла домінувати в небі над країною.

Через це Сполучені Штати та їхні союзники постачають Києву більше систем протиповітряної оборони, надаючи все від систем радянської доби до більш сучасних, західних.

Як повідомляв «Голос Америки», чимало експертів з міжнародних справ, у тому числі колишні дипломати критикували адміністрацію Байдена за брак рішучості, проте високопосадовці пояснювали, що вони хочуть уникати кроків, які Москва може трактувати як ескалацію. Також вони говорили про те, що складна сучасна зброя вимагає тривалої підготовки українських військових для того, щоб вони могли її опанувати.

Київ просив системи Patriot у Вашингтона з початку війни, але, як повідомляє CNN, у Пентагоні відмовляли Україні, посилаючись на логістичні проблеми її доставки та експлуатації.

Але, як сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації «реальність того, що відбувається на місці» – кілька тижнів російських ракетних обстрілів цивільних об’єктів та інфраструктури посеред зими, що занурили країну в холод і темряву, змусили адміністрацію змінити рішення.

Позиція Росії

Із застереженнями проти постачання Україні систем Patriot наприкінці листопада виступав колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

У своєму Телеграм-каналі він сказав, що якщо НАТО відправить «українським фанатикам системи Patriot разом із персоналом НАТО, вони негайно стануть законною ціллю наших збройних сил».

Що таке системи Patriot?

Система Patriot вважається однією з найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.

Завдяки своїй дальності Patriot може збивати російські ракети та літаки далеко від їхніх цілей в Україні.

Система може забезпечувати повітряний захист на середніх та великих висотах, використовуючи складний радар для виявлення снарядів противника і ракети великої дальності для їхнього перехоплення. Пускові установки системи Patriot встановлені на шасі вантажівки, є дуже мобільними, і в залежності від можидифікації, можуть вражати цілі на відстані до 160 км.

На відміну від менших систем протиповітряної оборони, які можуть обслуговувати невеликі екіпажі, ракетні батареї Patriot потребують для належної експлуатації десятків підготовлених людей. Підготовка ракетних батарей Patriot зазвичай займає кілька місяців, і як повідомляє CNN, українських військових навчатимуть їх використовувати на німецькій базі армії США в Графенвері.

Раніше США надсилали ракети Patriot до понад десятка союзників США. У Європі – до Німеччини та Польщі, які є союзницями США по НАТО, на Близькому Сході – до Ізраїля, Саудівської Аравії та Іраку, щоб протистояти загрозам з боку Ірану, а також до Тихоокеанського регіону для стримування Північної Кореї.