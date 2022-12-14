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«Репортери без кордонів»: у світі за 2022 рік загинули 57 журналістів, з них восьмеро – в Україні
За даними міжнародної організації «Репортери без кордонів», у 2022 році у світі загинуло 57 працівників засобів інформації, що майже на 19% більше, ніж роком раніше. Автори звіту, опублікованого 14 грудня, повʼязують це і з війною в Україні, яка стала цього року другою (після Мексики) найнебезпечнішою країною для працівників ЗМІ. Під час виконання службових обовʼязків у 2022 році в Україні загинули вісім журналістів, зазначають «Репортери без кордонів».
У доповіді наводяться випадки загибелі українського фотографа Максима Левіна («був холоднокровно страчений 13 березня російськими солдатами») та французького відеорепортера Фредеріка Леклерка-Імхоффа, якого було вбито осколком дорогою на зйомку на сході України.
Крім того, щонайменше 65 працівників ЗМІ були викрадені цього року, йдеться у звіті. Зокрема, журналіста українського інформагентства УНІАН Дмитра Хілюка востаннє бачили 4 березня у селищі Димер Київської області, яке тоді було під контролем російських військових. Про подальшу долю Хілюка нічого невідомо.
За даними «Репортерів без кордонів», станом на 1 грудня по всьому світу було затримано 533 журналісти. Це на 13,4% більше, ніж торік, а також стало новим рекордом, ідеться у звіті організації. 15% із них – жінки. Більше як половина таких випадків припадає на пʼять країн: Китай, Мʼянму, Іран, Вʼєтнам та Білорусь. У Китаї у вʼязницях перебувають 110 співробітників ЗМІ, в Ірані – 47, деяким з яких загрожує смертна кара за висвітлення антиурядових протестів.
Україна у 2022 році посіла 106-те місце зі 180 у щорічному рейтингу свободи ЗМІ, що складається міжнародною неурядовою організацією «Репортери без кордонів»
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- Голос Америки
«Важлива подія!» Експерти про можливе постачання ракетних комплексів Patriot в Україну
Західні військові експерти називають «важливою подією» повідомлення у ЗМІ про те, що Пентагон може відправити в Україну ракетну систему Patriot, яку називають «найдосконалішою системою протиповітряної оборони в американському арсеналі».
План відправки протиракетних систем в Україну підтвердили для «Голосу Америки» неназвані високопосадовці Міноборони США. Чиновники Пентагону сказали, що «офіційне оголошення може відбутись уже цього тижня». Тим не менше, прес-секретар Пентагону відмовився підтвердити цю новину, повідомляє кореспонтент «Голосу Америки» у Twitter.
План мають ще схвалити ще міністр оборони Ллойд Остін та президент США Джо Байден, але це «може статися незабаром», повідомляє газета Washington Post з посиланням на чиновників. Газета називає цю подію, про яку вперше повідомила CNN, «найбільш значущим кроком адміністрації Байдена щодо зміцнення протиповітряної оборони України».
Військові експерти також вказують на важливість можливої відправки системи Patriot.
«Повідомлення, що США пошлють Україні систему протиракетної оборони Patriot, є величезною новиною!» – каже голова відділу досліджень міської війни в Інституті сучасної війни (MWI) у Вест-Пойнті майор у відставці Джон Спенсер. У своєму відеозведенні на Twitter він додає, що застосування Patriot «дасть Україні можливість зупинити атаки балістичними ракетами, які мали місце досі, і потенційно від тих, що можуть бути передані з Ірану, бо в Росії ракети закінчуються».
«Значним позитивним кроком» називає можливу поставку систем Patriot інший експерт – співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Мік Раян.
«Якщо це станеться, це буде значний і позитивний крок у допомозі Україні в її захисті від атак російських ракет і безпілотників», – зазначає у Twitter колишній генерал-майор австралійської армії у відставці Раян.
Оглядачі зазначають, що хоча з початку широкомасштабної російської агресії Сполучені Штати надали Україні зброю та військову техніку на десятки мільярдів доларів, вони не наважувалися відправляти деякі із своїх найсучасніших видів зброї, які вважаються «наступальною зброєю», включно з ракетами великої дальності, винищувачами та бойовими танками.
Як зауважують у Пентагоні, нещодавнє посилення ракетних ударів Росії по Україні частково спрямоване на те, щоб вичерпати запаси протиповітряної оборони Києва, щоб Росія могла домінувати в небі над країною.
Через це Сполучені Штати та їхні союзники постачають Києву більше систем протиповітряної оборони, надаючи все від систем радянської доби до більш сучасних, західних.
Як повідомляв «Голос Америки», чимало експертів з міжнародних справ, у тому числі колишні дипломати критикували адміністрацію Байдена за брак рішучості, проте високопосадовці пояснювали, що вони хочуть уникати кроків, які Москва може трактувати як ескалацію. Також вони говорили про те, що складна сучасна зброя вимагає тривалої підготовки українських військових для того, щоб вони могли її опанувати.
Київ просив системи Patriot у Вашингтона з початку війни, але, як повідомляє CNN, у Пентагоні відмовляли Україні, посилаючись на логістичні проблеми її доставки та експлуатації.
Але, як сказав CNN високопоставлений чиновник адміністрації «реальність того, що відбувається на місці» – кілька тижнів російських ракетних обстрілів цивільних об’єктів та інфраструктури посеред зими, що занурили країну в холод і темряву, змусили адміністрацію змінити рішення.
Позиція Росії
Із застереженнями проти постачання Україні систем Patriot наприкінці листопада виступав колишній президент Росії Дмитро Медведєв.
У своєму Телеграм-каналі він сказав, що якщо НАТО відправить «українським фанатикам системи Patriot разом із персоналом НАТО, вони негайно стануть законною ціллю наших збройних сил».
Що таке системи Patriot?
Система Patriot вважається однією з найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
Завдяки своїй дальності Patriot може збивати російські ракети та літаки далеко від їхніх цілей в Україні.
Система може забезпечувати повітряний захист на середніх та великих висотах, використовуючи складний радар для виявлення снарядів противника і ракети великої дальності для їхнього перехоплення. Пускові установки системи Patriot встановлені на шасі вантажівки, є дуже мобільними, і в залежності від можидифікації, можуть вражати цілі на відстані до 160 км.
На відміну від менших систем протиповітряної оборони, які можуть обслуговувати невеликі екіпажі, ракетні батареї Patriot потребують для належної експлуатації десятків підготовлених людей. Підготовка ракетних батарей Patriot зазвичай займає кілька місяців, і як повідомляє CNN, українських військових навчатимуть їх використовувати на німецькій базі армії США в Графенвері.
Раніше США надсилали ракети Patriot до понад десятка союзників США. У Європі – до Німеччини та Польщі, які є союзницями США по НАТО, на Близькому Сході – до Ізраїля, Саудівської Аравії та Іраку, щоб протистояти загрозам з боку Ірану, а також до Тихоокеанського регіону для стримування Північної Кореї.
Європарламент прагне очищення на тлі звинувачень в корупції
Чільні представники Європейського Союзу заявили про повну підтримку розслідування звинувачень щодо корупції, з якими пов'язують депутатку Європейського парламенту та низку інших осіб.
Бельгійська прокуратура повідомила про виявлення загалом 750 000 євро готівкою у різних місцях під час обшуків у приватних помешканнях і в будівлі Європарламенту у зв’язку з тим, що названо підозрами про намагання неназваної «країни Перської затоки» підкупом здобути вплив у Європейському парламенті.
Зловмисники пов’язані з автократичними третіми країнами вже взяли на озброєння неурядові організації, профспілки, окремих осіб, помічників і депутатів європейського парламенту...Роберта Метсола
Повідомлено про допит шістьох і затримання чотирьох осіб включно з депутаткою з Греції Євою Каілі.
Європейські ЗМІ пишуть, що йдеться про Катар і про лобістські зусилля пов’язані з футбольним чемпіонатом світу, який відбувається там зараз.
Адвокат Єви Каілі каже, що вона відкидає всі звинувачення, і з боку Катару також пролунали однозначні заперечення підозр.
Але 625 євродепутатів проголосували лише з одним голосом проти і двома, що утрималися, за усунення Єви Каілі з посади віцепрезидентки Європейського парламенту.
Каілі також виключили з парламентської Групи соціалістів і демократів Європарламенту і з грецької партії «Пасок», а влада в Греції заморозила її активи.
Джерела в Європарламенті повідомляють, що Єва Каілі пропонувала внести зміни у парламентський звіт, що критикував Катар за стан з правами людини і зокрема з правами робітників - мігрантів та представників сексуальних меншин.
Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола заявила, що всіляко сприятиме розслідуванню і очищенню парламенту і зауважила, що «зловмисники пов’язані з автократичними третіми країнами вже взяли на озброєння неурядові організації, профспілки, окремих осіб, помічників і депутатів європейського парламенту, намагаючись контролювати нашу діяльність».
Серед шести осіб, яких допитувала бельгійська поліція, названо генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентіні, який заявив, що не причетний до жодних порушень і наголосив, що він відданий боротьбі з корупцією.
Європейський парламент має 705 депутатів, яких обирають прямим голосуванням у 27 країнах Європейського союзу на 5-річний термін.
Головні повноваження Європейського парламенту полягають у законотворчій діяльності, роботі над бюджетом Європейського Союзу і в нагляді над діяльністю виконавчого органу ЄС - Європейської комісії та іншими органами організації.
Катар - невелика заможна країна Перської затоки, яка тепер стала особливо важливим партнером ЄС у якості провідного експортера зрідженого газу.
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