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Резолюцію про спецтрибунал за агресію проти України підтримав Комітет із закордонних справ у Конгресі США
Комітет із закордонних справ Палати представників Конгресу США проголосував у вівторок, 16 травня, за резолюцію із закликом до президента США підтримати створення спеціального трибуналу для покарання злочину агресії проти України. Документ спрямували на розгляд Палати представників.
Відповідну резолюцію зареєстрували у Палаті представників Конгресу США 31 січня 2023 р. Її подав конгресмен-демократ Білл Кітінг за співавторства 25 конгресменів від двох провідних партій США, зокрема, республіканців Джо Вілсона та Браяна Фіцпатріка, демократів Марсі Каптур, Майка Квіглі та Джима Макговерна.
Представляючи резолюцію перед членами комітету, Білл Кітінг зазначив, що вона є одним із документів, які мають вирішальне значення як для внутрішніх, так і для міжнародних зусиль щодо притягнення російського уряду до відповідальності за порушення прав людини.
"У березні Державний департамент оприлюднив заяву, в якій висловив підтримку спеціальному трибуналу для злочину агресії в Україні. І минулого тижня представники Державного департаменту відвідали Естонію, щоб зустрітися з групою наших союзників та обговорити особливості створення такого трибуналу. Я хочу подякувати Державному департаменту за зусилля з підтримки розслідування воєнних злочинів, а також за постійні зусилля з пошуку консенсусу щодо спеціального трибуналу для переслідування злочинів та агресії. Я особисто вважаю, що міжнародний спеціальний трибунал, створений більшістю голосів Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, надає легітимності та авторитету трибуналу щодо цього", - сказав Кітінг.
Голова Комітету Палати представників із закордонних справ конгресмен-республіканець Майкл Маккол заявив, що перед ухваленням резолюції конгресмени мали змогу заслухати генерального прокурора України Андрія Костіна, а також на власні очі побачити воєнні злочини. "Я підтримую цю постанову. Ми почули від генерального прокурора України про жахливі звірства. Я мав нагоду побувати з ним у Бучі, побачити місця масових поховань, дітей, розстріляних у потилицю, п'ятирічних, зґвалтованих до смерті групою Вагнера, окупацію територій, вивезення дітей із домівок, розбомблені пологові будинки, розбомблені цивільні, порушення всіх Женевських конвенцій. Тож я вважаю спеціальний трибунал доречним," - сказав Маккол.
У тексті ухваленої резолюції, опублікованому на сайті комітету, йдеться: "Закликаємо президента підтримати створення Спеціального трибуналу щодо покарання злочину агресії проти України. Зважаючи на те, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну; зважаючи на те, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну призвело до величезних руйнувань цивільної інфраструктури в Україні, переміщення мільйонів українців як всередині України, так і за її межі, масового порушення глобальних постачань продовольства, що призвело до посилення відсутності продовольчої безпеки для найбільш уразливих верств населення світу, а також загибель тисяч українців, мирних жителів і військовослужбовців.”
У резолюції конгресмени наголошують на порушенні Росією статей Статуту ООН та наголошують, що “безпрецедентне повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну досягло критичної точки, що вимагає негайних і рішучих дій з боку міжнародного співтовариства.”
Згідно з резолюцією, Палата представників Конгресу США рішуче засуджує повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну; підтримує народ України в його боротьбі за свободу, незалежність і демократію; підкреслює суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів; вважає, що існують вагомі докази того, що окремі лідери РФ є винними у вчиненні злочину агресії проти України, і це вимагає належного судового рішення міжнародним співтовариством; визнає необхідність створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України; визначає угоду між Україною та ООН після позитивного голосування Генеральної Асамблеї ООН як один із варіантів створення такого міжнародного трибуналу; і закликає президента США вжити всіх доступних заходів для підтримки створення Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України.
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Кірбі не підтвердив, що росіянам вдалося пошкодити систему Patriot
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі не підтвердив інформацію про те, що американська система протиповітряної оборони Patriot, ймовірно, була пошкоджена в Україні внаслідок російського ракетного удару в ніч проти вівторка.
На прес-конференції у Вашингтоні представник Ради з нацбезпеки США сказав, що «не може підтвердити це повідомлення», але запевнив: якби установці був потрібний ремонт, США у цьому допоможуть.
«Я не можу підтвердити повідомлення про пошкодження системи Patriot в Україні. ... Я просто не можу про це говорити. Але якби були завдані пошкодження, які потрібно було б відремонтувати за межами України, ми, безумовно, посприяли б у цьому», – сказав Кірбі у розмові з журналістами у вівторок, 16 травня.
Раніше у вівторок телеканал CNN повідомив з посиланням на американського чиновника, що установка Patriot, найімовірніше, була пошкоджена, але не знищена, у результаті російського ракетного обстрілу Києва та околиць української столиці.
За словами чиновника, як повідомляє CNN, американські спеціалісти намагаються оцінити, чи потрібно повністю відновити систему, чи достатньо буде відремонтувати її на місці українськими силами.
Як повідомило міністерство оборони Росії у вівторок у Telegram, «під час високоточного удару гіперзвукового ракетного комплексу «Кинджал» було вражено зенітно-ракетний комплекс Patriot американського виробництва».
Українські офіційні особи заявили у вівторок, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет «Кинджал», випущених росіянами, але українські військові не коментували заяву росіян про те, що була вражена система Patriot.
«Ми не можемо коментувати це. Ми не будемо коментувати російські джерела», – сказав речник ВПС України Юрій Ігнат.
Як повідомляв Голос Америки, в Україні є дві системи протиповітряної оборони Patriot, одну надали США, а іншу спільно – Німеччина та Нідерланди.
Як зазначає CNN, незрозуміло, яка з цих систем була потенційно пошкоджена, але виведення однієї з них з ладу – навіть на короткий період – може вплинути на здатність України захищати Київ на тлі посилення російських ракетних обстрілів.
Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить його потужною платформою ППО, здатною перехоплювати балістичні ракети. Але радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дає змогу противнику виявити батарею Patriot і визначити її місцезнаходження, пояснює CNN.
На відміну від деяких засобів протиповітряної оборони меншої дальності, наданих Україні, які є мобільними, велика батарея Patriot є більшою та більш стаціонарною системою, що може зробити її вразливішою для російських сил, зазначає телеканал з посиланням на експертів.
Інший американський чиновник сказав CNN, що, можливо, ракета потрапила в один із кількох компонентів батареї Patriot. Повна батарея Patriot має шість основних компонентів: генератори, радар, станцію управління, антени, пускову станцію та ракети-перехоплювачі.
Минулого тижня офіційні особи США повідомили CNN, що Росія вже намагалася знищити системи Patriot. Проте, як повідомили офіційні особи, ця атака не вдалася, і українці успішно перехопили ракету, перш ніж вона встигла вразити Patriot.
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У США пропонують підтримувати росіян, які покинули Росію. Слухання у Сенаті
Російське суспільство мобілізується на війну проти України, але США можуть підтримати тих, хто покинув Росію, втікаючи від мобілізації чи на знак протесту проти війни, вважають американські спеціалісти з питань Росії.
На слуханнях у Сенаті експертка з Росії Андреа Кендалл Тейлор сказала, що російське суспільство переходить у стан мобілізації, а рейтинги підтримки президента Володимира Путіна зросли від початку російського вторгнення в Україну.
«Протягом багатьох років апатія, відстороненість від політики була головною вимогою Путіна до свого населення, але з початком вторгнення є значно більше активної підтримки. Вже не можна бути пасивним прихильником, і в цьому є справжня різниця. Громадяни доносять на інших громадян. Згадати хоча б карколомну історію про батька, якого судили за те, що його дочка намалювала антивоєнний малюнок. Тобто Росія просувається від демобілізованого до мобілізованого суспільства, і за цим нам потрібно буде стежити», – сказала Андреа Кендалл Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки у Центрі нової американської безпеки.
Другий доповідач у Комітеті Сенату США з міжнародних відносин, колишній заступник держсекретаря та посол США в Російській Федерації Джон Салліван, сказав, що росіяни не мають доступу до об’єктивної інформації, що телебачення пропонує лише «державну пропаганду в режимі 24/7», і якщо хтось хоче отримати альтернативну точку зору, то йому потрібно докласти до цього зусилля.
Але, за словами колишнього дипломата, більшість росіян не шукають іншої інформації, зі звички до покори ще з радянських часів чи зі страху репресій.
На запитання про молодше покоління, Салліван відповів, що воно якраз ще більше, ніж середнє покоління, є схильним вірити пропаганді.
«Багато з них є націоналістами. Вони народилися вже після Холодної війни й чули лише пропаганду Другої світової війни, яку використовує Путін, який каже, що це те, що робили наші діди, які воювали проти нацистів. І вони хочуть згуртовуватися навколо керівництва країни. Я боюся, що це є молоді російські націоналісти», – сказав Салліван.
На думку експертів, США можуть зробити більше для підтримки російської опозиції та громадянського суспільства, особливо тих людей, які покинули Росію.
Як зауважила Кендалл Тейлор, декілька сотень тисяч росіян виїхало з Росії після початку широкомасштабної війни, і ці люди «створюють можливість для США».
«Конгрес США може зробити більше, щоб допомогти тим росіянам, які виїхали. Дехто виїхав, бо ухилявся від призову, але є велика кількість діячів громадянського суспільства, які покинули Росію. І тому дуже важливо, щоб Конгрес США вжив заходів і кроків, а також надав ресурси, які дозволять їм продовжувати свою роботу за межами Росії», – пропонує Кендалл Тейлор.
На її думку, для кращого розуміння цієї групи людей США могли б профінансувати спеціальне дослідження. Але їй здається доцільним «збільшити фінансування для підтримки тих, хто за межами Росії створює програми для правозахисників і журналістів». Вона додала, що ці люди можуть стати основою для відбудови російського суспільства після війни.
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