Проект резолюції про ракети ATACMS для України схвалив комітет Конгресу США

Проект резолюції, який закликає уряд США надати Україні ракети великої дальності ATACAMs, підтримали в Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США. За документ члени комітету проголосували переважною більшістю.

Рішення Комітету дозволяє винести документ на голосування у Конгрес. Резолюція набуде чинності після голосування в обох палатах американського Конгресу. Хоча резолюція, на відміну від закону, не має обов'язкової сили, вона зафіксує точку зору Конгресу США і таким чином буде вагомим аргументом на користь передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.

"Ця резолюція закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети ATACMS. Її створено двопартійними зусиллями. ATACMS є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів по територіях, які зараз підконтрольні Росії", - заявив під час слухань голова Комітету Палати представників із закордонних справ США, республіканець від штату Техас, Майкл Маккол.

Конгресмен Маккол, який є одним із підписантів проекту резолюції також наголосив, що США мають або надати Україні усе необхідне для перемоги, або не втручатися взагалі.

"Ці ракети також можна використовувати для ударів по іранських безпілотниках в Криму. Побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Україна зобов'язалася не використовувати ці ракети для ударів по території Росії. Велика Британія також вже відправляє в Україну ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною як і в ATACMS. Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли. І це моя позиція від самого початку. Якщо ми збираємося їм допомагати, - ми повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі", - сказав Маккол.

Співголова комітету, демократ від штату Нью-Йорк, Грегорі Мікс, також підтримав проект резолюції та спільні зусилля США та партнерів щодо надання Україні ракет високої дальності.

"Я сподіваюся, що ми зможемо зробити крок вперед та зберегти нашу двопартійну підтримку, яка є особливо важливою, оскільки зараз Україна продовжує контрнаступ, щоб звільнити свої території. Сполучені Штати разом із нашими партнерами та союзниками мають розглянути всі способи, якими ми можемо допомогти Україні перемогти та наблизити нас усіх до миру. Для українців, які проживають на окупованих територіях, кожен день приносить жах, через геноцидні цілі Кремля.

За будь-яким просуванням Росії до перемоги пильно спостерігають інші авторитарні держави світу, зокрема Китай. Тож я підтримую співпрацю адміністрації Байдена з нашими союзниками щодо спільного, обережного надання ракет великої дальності українським бійцям, які доказали свою боєздатність", - заявив Мікс під час засідання.

В тексті проекту резолюції йдеться, що Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні достатню кількість ракет ATACMs. Проект також, закликає союзників і партнерів США передати Україні подібні ракети;

Необхідність надати Україні ракети ATACMs аргументується наступним чином:

- Затримка надання Україні більш вагомої допомоги, зокрема ракет високої дальності, затягує війну;

- Велика Британія вже передала Україні аналоги ATACMS, - ракети Storm Shadow. І Це не спровокувало жодної суттєвої реакції з боку Росії;

- Уряд Франції також оголосив, що надасть власні ракети великої дальності;

- США та країни-союзники разом володіють тисячами ракет ATACMS, які можуть бути передані Україні;

- Тим часом арсенал ракет великої дальності РФ в значній мірі перевершує Український;

- Резолюція також наголошує, що іранські дрони, які атакують українську цивільну інфраструктуру та розташовані в окупованому Криму, - знаходяться в радіусі дії ракет ATACMS.

Дивіться також: Українці у США: чому посилили перевірки анкет U4U та яке легальне майбутнє переселенців?