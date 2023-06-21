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Проект резолюції про ракети ATACMS для України схвалив комітет Конгресу США
Проект резолюції, який закликає уряд США надати Україні ракети великої дальності ATACAMs, підтримали в Комітеті із закордонних справ Палати представників Конгресу США. За документ члени комітету проголосували переважною більшістю.
Рішення Комітету дозволяє винести документ на голосування у Конгрес. Резолюція набуде чинності після голосування в обох палатах американського Конгресу. Хоча резолюція, на відміну від закону, не має обов'язкової сили, вона зафіксує точку зору Конгресу США і таким чином буде вагомим аргументом на користь передачі Україні далекобійних ракет ATACMS.
"Ця резолюція закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети ATACMS. Її створено двопартійними зусиллями. ATACMS є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволяє українцям завдавати ударів по територіях, які зараз підконтрольні Росії", - заявив під час слухань голова Комітету Палати представників із закордонних справ США, республіканець від штату Техас, Майкл Маккол.
Конгресмен Маккол, який є одним із підписантів проекту резолюції також наголосив, що США мають або надати Україні усе необхідне для перемоги, або не втручатися взагалі.
"Ці ракети також можна використовувати для ударів по іранських безпілотниках в Криму. Побоювання адміністрації Байдена щодо ескалації конфлікту через використання ATACMS є помилковими. Україна зобов'язалася не використовувати ці ракети для ударів по території Росії. Велика Британія також вже відправляє в Україну ракети Storm Shadow, дальність яких є аналогічною як і в ATACMS. Нам немає сенсу давати Україні допомогу в таких розмірах, щоб вони просто стікали кров’ю, але не перемогли. І це моя позиція від самого початку. Якщо ми збираємося їм допомагати, - ми повинні або йти до кінця, або не влазити взагалі", - сказав Маккол.
Співголова комітету, демократ від штату Нью-Йорк, Грегорі Мікс, також підтримав проект резолюції та спільні зусилля США та партнерів щодо надання Україні ракет високої дальності.
"Я сподіваюся, що ми зможемо зробити крок вперед та зберегти нашу двопартійну підтримку, яка є особливо важливою, оскільки зараз Україна продовжує контрнаступ, щоб звільнити свої території. Сполучені Штати разом із нашими партнерами та союзниками мають розглянути всі способи, якими ми можемо допомогти Україні перемогти та наблизити нас усіх до миру. Для українців, які проживають на окупованих територіях, кожен день приносить жах, через геноцидні цілі Кремля.
За будь-яким просуванням Росії до перемоги пильно спостерігають інші авторитарні держави світу, зокрема Китай. Тож я підтримую співпрацю адміністрації Байдена з нашими союзниками щодо спільного, обережного надання ракет великої дальності українським бійцям, які доказали свою боєздатність", - заявив Мікс під час засідання.
В тексті проекту резолюції йдеться, що Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні достатню кількість ракет ATACMs. Проект також, закликає союзників і партнерів США передати Україні подібні ракети;
Необхідність надати Україні ракети ATACMs аргументується наступним чином:
- Затримка надання Україні більш вагомої допомоги, зокрема ракет високої дальності, затягує війну;
- Велика Британія вже передала Україні аналоги ATACMS, - ракети Storm Shadow. І Це не спровокувало жодної суттєвої реакції з боку Росії;
- Уряд Франції також оголосив, що надасть власні ракети великої дальності;
- США та країни-союзники разом володіють тисячами ракет ATACMS, які можуть бути передані Україні;
- Тим часом арсенал ракет великої дальності РФ в значній мірі перевершує Український;
- Резолюція також наголошує, що іранські дрони, які атакують українську цивільну інфраструктуру та розташовані в окупованому Криму, - знаходяться в радіусі дії ракет ATACMS.
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Росія влаштовує "буфонаду в повітрі" - Командувач США
Високопоставлений американський військовий командувач звинуватив російські військово-повітряні сили в тому, що вони заохочують своїх пілотів брати участь у "буфонаді в повітрі", підвищуючи ризик аварій або навіть конфлікту в Сирії.
Генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, командувач повітряного компоненту об’єднаних сил Центрального командування США, заявив журналістам у середу, що російські літаки продовжують порушувати протоколи уникнення конфлікту в Сирії кілька разів на день, наражаючи на небезпеку сили США.
І незважаючи на попередження Сполучених Штатів, каже Гринкевич, агресивність поведінки Росії, схоже, погіршується.
"У нас були випадки нещодавно, сьогодні вранці за сирійським часом, коли російський літак заходив у наш повітряний простір", - сказав він журналістам під час віртуального брифінгу.
"У нас були випадки вчора і у нас були випадки напередодні", — додав Гринкевич, сказавши, що сили США в Сирії бачили три-чотири подібних вторгнення за один день російськими літаками, які несли повний комплект боєприпасів "повітря-земля" і бомби.
Гринкевич не вперше попереджає про ризиковані маневри Росії над Сирією.
Командувач повітряним компонентом центрального командування CENTCOM повідомив NBC News у березні, що відбулося значне збільшення російських прольотів американських сил.
Гринкевич також повторив свою стурбованість, яку він висловив минулого тижня під час віртуального саміту, звинувативши Росію в прагненні чинити тиск на США в Сирії, незважаючи на зусилля CENTCOM щодо деескалації напруженості.
На запит Голосу Америки щодо звинувачень посольство Росії у Вашингтоні одразу не відповіло.
Минулого тижня США розгорнули на Близькому Сході винищувачі-невидимки F-22 Raptors з бази ВПС Ленглі в США, щоб протистояти діям Росії.
У заяві CENTCOM описав F-22 як «найкращий у світі винищувач п’ятого покоління», додавши, що розгортання було частиною «багатогранної демонстрації» сили. Але Гринкевич у середу попередив, що готується до погіршення дій Росії, вказавши на те, як російські лідери винагородили пілота винищувача, який зіткнувся з американським безпілотником над Чорним морем у березні.
"Пілоти винищувачів, які зараз перекинуті в Сирію з Росії, побачать, що вони винагороджені за таку поведінку, — сказав Гринкевич. - Пілот не збирався цього робити. Ви бачите на відео", – сказав він.
"Коли військово-повітряні сили впали настільки низько на професійній драбині, що вони роздають медалі за буфонаду в повітрі, дійсно треба запитати, що вони думають".
Командувач ВПС CENTCOM також попередив, що зосередженість Росії на спробах спровокувати США, замість того, щоб зосереджуватися на боротьбі з тероризмом, йде на користь терористичній групі «Ісламська держава».
Терористичне угруповання «знищено, але не вийшло», — сказав Грінкевич, попередивши, що бойовики угруповання мають «достатню кількість свободи дій» у районах, які знаходяться під контролем росіян або сирійського режиму.
"Вони проводять тренувальні табори та нарощують свої можливості, тому що росіяни нездатні, або не хочуть чинити тиск на ІДІЛ, — сказав він. - Вони дозволяють загрозі ІДІЛ зростати прямо у них під носом".
США мають близько 900 військових у Сирії для боротьби із загрозою з боку ІД. Оцінки розвідки держав-членів Організації Об’єднаних Націй, оприлюднені у звіті на початку цього року, свідчать про те, що терористичне угруповання налічує близько 2500-3500 бойовиків по всій Сирії та Іраку.
- Голос Америки
МОК іще вирішує, чи допускати росіян і білорусів до Олімпіади
Міжнародний олімпійський комітет ще має достатньо часу, щоб вирішити, чи братимуть російські та білоруські спортсмени участь у літніх Олімпійських іграх у Парижі наступного року.
МОК ввів санкції проти Росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але на початку цього року рекомендував дозволити росіянам і білорусам повернутися до міжнародних змагань як нейтральних спортсменів.
Відтоді чимало міжнародних спортивних федерацій вимагають від російських і білоруських атлетів змагатися без прапора чи гімну, а спортсменів, які підтримують війну або працюють за контрактом з військовими чи службами національної безпеки, виключили. Але це не включає Олімпійські ігри в Парижі 2024 року, окреме рішення ще має прийняти МОК.
"Я думаю, що це (рішення) має бути гнучким, тому що це мінлива ситуація. Ми приймемо рішення щодо Парижа, коли буде відповідний час, і буде достатньо часу для прийняття цього рішення", – додав речник МОК Марк Адамс.
Париж прийматиме Літню олімпіаду з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Відбіркові змагання в багатьох видах спорту вже тривають, а російські та білоруські спортсмени змагаються з атлетами з азійських країн.
Раніше у ПАРЄ закликали не допускати російських і білоруських спортсменів до Олімпіади за будь-яких умов, а понад 35 країн підписали заяву щодо міжнародної підтримки України і закликали до того, щоб громадяни Росії і Білорусі не були допущені до змагань як "нейтральні" особи.
Окремо до цих заяв долучилася мерка Парижа Анн Ідальго. Вона неодноразово заявляла про те, що російських і білоруських спортсменів не вітатимуть у Парижі, "поки бомби і далі падають на Україну".
У статті використано матеріали Reuters
“Неповна правда” про війну заважає українцям відновлюватися психологічно – військова психологиня. Відео
Війна психологічно травмує усіх людей, котрі ідентифікують себе українцями. Таких висновків дійшла Ірина Андрух – військова психологиня, кандидатка наук, підполковниця ЗСУ та професійна переговірниця.
- Голос Америки
Нейтралітет не дасть Україні безпеку – екс-генсек НАТО Фог Расмуссен
Перебування у стані очікування на запрошення до НАТО - це не є безпечне місце для України. Про це сьогодні заявив колишній генеральний секретар НАТО і колишній прем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен під час онлайн-дискусії, організованої Атлантичною радою США.
Розмова стосувалася зусиль Заходу зі створення гарантій безпеки для України та стратегії підготовки до саміту НАТО в липні.
Андерс Фог Расмуссен вважає, що неспроможність розширити гарантії безпеки Україні з боку НАТО підбурює Путіна до дій, а не запобігає його агресивній політиці, як це формулюють ті, хто побоюється, що вступ України до НАТО “провокуватиме” Росію.
Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війниАндерс Фог Расмуссен
Нейтралітет не гарантує безпеки, каже Фог Расмуссен. “Я часто чую аргумент, що ми не можемо гарантувати Україні членства у НАТО зараз через те, що йде війна. Це надзвичайно небезпечний аргумент. Якщо ставити членство в НАТО у залежність від припинення бойових дій, то навпаки створюється стимул для продовження війни”, – каже колишній очільник Альянсу.
На думку Расмуссена, Україні вже відповідає усім критеріям вступу до НАТО і могла б претендувати на це без виконання Плану дій щодо членства, так званої дорожньої карти дій, котрої не вимагалося від Фінляндії та Швеції. Расмуссен наголосив, що Україна продемонструвала таку ефективність на полі бою, що вже не потребує жодного Плану дій для членства у НАТО. “Українська армія, мабуть, найбільш боєздатна армія Європи”, - додав доповідач.
“Надавши Україні запрошення на вступ до НАТО, ми сигналізуємо Путіну: наші двері відкриті для України і ти не є швейцаром на цих дверях”, – сказав Фог Расмуссен.
Він також наголосив, що Україні знадобляться гарантії безпеки, доки триватиме процес її вступу до НАТО. Фог Расмуссен нагадав, що такі гарантії прописані у Київському безпековому компакті, презентованому минулої осені у Києві. У ньому йдеться насамперед про необхідність поставляти Україні зброю, допомогу з підготовки військових, посилена співпраця у сфері розвідки між Україною та її партнерами, розбудова української оборонної промисловості тощо.
Йдеться про гарантії безпеки, подібні до тих, які Ізраїль отримав від Сполучених Штатів. Це не замінить членства України в НАТО, каже Фог Расмуссен, але допоможе захищатися від російської агресії на цьому шляху.
Якщо Україна не почує у Вільнюсі конкретних заяв від НАТО щодо майбутнього членства, то це викличе суттєве розчарування і демотивацією, вважає Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, який також взяв участь у дискусії.
Україна вже склала іспит, щоб довести, що спроможна стати реальним членом НАТО. І складає його щодня на полі бою.Андрій Єрмак
“Україна вже склала іспит, щоб довести, що спроможна стати реальним членом НАТО. І складає його щодня на полі бою”, - сказав Єрмак. Крім того, він вважає, що відсутність відповідного посилу від НАТО у Вільнюсі наповну використає проти України і “російська пропагандистська машина”.
Як повідомляв Голос Америки, Андерс Фог Расмуссен разом із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком очолив міжнародну групу експертів із розробки ініціативи про гарантії безпеки для України “Київський безпековий компакт”, презентований минулої осені у Києві.
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