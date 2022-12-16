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«Сподіваюся, це остання резолюція Генасамблеї, де є слова «тимчасово окупований Крим», - Рефат Чубаров
15 грудня на вечірньому засіданні Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна».
«За» документ проголосували 82 країни, «проти» -14, «утрималися» - 80. Проти голосували Білорусь, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Казахстан, Малі, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Зімбабве.
Цього року резолюція щодо Криму набрала навіть більше голосів, аніж резолюція щодо ситуації з правами людині у Ірані.
Така підтримка є рекордною за всі роки існування резолюції, яку з доповненнями приймають вже сьомий рік поспіль. Навіть у 2016-му, коли за документ голосували вперше, «за» ухвалення резолюції проголосувало 70 країн, проти — 26 і 77 — утрималося.
Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу пояснює таку підтримку тим, що країни-члени ООН розуміють, що питання повернення Криму та територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах 1991 року стає все більш актуальним.
«Ті, хто за неї голосує, вони усвідомлюють, що резолюція щодо Криму, вона вже вийшла з категорії тих безнадійних резолюцій, яких дуже багато приймає Генеральна Асамблея ООН. Якщо ще рік-два тому ці резолюції приймалися з відчуттям того, що десь, колись воно розв’яжеться, то тепер всі розуміють, що відновленням територіальної цілісності України – не за горами», - переконаний Чубаров.
У той же час Марія Томак, очільниця Служби забезпечення діяльності Кримської платформи в структурі Представництва президента України в Автономній Республіці Крим, зазначає - така висока підтримка резолюції свідчить про те, що країни-члени ООН вірять у дипломатичний шлях повернення Криму. «Це все відбувається на тлі значної кількості публікацій щодо Криму, в яких панує дух стримування або застереження України від звільнення Криму силовим шляхом найближчим часом», - зазначає вона.
Що стосується тексту самої резолюції, то, за оцінками Чубарова, цьогорічний документ є надзвичайно повними з точки зору фіксації тих злочинних дій, у тому числі і в контексті прав людини, які здійснює Росія на території тимчасово окупованого Криму та які підпадають під порушення міжнародного права.
«Охопили все, що було можливо, і ще включили кричущі порушення прав людини у Херсонській та Запорізькій областях. Бо люди, проти яких здійснені злочини, жителі цих територій, вони опинилися в тимчасово окупованому Криму, їх там утримують як заручників та доля деяких до цього часу невідома», - додає він.
Політик також сподівається, що Генасамблея востаннє голосувала за резолюцію щодо ситуації в окупованому півострові. «І це остання резолюція, де є слова про тимчасово окупований Крим», - зазначає він.
Томак, у свою чергу, додає, що з одного боку в документі є констатація вже давно відомих фактів про системні порушення прав людини в Криму, спричинені окупацією. Згадується і про тиск на кримськотатарський народ та заборону Меджлісу, катування, насильницьке, зникнення. З іншого боку, там з’являється політична констатація того, що Росія використовує Крим для повномасштабного вторгнення та спроби окупації нових території. «І це також спричиняє наслідки для цивільного населення, шкоду для навколишнього середовища, відображається на правах людини. Важливо також і те, що в тексті наведені імена політичних в'язнів, які саме були ув'язнені через повномасштабне вторгнення та їхню активну позицію проти нього. Мова йде про Ірину Данилович і про Богдана Зізу», - зазначає вона.
Резолюція підкреслює, що ситуація у тимчасово окупованому Криму ще більше погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії на решту території України
Підкреслюючи значення прийнятої резолюції, Дейв Елсроад, голова адвокаційного напрямку правозахисної організації «Дім прав людини» зазначає: окупований Крим є довгостроковою ілюстрацією того, що відбувається з правами людини на територіях, які Росія окупувала та незаконно намагається анексувати. «Ситуація в Криму була жахливою протягом восьми років, і резолюція підкреслює, що ситуація ще більше погіршилася після повномасштабного вторгнення Росії на решту території України в лютому 2022 року. Окрім багатьох питань, важливо, що резолюція привертає увагу до зростання кількість кримчан, які несправедливо затримані або ув’язнені, включаючи Еміра Усеїна Куку, Сервера Мустафаєва та Владислава Єсипенка», - додає експерт.
Резолюція також засуджує «розпалювання ненависті до України та українців, а також поширення дезінформації, що виправдовує агресію Російської Федерації проти України, у тому числі через систему освіти», а також «нову безпрецедентну хвилю довільних затримань у Криму, насильницькі переміщення в Крим і з Криму», насильницькі зникнення, а також «так звані процедури фільтрації, зокрема щодо переміщених осіб».
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Сенат США затвердив рекордний за обсягом оборонний бюджет країни, що включає допомогу Україні
ВАШИНГТОН, 15 грудня (Reuters) – Сенат США в четвер прийняв закон, що дозволяє витратити на оборону рекордні 858 мільярдів доларів США, що на 45 мільярдів доларів більше, ніж пропонував президент Джо Байден, і скасовує обов’язкову вакцинацію від COVID у війську.
Сенатори підтримали Закон про оборонний бюджет, або NDAA, що встановлює стратегію для Пентагону, переважною більшістю 83-11 від обох партій.
Проти проголосували ліберали, які заперечують проти постійного зростання військового бюджету, і фіскальні консерватори, які хочуть суворішого контролю за витратами.
Минулого тижня Палата представників затвердила цей законопроект, і NDAA далі направляється до Білого дому, де, як очікується, Байден швидко підпише його.
NDAA на 2023 фінансовий рік передбачає 858 мільярдів доларів США на військові витрати та включає збільшення зарплати військовим на 4,6%, фінансування закупівлі зброї, кораблів і літаків, а також підтримку Тайваню, який стикається з агресією з боку Китаю, і України, яка бореться проти вторгнення Росії.
Конгрес щороку приймає NDAA з 1961 року.
«Це найважливіший законопроект, який ми робимо щороку», — сказав сенатор Джеймс Інгоф, головний республіканець у комітеті Сенату з питань збройних сил. Цього року NDAA названо на честь Інгофа, який йде у відставку з Сенату.
ДОПОМОГА ТАЙВАНЮ, УКРАЇНІ, ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО СУДДІВ
Оскільки це один із небагатьох важливих законопроектів, які завжди приймаються, законодавці використовують NDAA, щоб провести низку ініціатив.
Цьогорічний захід, прийнятий після місяців переговорів між демократами та республіканцями в Палаті представників і Сенаті, включає положення, що дозволить суддям Верховного суду США та федеральним суддям захищати свою особисту інформацію від перегляду онлайн.
NDAA на 2023 фінансовий рік містить положення, якого вимагають багато республіканців (і проти нього виступають багато демократів), про скасування обов’язкової вакцинації від COVID-19 в збройних силах.
Пропозиція внести поправки до законопроекту щодо того, щоб виплатити зарплатню і поновити на службі військових, які відмовилися від вакцини, провалилася.
Законопроект передбачає для України принаймні 800 мільйонів доларів додаткової допомоги у сфері безпеки наступного року та включає ряд положень для посілення Тайваню на тлі напруженості з Китаєм, включаючи мільярди доларів допомоги у сфері безпеки та пришвидшені закупівлі зброї для Тайваню.
Міністерство оборони Тайваню висловило вдячність за підтримку, зазначивши, що заплановані заходи допоможуть підвищити військову готовність острова та «забезпечать свободу, відкритість, мир і стабільність Індійсько-Тихоокеанського регіону».
Законопроект також дозволяє виділити більше коштів на розробку гіперзвукової зброї, закрити сховище палива Red Hill на Гаваях і придбати системи озброєнь, зокрема винищувачі F-35 і кораблі виробництва компанії Lockheed Martin Corp (LMT.N). Динаміка (GD.N).
NDAA не є останнім словом щодо витрат. Бюджетний законопроект вказує на програми витрат, але Конгрес має прийняти законопроекти про асигнування, щоб надати уряду повноваження витрачати федеральні гроші.
Очікується, що законопроект про фінансування уряду до 30 вересня 2023 року, тобто до кінця фінансового року, буде прийнятий Конгресом наступного тижня.
- Голос Америки
Перший вантаж ремонтного обладнання США вже надійшов до України, на тлі повідомлень про нові обстріли РФ
Посол США Бріджит Брінк повідомила, що перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов. Про це посадовиця США написала у Twitter.
Брінк подякувала протиповітряній обороні України і вказала, що напади Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні посилились в п'ятницю.
"Україна переможе", - написала Брінк.
В п'ятницю, повідомили ЗСУ, Росія випустила більше 60 ракет по території України. Над Києвом та регіоном збили 40 з 37 запущених ракет, повідомив пресі речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.
Було пошкоджено енергетичну інфраструктуру. "У зв’язку з прильотами в енергооб’єкти в декількох областях України - по всій країні вводяться аварійні відключення світла", - написав в Telegram заступник Голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс назвала нові напади Росії проти України "боягузливими".
"Київ зберігає спокій в усьому цьому", - додала вона в Twitter.
Як можна позбавити Росію крісла постійного члена Ради Безпеки ООН - позиція експертів
З кожною новою ракетною атакою на Україну та її інфраструктуру, позиції Росії у міжнародних організаціях послаблюються. Наразі головним кріслом, яке дозволяє Росії ветувати рішення та протидіяти намаганням світової спільноти зупинити агресора, залишається місце постійного члена Ради Безпеки ООН.
І якщо про виключення РФ з РадБезу ще кілька місяців тому активно говорила лише України, наразі ця дискусія все більше з’являється у політичних колах провідних країн світу. Зокрема, 14 грудня американські конгресмени, які очолюють Комісію з безпеки та співробітництва в Європі, також відому як Гельсінська комісія, ініціювали резолюцію, що закликає адміністрацію президента США Джо Байдена розпочати процес виключення Росії зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН.
Томас Грант, професор Кембриджського університету, юрист-міжнародник та автор книги «Агресія проти України: територія, відповідальність та міжнародне право» зазначає: міжнародне право не зобов’язує жодну країну мати справу з іншою. Це стосується і міжнародних організацій, члени яких мають право вирішувати це питання. За його словами, так, зокрема, було, коли попередниця ООН – Ліга націй у 1939 році, коли СРСР вторгся до Фінляндії, вирішила, що Радянському Союзу більше не місце у Лізі Націй.
ООН також має механізми зупинення або призупинення повноважень країн у Генеральній Асамблеї, або Раді Безпеки, переконаний експерт. За 77 річну історію існування організації їх використовували кілька разів. Наприклад, проти Південно-Африканської республіки за апартеїд. З 1969 по 1984 рік представник країни не мав права виступати або голосувати на засіданнях Генасамблеї. Рада Безпеки має такі ж процедурні повноваження, додає експерт.
«Це фактично є питанням процесуального права ООН, яке відкрито для держави, щоб заперечити присутність Росії в Раді Безпеки», - додає він.
За його переконанням, члени Радбезу мають право провести процедурне голосування проти присутності представника Росії на засіданні. Для затвердження відповідного рішення потрібна більшість з дев'яти голосів. «І оскільки це голосування є процесуальним, на нього не може бути накладене вето. І якщо дев'ять членів проголосували «за» невизнання повноважень представника Росії, то він має залишити засідання, а його місце залишиться вільним», - пояснює експерт.
Жодного разу цей механізм не був запроваджений і Грант має своє пояснення цьому.
«П’ять постійних членів – одна з основ та передумов створення ООН. Ця особливість статуту ООН змушує країни вагатися щодо застосування таких рішучих кроків проти одного з постійних членів. Існує також занепокоєння, що Організація Об’єднаних Націй втратить частину своєї функціональності як форуму, на якому всі країни можуть говорити одна з одною»,- каже він.
У той же час самі постійні члени Радбезу, зокрема Сполучені Штати Америки, пояснюють свою позицію тим, що наразі йдуть шляхом не відстрочення російського постпреда з засідань, або призупинення повноважень Росії, а ізоляцією. В ексклюзивному інтерв’ю «Голосу Америки» Лінда Томас-Грінфілд, постійна представниця США при ООН, зазначила, що РФ порушила Статут ООН та кинула виклик усьому, у що вірить світ.
«Ми не вважаємо, що дії, які Росія робить в Україні, гідні країни, яка є постійним членом Ради безпеки. Тим не менш, вони є постійним членом. Отже, в Радбезі та ООН ми працюємо над тим, щоб ізолювати та вигнати Росію з тих органів, де ми можемо це зробити. Ми змогли відсторонити її від роботи у Раді з прав людини. І ми будемо продовжувати засуджувати дії Росії у Раді Безпеки», - пояснила вона позицію США.
Проте, призупинити або позбавити Росію повноважень у Раді Безпеки можна не лише за порушення Статуту ООН, а й тому що від самого початку, за словами Юрія Луценка, члена ініціативної групи громадського об’єднання «Громадський хаб», перебування Росії в Раді Безпеки є нелегітимним. «Ми назвали це найбільшим геополітичним шахрайством ХХ століття. 24 грудня 1991 року відбулася шахрайська дія з боку Росії. І внаслідок цього РФ в ООН та Раду Безпеки потрапила абсолютно незаконним шляхом», - додає експерт.
24 грудня 1991 року відбулася шахрайська дія з боку Росії. В наслідок цього РФ в ООН та Раду безпеки потрапила абсолютно незаконним шляхомЮрій Луценко
За його словами, з точки зору Статуту ООН, Росія була новою країною, яка повинна була проходить ті самі процедури, які проходили інші країни, зокрема, держави, які утворилися внаслідок розпаду Югославії. Натомість, у Раді Безпеки ООН є лист Єльцина, датований 24 грудня. «Він, як представник ще неіснуючої країни, зазначає, що ми були СРСР, а тепер будемо називатися Росія. Що називається треба просто табличку поміняти і все», - додає Луценко.
Цей лист базувався на так званій Алматинській декларації, яка підтвердила припинення існування СРСР. «Там було сказано, що правонаступниками СРСР є всі 15 союзних республік, і за умови, що Росія гарантує нам кордони, ми не проти, щоб Росія зайняла місце СРСР в ООН», - пояснює він.
За словами Луценка, це є сумнівним рішенням, яке, по суті, підмінювало дії Генеральної Асамблеї. Він також зазначає, що на той момент СРСР головував у Раді Безпеки, і 31 грудня ці повноваження закінчувалися. Так само закінчувався і строк перебування на посаді Генсека Переса де Куельяра. З 1 січня повинна була головувати Велика Британія. «Очевидно, що Великобританія таку штуку не пропустила би, а сказала: «Давайте проходити загальну процедуру». У нас також є документи, які свідчать, що самі юристи ООН тоді вказували, що цей шлях є неправильним», - додає він.
Зараз Луценко разом з іншими дипломатами, зокрема колишнім постпредом України при ООН Володимиром Єльченком та юристами-міжнародниками, працює над тим, щоб змусити ООН призупинити повноваження Росії.
Найпростіший шлях зробити це - через Комітет підтвердження повноважень. Адже перед кожною сесію Генеральної Асамблеї цей орган підтверджує повноваження кожної делегації. «Наша юридична позиція повинна лягти в основу рішення Комітету щодо не підтвердження повноваження делегації Російської Федерації», - каже він.
Луценко додає: відповідне рішення має бути ініційоване країнами-членами ООН. Саме тому він з однодумцями розпочав кампанію по обидва боки Атлантики на підтримку цього рішення. Відповідну петицію вже підписало більше 200 тис.
Він сподівається, що у найближчі кілька місяців парламенти низки країн також приймуть документи, де паралельно з визнанням Росії країною-спонсором тероризму, буде і заклик до призупинення повноважень Росії в ООН.
Данія буде більше працювати, щоб подолати економічну кризу і посилити оборону
Нова урядова коаліція Данії оголосила наміри провести глибокі реформи в країні у відповідь на погіршення економічної та безпекової ситуації внаслідок російської війни проти України з супутньою міжнародною енергетичною кризою.
Данський уряд також оголосив плани збільшення видатків на оборону, щоб до 2030 року, на три роки раніше ніж планувалося досі, досягти рівня 2% передбаченого зобов’язаннями держав НАТО.
Кільський інститут світової економіки зарахував Данію до десятки країн світу, які виділяють найбільшу частку свого ВВП на допомогу Україні.
Данія - невелика північноєвропейська країна з населенням майже 6 мільйонів, відома потужною системою соціального забезпечення і одним з найвищих у світі ВВП на душу населення ($67.803 2021 р. за даними Світового банку).
Данці платять високі податки, якими фінансують загальнодоступну систему охорони здоров'я, освіти й пенсійного забезпечення.
Але зараз урядовці заявляють про необхідність реформ зокрема внаслідок «старіння населення», що збільшує навантаження на систему медичного обслуговування, соціальних служб тощо.
Коаліційна угода Соціал демократичної і Ліберальної партій для уряду Метте Фредеріксен передбачає скорочення податків, щоб заохотити трудову активність, а також пропонує скасування одного з одинадцяти державних вихідних днів та зміни в системі соціального забезпечення.
Релігійні лідери висловили незадоволення, що скасованим може бути державний вихідний «День великої молитви», який був у офіційному календарі з 17-го сторіччя.
Той вихідний додавався до весняної суботи і неділі, в яку зазвичай проводять церковні церемонії конфірмації дітей.
Уряд каже, що зокрема скасування того вихідного дня дозволить збільшити видатки на оборону.
«Нашою чіткою метою є рішення, які необхідні, щоб гарантувати майбутнє Данії», - заявила Фредеріксен, оголосивши склад свого кабінету.
Новий уряд також хоче пришвидшити перехід Данії на відновлювані джерела енергії, і щоб країна стала «вуглецево нейтральною» до 2045 року - швидше ніж планований раніше 2050 рік.
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