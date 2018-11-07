Республіканці перемогли в Сенаті

Статистику голосування наживо ви можете подитись у інфорграфіці Голосу Америки:

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Перемога республіканців була очікуваною. Переобиралось 9 республіканців, решта – демократи. 10 представників Демократичної партії переобиралось в округах, де під час минулих виборів переміг Дональд Трамп.

Більшість в Сенаті, яку отримали республіканці, посилює позиції адміністрації чинного президента США.​

Більшість в Сенаті, яку отримали республіканці, посилює позиції адміністрації чинного президента США. Якби більшість в Сенаті отримали демократи, це, навпаки, вдарило б по підтримці планів Трампа Сенатом. На співпрацю із демократами в Сенаті Дональду Трампу не варто було б розраховувати.

Перемога республіканців у Сенаті робить неможливим реалізацію процедури імпічменту президенту США. Навіть якщо демократам вдасться здобути перемогу в Палаті представників, без підтримки двох третин Сенату, в демократів не вийде ухвалити подібне рішення.

До проміжних виборів і Палата представників, і Сенат, контролювались республіканцями. Тоді республіканці контролювали 51 місце в Сенаті, в той час, як Демократична партія контролювала 49 місць, включаючи двох незалежних сенаторів, які є прибічниками Демократичної партії.

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